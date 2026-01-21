ユーフォリア、実証実験・臨床研究の拠点として「ユーフォリアスポーツラボ」を東京・麹町に開設

株式会社ユーフォリア

アスリート向けデータマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS」を展開する株式会社ユーフォリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋口 寛、以下 ユーフォリア）は、2026年1月21日（水）、企業の製品開発や技術検証における科学的エビデンスの可視化を支援する専用施設「ユーフォリアスポーツラボ（Euphoria Sports Lab）」（以下 ラボ）を東京都千代田区麹町に開設することをお知らせいたします。

■ラボ開設の背景：アスリートサポートから、企業の「臨床研究」支援へ

ユーフォリアは、「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、長年にわたり日本代表チームやプロチームといったトップアスリートのコンディションデータマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」を提供してまいりました。

アスリート支援事業を手掛ける中、近年アスリートが本番でパフォーマンス発揮するために必要な「身体の状態を精密に捉え、科学的に分析する」ノウハウを、アスリートならびに一般消費者向けの製品開発に活用したいという企業からの依頼が増加しています。特に、健康食品、アパレル、寝具、スポーツギア、ウエアラブルデバイスといった領域において、「アスリートを対象とした臨床研究」、「スポーツ科学に基づく研究プロトコル」への需要が高まっており、こうした企業の高度な研究開発ニーズにワンストップで応えるべく、専用の研究拠点として「ユーフォリアスポーツラボ」を開設いたしました。

■「ユーフォリアスポーツラボ」の特長：代謝とパフォーマンスを可視化

本ラボは、高度なパフォーマンス測定と運動機能評価を実施できる点が最大の特長です。主に持久系運動（ランニング、サイクリング）に関する精緻な測定が可能であり、従来から重視されている生理学的指標（最大酸素摂取量、換気性閾値、ランニングエコノミーなど）に加えて、近年世界的に高い注目を集めているDurability（耐久性）の計測も可能です。

【主要保有設備】

- 呼吸代謝計測システム：運動中の酸素摂取量や二酸化炭素排出量を測定し、エネルギー消費や代謝効率を精密に算出。飲料や食品、ウエアのエネルギー代謝への影響を検証- トレッドミル：低速から高速、傾斜設定まで、多様な歩行・走行条件下での負荷テストを実施- 自転車エルゴメーター：プロアスリートも使用する高精度な出力計測が可能な機器により、全身持久力や下肢の出力特性を評価

【施設概要】

名称：ユーフォリアスポーツラボ

住所：〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5 一ノ瀬ビル1階

営業時間：9:30～18:30（土日祝定休 ※研究内容により日時応相談）

URL：https://eu-phoria.jp/research-development/eu-sportslab

■提供サービスとご利用プラン

研究計画の策定から、倫理審査（IRB）のサポート、適切な被験者（アスリートなど）の募集、測定運営、統計解析まで、臨床研究・エビデンス取得に必要な全工程をシームレスにカバーします。※ご利用料金につきましては、都度お見積もりいたします。ホームページよりお問い合わせください。

- 一貫支援型（受託研究プラン）： 研究立案から論文執筆までトータルサポート。- 測定代行型（スポット測定プラン）： 既定プロトコルに基づき、迅速かつ正確なデータ測定を実施。- 施設貸出型（ラボ利用プラン）： 専門スタッフ立ち会いのもと、設備を時間単位で提供。■株式会社ユーフォリア 高山史徳（博士［体育科学］、S＆Cコーチ）のコメント

「当ラボは、スポーツ現場の『最前線』と、科学的エビデンスを求める『企業』をつなぐ架け橋です。単なるデータ測定に留まらず、スポーツ科学・健康科学の専門的見地から製品のポテンシャルを解き明かし、確かなエビデンス構築を通じて、貴社技術の社会実装を強力に支援することが私たちの使命です。企業の皆さまとの共創関係にありながらも、科学に対して常に誠実・公平であること。それが、結果としてブランド価値を最大化すると信じています」

■ 株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理・ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」、スクール・部活動のための運営管理アプリ「Sgrum（スグラム）」、各種団体のためのグループコミュニケーションサービス「らくらく連絡網＋（プラス）」などを開発・提供しています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般企業のビジネス課題を解決する事業も推進中です。

本社 ：東京都千代田区麹町4-8-1 麹町クリスタルシティ東館10階

設立 ：2008年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 橋口 寛

事業内容：スポーツ領域における ITソリューション提供（コンディショニング管理・各種データベース開発・コンサルティング）、スポーツマーケティング（戦略構築・商品企画・実行支援）、スポーツデータサイエンス、臨床研究支援、健康経営支援

URL ：https://eu-phoria.jp

関連URL：ONE TAP SPORTS： https://one-tap.jp

Sgrum： https://service.sgrum.com

らくらく連絡網＋： https://www.ra9plus.jp

