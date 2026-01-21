【株式会社CIO】Amazonで開催される「暮らし応援WINTER SALE」と「スマイルSALE」対象製品発表！最新スマホやPCに最適な充電ガジェットが最大50％OFF！

株式会社CIO

日本発のガジェットメーカー、株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋翔大）は、Amazonにて開催される「暮らし応援WINTER SALE」（2026年1月22日（木）09:00～1月27日（火）8：59）および「AmazonスマイルSALE」（2026年1月27日（火）09:00～2月2日（月）23:59）に参加いたします。今回は最新スマホやPC充電に最適な充電ガジェットが最大50％OFF(※1)。小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズをはじめ、手触りの良さで好評の「シリコンケーブル」、ケーブル全体が磁力でまとまる「スパイラルケーブル」など多彩なラインナップもお買い得価格となります。

CIOのAmazonストアページはこちら：https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23(https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23)

・SALE対象 おすすめモバイルバッテリー

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC)

従来のリチウムイオンポリマー電池と比べて発火リスクの低減を目指した、次世代モバイルバッテリーです。

セルにはスマートフォン分野でも採用実績のあるTier1電池メーカー製半固体系セルを搭載。

厚さ8.7mmという薄型設計でありながら高い安全性を両立。CIOの独自技術である『NovaSafety S2(発熱抑制ファームウェア)』や、新技術『NovaCore C2(内部構造に関する当社独自の設計基準)』により、安全水準の高いモバイルバッテリーを求めるニーズにお応えします。

Qi2規格 最大15W出力、5000mAh、アルミ合金筐体。

・セール価格：6,180円(税込) 12%OFF

SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.0 8K

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL94FB2(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL94FB2)

MagSafe対応iPhoneでピタッと吸着し、Qi2規格による最大15Wのワイヤレス充電が可能です。

さらに8,000mAhの容量で、スマートフォンを約1回分しっかり充電できます。

厚さ約12mm、約162gのコンパクト設計。

本体ボタン長押しで、充電速度優先の“ハイパフォーマンスモード”と発熱抑制優先の“セーフティモード”が選択でき、シーンに合わせて快適にお使いいただけます。

・セール価格：6,580円(税込) 14%OFF

・SALE対象 おすすめ充電器

NovaPort DUO II 45W2C Builtin CORD REEL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPKSQHT8(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPKSQHT8)

約65cmのUSB-Cケーブルを内蔵した最大45W出力が可能な充電器。ボタンを押すとUSB-C端子が飛び出します。

ケーブル忘れの心配がなく、持ち歩きに最適。

またケーブルを収納できるので、使用しない時のデスク上がスッキリします。

USB-Cポートも1つ備え、スマホ2台を急速充電（20W+20W）やタブレットとスマホを同時充電（30W＋15W）も可能です。

・セール価格：4,280円(税込) 11%OFF

NovaPort SOLO II 65W1C

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3)

最大65W出力でPCからスマホまで幅広く対応。

単一乾電池よりも小さいサイズと、わずか約74gの軽量設計で毎日の持ち歩きが快適に。

さらに独自の安全機能「NovaSafety2.0」により、発熱を自動調整することで超小型化を実現。

折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利。

・セール価格：3,780円(税込) 14%OFF

NovaPort SOLOII 100W1C

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5VPMQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5VPMQ)

手のひらサイズでコンパクトなのに

最大100W出力に対応し、MacBook ProなどのハイエンドPCも急速充電が可能。

CIO独自の安全機能「NovaSafety2.0」搭載で発熱を自動調整します。

GaN搭載による高効率＆小型化を両立。

セール価格：5,280円（税込）12%OFF

NovaWave 3Way＋

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMQD7RK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMQD7RK%20%20iPhone%E3%81%A8Apple%20Watch%E3%82%92%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8CNovaWave%203Way%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%80%81%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%80%8D%E5%A2%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%8CNovaWave%203Way+%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%80%82%20Qi2%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7iPhone12%E4%BB%A5%E9%99%8D%EF%BC%88SE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8116e%E3%82%92%E9%99%A4%E3%81%8F%EF%BC%89%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%A4%A715W%E3%80%81Apple%20Watch%E3%82%82%E6%9C%80%E5%A4%A75W%E3%81%AE%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%82USB-C%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB1%E6%9C%AC%E3%81%A72%E5%8F%B0%E5%90%8C%E6%99%82%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%80%82%E6%8C%81%E3%81%A1%E9%81%8B%E3%81%B3%E3%81%AB%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%AA%E8%96%84%E5%9E%8B%E8%A8%AD%E8%A8%88%EF%BC%86%E8%BB%BD%E9%87%8F%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%EF%BC%88%E7%B4%8469g%EF%BC%89%20%20%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BE%A1%E6%A0%BC%EF%BC%9A4,480%E5%86%86(%E7%A8%8E%E8%BE%BC)%E3%80%8010%OFF)

iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電できるポータブルスタンド「NovaWave 3Way」が、出力を倍増して「NovaWave 3Way+」としてリニューアル。

