【リゾナーレ小浜島】絶景に誘う花道が出現！全18種類の花が小浜島の春を彩る「南の島の花咲くリゾナーレ」開催

星野リゾート南の島の花咲くリゾナーレ 滞在イメージ

碧の島時間に憩う離島のプライベートリゾート「リゾナーレ小浜島」は、2026年4月1日～5月6日の期間、絶景に誘う花道が出現！全18種類の花が小浜島の春を彩る「南の島の花咲くリゾナーレ」を開催します。小浜島の春は、ハイビスカスやブーゲンビリアなど、南国らしい花が咲き誇る季節です。ビーチへ続く散歩道「フラワーロード」では、春に咲く全18種類の花を眺めて散策することができます。またイベント期間中は、スタッフが花を解説する「フラワーガイドウォーク」を開催。ユニークな花の知識に触れて、深く旅の記憶を刻みます。花の香りに包まれる「バスソルトづくり」や、ハイビスカスの酸味を味わうスムージーなど、滞在を通して南国の花に癒されるイベントです。

特徴1 全18種類の花が咲き誇る「フラワーロード」を散策全18種類の花が咲くフラワーロード

ビーチへ続く散歩道「フラワーロード」では、南国らしさ満載の全18種類の花が咲き誇ります。ハイビスカスやブーゲンビリア、プルメリアなど、多彩な花々を眺めながら散策して、小浜島の春の情緒に浸ります。またイベント期間中は、道沿いに咲く花をスタッフが解説する「フラワーガイドウォーク」を開催。花のストーリーや豆知識に触れながら観賞することで、旅の思い出をより色濃くします。

■「フラワーガイドウォーク」概要

時間：9:00～9:30、17:00～17:30

料金：無料

予約：不要

定員：なし

特徴2 南国の花の香りに癒される「バスソルトづくり」南国の花を使用したバスソルトづくり

イベント期間中は、南国に咲く花をテーマに「バスソルトづくり」を開催します。ハイビスカスや月桃、プルメリアを使用したアロマオイルやドライフラワーと、ハイビスカスカラーの岩塩を混ぜ合わせて、オリジナルバスソルトを作成。バスソルトはお部屋に持ち帰り、南国の香りに癒されるバスタイムを過ごすことができます。

■「バスソルトづくり」概要

時間：13:00～21:00

料金：無料

予約：不要

定員：なし

特徴3 ハイビスカスとマンゴーの酸味が広がる、トロピカルスムージー華やかなトロピカルスムージー

イベント期間中は、ハイビスカスが香るトロピカルスムージーを販売します。見た目も華やかなスムージーは、南国感満載のマンゴーペーストに、ハイビスカスシロップとヨーグルトを合わせた甘酸っぱい酸味が特徴です。春らしい色合いのスムージーが、海辺の滞在を彩ります。

■「トロピカルスムージー」概要

時間：11:00～16:00

料金：1,000円（税込）

「南の島の花咲くリゾナーレ」概要

期間：2026年4月1日～5月6日

時間：日没まで

料金：無料

場所：ビーチ、フロント、Books&Cafe

予約：不要

備考：天候により開催内容が変更になる場合があります。

リゾナーレ小浜島

リゾナーレ小浜島 施設全景

日本最南西端の島々、沖縄県八重山諸島に位置するビーチリゾート。「ゆくるエキゾチックリゾート」をコンセプトに、沖縄離島のゆったりとした時の流れに身を委ねる滞在を楽しめます。現代人に合わせた小浜島ならではの文化体験や、国内最大のサンゴ礁「石西礁湖(せきせいしょうこ)」が織りなす絶景に浸り、滞在を通して自分らしくチューニングされる、ここにしかない旅が叶います。

所在地 ：〒907-1221 沖縄県八重山郡竹富町小浜2954

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：60室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：1泊20,700円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：石垣港離島ターミナルより小浜港行きフェリーにて25分、小浜港から送迎バスにて約10分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/

