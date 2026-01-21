現在、Z世代を中心に「その日の気分で香りを着替える」ライフスタイルが定着し、香水自販機が記録的なヒットを飛ばしています。店舗内には、最新鋭のスプレー型香水自販機を3台配置。世界中の高級フレグランスを含む15種類の香りを、150円からという驚きの価格で提供しています。





スプレー型「香水」自動販売機





香水を選ぶ





支払う





香水噴射





ワンプッシュ香水自動販売機の最大の特徴の一つとして、1回使用分だけ香水を噴射するという画期的な機械です。しかも、ワンプッシュ150円からと手頃な価格で高級香水を着けることができます。

この香り、あまり好みじゃなかったな…

使いきれずどんどん溜まっていく…

そんな経験、したことありませんか？

大容量の香水を数万円かけて購入し、長い期間同じ香水をつけなければいけなかったのが、わずか150円で複数種類の香水を楽しむことができます。

また「試してからお気に入りを買う」という新しい購入スタイルを実現しています。





例えば、こんな時に活躍いたします。

・その日の気分で香りを楽しみたい

・デート前の身だしなみに

・運動、お仕事後に体臭が気になる時

・気分を一新リフレッシュしたいと時

・気になるブランドの香水を試したい

その日の気分やシーンに合わせて香水を使い分けられるのが最大の魅力です。





設置店舗名：池袋ビューティフルフローラ24

設置台数 ：自動香水噴射機3台 香水合計15種

所在地 ：171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル1階

定休日 ：不定休

価格帯 ：150円～500円※税込









■今後の展開について

導入パートナーを募集しております。

見積もり、初期導入、運用方法、届け出関連、設置場所等のご相談・ご質問など受付中です。

パートナー募集はこちらから

URL： https://ttfragrance.com/





常設店舗内





香水自販機1





香水自販機2





香水自販機3





池袋ビューティフルフローラ24外観1





池袋ビューティフルフローラ24外観2





池袋ビューティフルフローラ24夜景外観





※商品写真は一例です。実際の提供は写真と異なる場合がございます。ご了承ください。