Qi2対応でiPhone12以降（SEシリーズ、16eを除く）は最大15W、Apple Watchも最大5Wの高速充電に対応。USB-Cケーブル1本で2台同時充電が可能。持ち運びに便利な薄型設計＆軽量ボディ（約69g）

・セール価格：4,480円(税込) 10%OFF

・SALE対象 おすすめ電源タップ

Polaris STICK Built in CORD REEL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL74JCG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL74JCG)

分離可能なコードリール内蔵充電器と、最大7口の雷サージ対応電源タップを組み合わせた製品。

一体デザインとすることで美しい佇まいを実現。

充電器部分は最大68cmのUSB-Cケーブルを内蔵。コードリール式だからさっと伸ばして使用、使い終わったらスッキリ収納できます。また充電器部分を分離すれば、持ち歩きで使用可能です。

充電器部分は最大67W出力、USB-C×2（内1つはケーブル）、USB-A×1を備える。電源タップ部分は最大7口（内1つは充電器部分を接続）を備え、最大1500Wに対応。スイングプラグ付き電源ケーブルは長さ約2m。

・セール価格：6,480円(税込) 16%OFF

・SALE対象 おすすめケーブル

スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m

ht(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ7K3TQ)tps://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ7K3TQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ7K3TQ%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%81%A7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E5%90%8C%E5%A3%AB%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%ABC)

マグネットの力でケーブル同士がくっついて、まとまるスパイラルシリコンケーブルにC to HDMIケーブルが登場。PCやゲーム機、AV機器の配線がスマートに。

HDMI2.0、最大4K60Hz（18Gbps）対応、著作権保護信号を含む映像・音声伝達に対応。

セール価格：3,580円(税込) 10%OFF

スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ4X7MS(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ4X7MS)

マグネットの力でケーブル同士がくっついて、まとまるスパイラルシリコンケーブルにHDMIケーブルが登場。PCやゲーム機、AV機器の配線がスマートに。

HDMI2.0、最大4K60Hz（18Gbps）対応、著作権保護信号を含む映像・音声伝達に対応。

・セール価格：2,580円(税込) 13%OFF

・SALE対象 おすすめその他

MugWarmerII

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMH8PS6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPMH8PS6)

毎日のコーヒーやお茶を、最後の一口まで暖かく保てるセラミックヒーター内蔵のマグカップと、ヒータへの給電とスマホ充電（Qi2充電）が可能な本体台座がセットになった製品です。

温度は1℃単位で設定可能、保温時間も1分単位で調整可能（アプリが必要です）。

台座はQi2充電器としても使用でき、スマートフォンやイヤホンなどQi／Qi2対応機器の充電も可能です。

※別途20WのUSB充電器（別売り）が必要です。

・セール価格：6,280円(税込) 10%OFF

WEARHACK2

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNW6BPKD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNW6BPKD)

お気に入りの上着がヒーターウェアへ超進化。

約20cm角の大判サイズで、約90gの軽さを実現。

約10秒で暖かい速暖仕様。

Bluetooth搭載。専用アプリの操作で、電源のON／OFF、温度調整、OFFタイマー設定が可能になり、携帯性もよりスマートに。

35～55℃まで1℃単位で温度調整が可能。

・セール価格：4,580円(税込) 8%OFF

ホットアイマスク

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2HKGL5Q(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2HKGL5Q)

コードレスで簡単装着。

好みに合わせて3段階の温度設定をお選びいただけます。バッテリー駆動だから、いつでもどこでも気軽にリラックスタイムを。

バッテリーを含めても重さはわずか”100ｇ”なので、快適にご使用いただける装着感に。

加湿パッドを使えば、まるで蒸気のよう暖かさが目もとにじんわりと安らぎを届けます。

・セール価格：4,580円(税込) 16%OFF

Portable Bath Speaker

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB421Y47(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB421Y47)

お風呂時間やキャンプなどにも使用可能なIPX7防水のポータブルスピーカー。マグネットを内蔵しており、磁石がつくユニットバスや冷蔵庫など、様々な壁面に設置可能。

ワイヤレス充電に対応しており、濡れても、さっと拭いてすぐに充電可能です。

手のひらサイズのコンパクトサイズだから、持ち運び自由。

満充電で”8時間”の連続再生が可能です。

これひとつでお風呂だけではなく、どこでも音楽スポットに。

・セール価格：5,380円(税込) 10%OFF

