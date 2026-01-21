AlphaDrive、セールス支援子会社「株式会社MarchOn」を設立。新規事業特化型の「事業開発セールス」でPMF達成を加速

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、新規事業の営業活動・販路開拓に特化し、戦略立案からセールス実行までを伴走支援する子会社「株式会社MarchOn（マーチオン）」（本社：東京都千代田区、代表取締役：中山健彦）を設立したことをお知らせいたします。

◇AlphaDriveの新規事業開発ナレッジを基盤に”新規事業に特化したセールス支援”を提供

設立の背景：

AlphaDriveはこれまで、大企業からスタートアップまで数多くの新規事業開発に伴走してきました。その経験の中で、多くの事業が直面する最大の壁が「プロダクトを作ったが、売り方がわからない」「既存事業の営業手法が通用しない」というセールスの課題です。

新規事業においては、単に商品を売り込むのではなく、顧客の声を拾い上げ、プロダクトの価値（PMF：Product Market Fit）を検証しながら販売する高度な動きが求められます。しかし、多くの現場ではリソース不足やノウハウ不足により、この重要なプロセスが停滞してしまうケースが少なくありません。



「事業開発型のセールス」を実現します。この課題を解決し、事業の社会実装を最短距離で実現するため、セールス支援に特化したMarchOnを設立いたしました。

◇特徴

事業を創る市場開拓力

勝ち筋が存在していなかった新規事業のセールス支援実績が豊富です。テレアポや商談代行といった単機能の切り出しではなく、「誰に・何を・どう売るか」というターゲティングや価値提案の設計から入り、実際の商談を通じて得た顧客の反応を、プロダクト開発側へフィードバックするサイクルを回します。

仮説検証型の営業で無駄打ちを防ぐ

新規事業の営業において最も重要なのは、確度の低いアタックを無闇に繰り返すことではなく、最短距離で「顧客が対価を払う理由」を見つけ出すことです。AlphaDriveのリーンスタートアップの思想を受け継ぎ、最小のリソースで最大の市場反応を得るための営業戦略を立案・実行します。

あらゆる事業の停滞を打破する「突破力」

既存事業であっても、急速な市場環境の変化により「これまでの売り方」が通用しない場面が増えています。MarchOnは、不確実性の高い新規事業領域で磨かれた突破力を既存事業・新規事業問わず全ての案件で発揮し、停滞している事業に対し、新たな切り口で社会実装のルートを再構築します。

◇代表メンバー

株式会社MarchOn 代表取締役 中山健彦

「良いものは売れる」とは限りません。特に新規事業においては、顧客自身もまだ気づいていない課題に焦点を当て、共に解決策を模索するような営業スタイルが必要です。私たちはAlphaDriveグループとして単に売上を立てるだけでなく、事業そのものを強くするためのセールス支援を行います。社名である「MarchOn（行進する・進み続ける）」には、困難な新規事業の道のりを、顧客と共に力強く前進していくという決意を込めました。

株式会社MarchOn 取締役 岩崎達也

現場での泥臭い活動こそが事業を前進させる鍵です。机上の戦略だけでなく、汗をかいて顧客の元へ足を運ぶことでしか得られない一次情報を大切に、クライアント様の事業拡大に貢献します。

◇会社概要

社名：株式会社MarchOn

設立：2026年1月5日

代表者：代表取締役 中山健彦

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

事業内容：営業戦略立案・実行支援、営業組織コンサルティング

URL：https://marchon.co.jp/

◇親会社 会社概要

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

URL：https://alphadrive.co.jp

◇お問い合わせ

担当者：株式会社MarchOn 担当： [https://marchon.co.jp/contac]