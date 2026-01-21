岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、2026年1月20日(火)より、バレンタインにぴったりの新商品の販売を開始しました。

詳細はこちら： https://0806.jp/event/page/valentine2026/





今年のテーマは『シェアで楽しむ角煮まんじゅう』。バレンタインデーの前日、2月13日に行われるギャレンタイン・デー(Galentine's Day)にもふさわしい、見た目も味わいもみんなで楽しみたくなる限定商品です。





岩崎本舗バレンタインイメージ画像





ギャレンタイン・デー(Galentine's Day)とは、女性同士の友情を祝う日で、女子会を楽しんだり、ギフトを贈り合う日として欧米を中心に知られています。





脂っこいものが苦手な方でも、あっさりと食べることができる角煮まんじゅうは、女性にも大変人気。甘い物に囲まれるバレンタインで、つい手が伸びる“味のアクセント”として活躍します。









◆遊び心満載のプリント印！

バレンタインでお馴染みのハートマークもプリント印ではよりポップに変身。懐かしさと新しさ、どちらも感じるドット絵でご用意しました。





ハート角煮まんじゅう／ピンクハート角煮まんじゅう





優しい色合いと可愛らしいプリント印に、心ときめくこと間違いなし。一方で、頬張ると広がる本格的な味わいも魅力の一つです。









◆プチっと可愛い特別セット

手のひらサイズでさらに可愛らしい特別セットもございます。





プチバレンタイン





「プチバレンタイン」はハーフサイズの角煮まんじゅうが4個入った特別セット。

電子レンジ600Wで30秒温めるだけで、あっという間にホカホカの角煮まんじゅうを楽しめます。女子会やキッズパーティーでの軽食としておすすめです。









◆バレンタイン限定BOX

ギフトとして箱入り商品を贈りたい方には、「バレンタインBOX」がおすすめです。パステルカラーを基調としたパッケージはバレンタイン限定。角煮まんじゅうと併せて特別感も一緒に贈ることができます。





バレンタインBOX





角煮まんじゅうは、作業の合間の栄養補給として、職場の同僚や勉強を頑張るお子さまへの贈り物にぴったり。限定角煮まんじゅうの可愛い見た目でもっとリフレッシュできるかも？ワンハンドで食べられるのも嬉しいポイントです。









【商品詳細】

商品名 ：プチバレンタイン

商品内容：ミニハート角煮まんじゅう×2個

ミニピンクハート角煮まんじゅう×2個

ピンク巾着／専用温め方パンフレット

価格 ：1,380円(税込) ※送料・クール代別





商品名 ：バレンタインBOX

商品内容：ハート角煮まんじゅう×1個

ピンクハート角煮まんじゅう×2個

専用パッケージ／専用温め方パンフレット

価格 ：2,000円(税込)※送料・クール代別









◆岩崎本舗直営店では、単品販売も承ります。

ハート角煮まんじゅう ： 560円(税込)

ピンクハート角煮まんじゅう： 610円(税込)

各店舗詳細 ： https://0806.jp/shop/

※数量限定商品のため売り切れの際はご容赦ください。









◆長崎角煮まんじゅうとは

＜第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞＞

＜2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞＞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、うまみ調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。

岩崎本舗URL： https://0806.jp/









【会社概要】

社名 ： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者 ： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業 ： 1965年(昭和40年)4月

資本金 ： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/