ダウンロード版ゲームが最大77％OFFとなるセールが開催中！『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』は35%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。
本セールでは、『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』や『ONE PIECE 海賊無双４ Deluxe Edition』をはじめとする人気タイトルが特別価格で登場します。さらに、『テイルズ オブ エクシリア リマスター』がPS Storeにて初登場となります。この機会をぜひお見逃しなく。
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2026年1月21日（水）～2026年2月4日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』
販売価格：3,960円（税込）⇒【35%OFF】セール販売価格：2,574円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）
『ONE PIECE 海賊無双４ Deluxe Edition』
販売価格：7,480円（税込）⇒【40%OFF】セール販売価格：4,488円（税込）
『リトルナイトメア2 デラックスエディション』
販売価格：5,280円（税込）⇒【55%OFF】セール販売価格：2,376円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【63%OFF】セール販売価格：1,953円（税込）
『ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!』
販売価格：2,970円（税込）⇒【40%OFF】セール販売価格：1,782円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5】
『テイルズ オブ エクシリア リマスター』 1st sale!
販売価格：6,930円（税込）⇒【25%OFF】セール販売価格：5,197円（税込）
『ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家』
販売価格：6,578円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：3,289円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒【53%OFF】セール販売価格：2,946円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【60%OFF】セール販売価格：2,507円（税込）
『鉄拳7 Definitive Edition』
販売価格：12,320円（税込）⇒【68%OFF】セール販売価格：3,942円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【76%OFF】セール販売価格：2,956円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！
LINE公式アカウントがオープン
家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。 お買い得情報をお見逃しなく！
ご登録はこちら :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『テイルズ オブ エクシリア リマスター』
Tales of Xillia(TM)Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)いのまたむつみ (C)藤島康介
『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』
みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『リトルナイトメア2』
Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『ONE PIECE 海賊無双4』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。