リサイクルショップアイスタ／出張買取MAX富士見市鶴瀬店が2026年2月1日OPEN

株式会社アイスタ


株式会社アイスタ（本社：埼玉県、代表取締役：穐山泰郎）は、2026年2月1日、埼玉県富士見市に新店舗「リサイクルショップアイスタ 富士見市鶴瀬店」および「出張買取MAX 富士見市鶴瀬店」を同時オープンいたします。


本店舗は、これまで全国で出張買取サービス「出張買取MAX」を展開してきた株式会社アイスタが、地域密着型の新たな拠点としてスタートする買取専門店です。



店舗概要｜2つのブランドで多様なニーズに対応


■ リサイクルショップアイスタ 富士見市鶴瀬店

店頭での不用品の買取・資源買取を行うリサイクルショップ業態



家電・家具・ブランドなど生活雑貨などの店頭買取


リユースとして価格のつかない商品の資源買取




■ 出張買取MAX 富士見市鶴瀬店

ご自宅へ訪問する出張買取・全国対応の宅配買取業態



大型家電・家具などの出張買取に対応


即日対応・宅配買取は全国対応


家電からブランド品まで幅広い買取品目



リサイクルショップアイスタ 富士見市鶴瀬店 出張買取MAX 富士見市鶴瀬店 OPEN

地域密着型店舗を開設する背景


株式会社アイスタは、これまで出張買取を主軸としたサービスを全国で展開してきました。
一方でお客様から、



- 店舗に直接持ち込みたい
- 処分に困っているものがある
- 売れるかわからないものを相談したい


といった声が多く寄せられていました。



こうした声に応えるため、地域のお困りごとを直接受け止められる拠点として、富士見市鶴瀬店を開設。店頭での査定・買取や、店頭での出張買取のご予約も行えます。
何より、今回の新拠点では、リサイクルショップといえば高額商品の持ち込みイメージが強く、今まで利用しづらいと感じていたお客様にも、資源の持ち込みを気軽に行える体制を整えることでサービスを利用するきっかけになればと考えております。
今後も出張買取・店頭買取・資源買取を組み合わせ、地域循環型のリユース・リサイクルを推進してまいります。




査定の様子

【富士見市鶴瀬店の特徴】


“価格が付かないもの”も、資源として価値に変える

富士見市鶴瀬店では、通常のリサイクルショップでは買取対象になりにくい品目も、資源として1kg単位で買取いたします。


▼ 資源買取の対象例


- アルミ缶・スチール缶（※洗浄済みのものに限る）
- 新聞・雑誌・段ボールなどの紙類
- 衣類・食器
- 雑線（銅線など）
- 家電リサイクル法対象外の資源家電

これらは重量ごとに価格を設定し、買取金額に応じてMAXポイントを付与します。
ポイントは1,000ptから現金に交換でき、ポイントのままでも店舗に置かれた交換専用商品との交換も可能です。


「捨てるしかないと思っていたものが価値になる」「片付けながらエコにも家計にも貢献できる」そんな新しいリサイクルの形を、地域の皆さまに提供してまいります。



交換商品の様子


雑線なども買取

雑線・価格のつかない家電や食器なども資源買取




店頭買取

価格のつくものはしっかりと個々に査定





資源の買取価格表





資源買取のご注意事項




店舗情報


店舗名：
　リサイクルショップアイスタ 富士見市鶴瀬店
　出張買取MAX 富士見市鶴瀬店



オープン日：2026年2月1日



形態：買取専門店



定休日：年中無休（年末年始を除く）



営業時間：10:00～18:00



電話受付時間：10:00～17:00



所在地：
　〒354-0024
　埼玉県富士見市鶴瀬東１丁目１０－１０ 2F



対応サービス：
　店頭買取／出張買取／宅配買取／資源買取



お問い合わせ先


株式会社アイスタ
TEL：049-265-3377



公式サイト：



出張買取MAX
　https://www.kaden-max.com/



中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ
　https://www.recycleshop-aisuta.com/



東部東上線 鶴瀬駅から徒歩3分