2026年フレッシャーズ『SUIT SELECT × 櫻井海音』ハレの日にふさわしい、今どきスタイル「WIDE PANTS SUIT」で自分らしい門出を！

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）がリアルスーツをコンセプトに展開している「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、俳優の「櫻井海音さん」をフレッシャーズイメージキャラクターとして起用いたしました。新シルエットとして誕生した「WIDE PANTS SUIT」をメインビジュアルに採用し、ハレの日にふさわしい、今どきスタイルで、高校卒業から新社会人になる学生の皆さまを応援します。

「初めのスーツ。始まりのスーツ。」をコンセプトに、入学・卒業・入社などのフレッシャーズの、初めてのスーツ選びを応援する特設サイト・SPECIAL MOVIEを公開いたします。

特設サイト：https://www.suit-select.com/freshers/

SPECIAL MOVIE：https://youtu.be/RJoaCqy3u4g

2026年フレッシャーズへの新提案「WIDE PANTS SUIT」

スーツを着慣れないフレッシャーズにこそ、ゆとりある快適な着心地と、ハレの日にふさわしい凛とした美しさを両立した、新たなスタイルを提案します。

■「WIDE PANTS SUIT」

1. 入学式を彩る「圧倒的な品格」と「個性」

裾幅26cmの「黄金比」シルエットは、ワイドでありながらスーツとしての品格を損ないません。周囲と差がつく洗練された佇まいは、着る人に新しい世界へ踏み出す自信を与えてくれます。

2. 世界で活躍するデザイナー・石川裕太氏による監修

“ISSEY MIYAKE”パリコレクションの企画デザインや、宮内庁特別注文服の制作に関わった石川裕太氏を起用し、クラシックの枠を超えた、洗練されたスタイルを提案します。

3. 販売計画比200％超の人気商品

2025年11月18日の発売開始直後から、「WIDE PANTS SUIT」が販売計画を大幅に上回る反響を呼んでいます。当初の計画に対して2倍以上の売上スピードです。従来のタイトなスーツスタイルに代わる、「新たなスタイル」としての地位を急速に確立しています。

4. 商品詳細

価格：ジャケット 31,900円（税込）、パンツ 14,300円（税込）

デザイン：ピークドラペル、ノッチドラペル（各2色展開）

サイズ：ジャケット S・M・L・LL、パンツ サイドアジャスター付で73cm～85cmに対応可

特長：裾幅を3種類から選択可能（１.20cm ２.23cm ３.26cm）ハイウエスト/ワンタック仕様

■豊富な選択肢から自分に合った一着を。「1st SUIT」ラインナップ

櫻井海音さん着用の「WIDE PANTS SUIT」の他にも、初めてのスーツ選びを応援する多彩なラインナップを展開しています。

1.「1st SUIT NAVY & BLACK」

「爽やかなネイビー」と「クールなブラック」の2色展開のスリーピーススーツ、高機能ポリエステル「4S生地」を採用し、シワになりにくく家庭洗濯も可能です 。本モデルはAI SPEED ORDER（パターンオーダー）でもお仕立可能です。

「1st SUIT NAVY＆BLACK」各49,500円（税込）

2.「1st SUIT AI SPEED ORDER」

「フレッシャーズのスーツはオーダーで仕立てるのが新常識」

最速10日間で自分だけのスーツができてしまう驚きのスピード感で提供します。オーダースーツは時間がかかる、という従来のイメージを覆しました。

「1st SUIT AI SPEED ORDER」国内縫製49,500円～（税込）、 海外縫製42,900円～（税込）

【櫻井海音さん プロフィール】

2001年4月13日生まれ。東京都出身。NHK連続テレビ小説「エール」（20年）やTBS系「VIVANT」（23年）、映画『【推しの子】-The Final Act-』（24年）など話題作に多数出演。2025年もドラマ「御上先生」や映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に出演し、2026年にはWOWOW「ストロボ・エッジ Seaosn2」に出演するなど、若手実力派俳優として幅広く活動している。

『SUIT SELECT』とは…

選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された、「合理的に選ぶこと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい買い方そのものをデザインしたショップです。

●SUIT SELECT 店舗一覧：https://www.suit-select.com/shop-list/

●公式サイト: https://www.suit-select.com/

●公式オンラインショップ: https://www.suit-select.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52832/table/192_1_af7f17e29cbf6d44247764593573ddb6.jpg?v=202601210121 ]