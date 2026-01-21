新時代の営業を提案するEmooove、営業の「勝ちパターン」を科学するオウンドメディア「シン・セールス総合研究所」を設立

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一、以下Emooove）は、属人化しがちな営業活動をデータに基づき検証し、再現性のあるノウハウとして提供するオウンドメディア「シン・セールス総合研究所」を設立したことをお知らせいたします。

■設立の背景：営業領域における「データの空白」を埋める

マーケティングの領域では、Webサイトの改善や広告運用において、データに基づいた検証が当たり前に行われています。一方で、営業領域においては、「どの施策が効果的か」という議論が個人の経験や勘に依存する傾向があり、組織として検証・蓄積されたデータが少ないのが現状です。

しかし私たちは、マーケティングと同様に営業活動にも成果を左右する確実な「変数」が存在するはずであると考えています。

この変数を特定するため、Emoooveは自社および支援実績を通じて得られた検証結果をレポートとして公開するシン・セールス総合研究所を設立しました。手間と労力を要する検証活動を当社が代行し、その結果を「営業の勝ちパターン」として社会に還元することで、企業の営業活動における非効率を解消することを目指します。

■「シン・セールス総合研究所」の活動方針と展望

シン・セールス総合研究所では、一般的な理論や精神論にとどまらず、実際の営業活動で得られた「事実」の発信にこだわります。「感覚から科学へ」をテーマに、以下の指針で情報を発信・蓄積してまいります。

- 事実に基づいた検証：「どのようなアプローチが成果につながるのか」という問いに対し、仮説と検証を繰り返すことで得られた結果を公開します。- 再現性のあるノウハウの提供：属人的な感覚に頼るのではなく、データに基づいた「勝ちパターン」を共有し、どの企業でも活用できる再現性の高い情報を提供します。- 営業プロセスの科学：検証データの蓄積に注力し、記事コンテンツや資料として順次公開します。将来的には、より幅広い営業プロセスにおいて「科学的なアプローチ」が活用されるよう、情報発信を拡大してまいります。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

