福岡市中央区舞鶴で調理師専門の人材紹介会社を運営する採用商店株式会社は、全国のホテル・リゾート・旅館を対象に、洋食料理長に特化した転職支援サービス「シェフナビ」の提供を開始し、サービス開始(2025年7月)より半年で登録者が500名を突破しました。





https://chef-navi.jp/





【観光業界で起きている“料理長不在”という現実】

観光需要が増大する一方、業界では「働き手不足」が最大の課題であることは周知の事実です。厚生労働省が発表した令和6年雇用動向調査結果の概況によると、「宿泊業・飲食サービス業」の離職率は25.1％といずれも他業種に比べて高い数字となっています。観光庁も、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する事業を令和6年度より実施し、観光地・観光産業における人材不足対策に力を入れています。





そしてホテル・リゾート・旅館の現場では「料理長が決まらない」「現場が回らない」という声が急増しています。特に洋食分野では、料理長経験者が市場に出てこない、募集をかけても応募がない、採用しても短期間で離職するといった事例が全国で発生しています。





キッチンイメージ









【採用難の大きな原因は「ミスマッチ」】

多くの現場で見落とされがちなのが、採用難の原因が絶対数不足ではなくミスマッチである点です。

・求人票と実際の裁量・責任が違う

・経営と現場の温度差が大きい

・経験豊富な料理人ほど納得できる環境が少ない

こうしたズレが、料理人の離職や業界離れを加速させています。









【人材の定着で観光業界に貢献】

このような課題を受けて「シェフナビ」は、ホテル洋食料理長に完全特化することで、この構造的課題に正面から向き合います。単なる人材紹介ではなく、料理人のキャリア観と、施設側が本当に求める役割をすり合わせ、定着する料理長採用を実現します。令和7年度年末時点で、同社でのシェフの登録者数は約530名。サービスの流れはシンプルで、サイトから該当求人応募後、営業担当者とWEBや電話での面談を行います。そこで今までの経歴を訂正定量化し、事前に転職希望先の情報なども細かく確認します。

期待される社会的インパクトは、観光業界における料理長不足の解消、食の品質向上による宿泊価値の底上げ、ベテラン料理人の再活躍支援です。





レストランイメージ









●代表：大橋 恵より

旅の醍醐味は「食」にあり、その真価は「料理長」が決める。私たちは最適なマッチングで調理師の活躍の場を広げ、観光立国の発展に貢献します。「料理長から観光業界を変革する」という信念のもと、更なる高みを目指し挑戦を続けてまいります。





代表の大橋恵（おおはしめぐむ）





※「シェフナビ」は商標登録済です。登録番号＝第6949563号









【採用商店株式会社 概要】

代表取締役： 大橋 恵(おおはしめぐむ)

所在地 ： 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1-20

事業内容 ： 調理師専門の人材紹介

URL ： https://saiyo-shoten.com/