2026年ヒット予測の決定版 「スプレー型香水自販機」が池袋に常設オープン！ 15種の高級香水を150円から楽しめる体験型フレグランススポット
現在、Z世代を中心に「その日の気分で香りを着替える」ライフスタイルが定着し、香水自販機が記録的なヒットを飛ばしています。店舗内には、最新鋭のスプレー型香水自販機を3台配置。世界中の高級フレグランスを含む15種類の香りを、150円からという驚きの価格で提供しています。
スプレー型「香水」自動販売機
香水を選ぶ
支払う
香水噴射
ワンプッシュ香水自動販売機の最大の特徴の一つとして、1回使用分だけ香水を噴射するという画期的な機械です。しかも、ワンプッシュ150円からと手頃な価格で高級香水を着けることができます。
この香り、あまり好みじゃなかったな…
使いきれずどんどん溜まっていく…
そんな経験、したことありませんか？
大容量の香水を数万円かけて購入し、長い期間同じ香水をつけなければいけなかったのが、わずか150円で複数種類の香水を楽しむことができます。
また「試してからお気に入りを買う」という新しい購入スタイルを実現しています。
例えば、こんな時に活躍いたします。
・その日の気分で香りを楽しみたい
・デート前の身だしなみに
・運動、お仕事後に体臭が気になる時
・気分を一新リフレッシュしたいと時
・気になるブランドの香水を試したい
その日の気分やシーンに合わせて香水を使い分けられるのが最大の魅力です。
■今後の展開について
導入パートナーを募集しております。
見積もり、初期導入、運用方法、届け出関連、設置場所等のご相談・ご質問など受付中です。
パートナー募集はこちらから
URL： https://ttfragrance.com/
常設店舗内
香水自販機1
香水自販機2
香水自販機3
池袋ビューティフルフローラ24外観1
池袋ビューティフルフローラ24外観2
池袋ビューティフルフローラ24夜景外観
※商品写真は一例です。実際の提供は写真と異なる場合がございます。ご了承ください。
【店舗概要】
店舗名 ： 池袋ビューティフルフローラ24
所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階
定休日 ： 不定休