[マリメッコ]アイコニックなマリメッコロゴパッチが特徴の「Onni bag」シリーズが新たに登場。一般販売に先駆け、2月6日(金)よりZOZOTOWNにて先行予約スタート。

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)は、プレイフルなベーシックアイテムを展開するマリメッコ キオスキ(Marimekko Kioski)から、バッグシリーズ「オンニバッグ(Onni bag)」を新たに展開します。2月13日(金)の一般販売に先駆け、2月6日(金)よりZOZOTOWNにて先行予約を開始します。

新たに登場するこのバッグは、マリメッコの喜びに満ちたポジティブなライフスタイルを体現し、ブランドを代表する2つのプリント、マイヤ・イソラによる「ウニッコ(Unikko)」とヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミによる「ピッコロ(Piccolo)」を採用しています。

本シリーズは、遊び心あふれる3スタイルで展開されます。イロイサ(Iloisa) クロスボディバッグ、カヴァリ(Kavari) ショルダーバッグ、メトカ(Metka) トートバッグの3型で、前面に縫い付けられた丸みのあるアイコニックなマリメッコロゴパッチが特徴です。カラーバリエーションには、ブランドを代表するウニッコプリントのライトピンク、ブラック＆グレー、スパイシーレッド、そしてアーカイブでも人気の高いピッコロストライプのレッド＆ブルーが揃っています。

各バッグは、細部までこだわり、機能性を重視してデザインされています。カヴァリバッグは3つ、イロイサバッグは2つの仕切りで区切られ、いずれもジッパー開閉式のデザインです。調節可能なショルダーストラップと、肩の部分には薄手のパッドが施され、快適性も高めています。また、メトカトートバッグは、開口部にシルエットを調整できるドローコードを採用。絞るとトートバッグの形状が変わる、実用性と遊び心を兼ね備えたデザインが特徴です。

Iloisa クロスボディバッグ

Iloisa Mini Unikko クロスボディバッグ \20,900Iloisa Mini Unikko クロスボディバッグ \20,900Iloisa Piccolo クロスボディバッグ \20,900

Kavari ショルダーバッグ

Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ \26,400Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ \26,400Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ \26,400Kavari Piccolo ショルダーバッグ \26,400

Metka トートバッグ

Metka Mini Unikko トートバッグ \14,300Metka Mini Unikko トートバッグ \14,300Metka Mini Unikko トートバッグ \14,300Metka Piccolo トートバッグ \14,300

ZOZOTOWN 先行予約期間

2026年2月6日(金)0:00 - 2月12日(木)23:59

https://zozo.jp/shop/marimekko/?p_tpcsid=2497504

一般販売開始日

2026年2月13日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。