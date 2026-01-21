国内最多※1の冷凍庫ラインナップを展開するハイアール、107L、87Lのスリムな前開き式冷凍庫を発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、ご自宅の冷凍スペースを増やしたい方へ、使いやすくお手頃なサイズの「セカンド冷凍庫」として、107L前開き式冷凍庫（JF-UFS11B）と87L前開き式冷凍庫（JF-UFSV9A）を2月3日から、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。

■企画・発売の背景

近年、冷凍スペース需要は高まり続けています。ハイアールでは、メインの冷凍冷蔵庫とは別に「セカンド冷凍庫」のある暮らしを早くより提唱してまいりました。現在では、多様化するライフスタイルや細やかなニーズにお応えし、国内最多※1の全18機種を展開しています。

この度、発売する107L（JF-UFS11B）および87L（JF-UFSV9A）前開き式冷凍庫は、初めて「セカンド冷凍庫」の導入を検討されている方にも最適なエントリーモデルです。87Lモデル（JF-UFSV9A）では、きめ細かな運転制御を行うインバーターを搭載することで、優れた省エネ性と静音性を実現しています。いずれのモデルも省スペース設計ながら天面に電子レンジの設置ができ、使い勝手の良さと環境への配慮を両立。さらに各モデルをそれぞれ2色のカラー展開とすることで、設置スペースに合わせて4機種から自由にお選びいただくことが可能です。

■さまざまな空間になじむデザイン性と選べる2色のカラー展開

JF-UFS11B、JF-UFSV9Aともに、キッチンだけでなく、リビングやプライベートルームなど、さまざまな空間になじむスッキリしたデザイン。どんなインテリアにも合わせやすいホワイト、スタイリッシュな印象のブラック（JF-UFS11B）とグレー(JF-UFSV9A)の2色から選択可能です。

※JF-UFS11B(W)とJF-UFSV9A(W)の色味は異なります。

■「スリムボディ」で電子レンジの設置も可能な省スペース設計

幅わずか約45cmの「スリムボディ」で、キッチンの限られた隙間やダイニングなど、様々なスペースにすっきりと設置できます。また、天面には耐熱100℃・耐荷重30kgの「耐熱性能天板」※2（JF-UFSV9Aはトップテーブル仕様）を採用。天面に電子レンジを設置することでデッドスペースの有効活用を可能にしました。冷凍庫から取り出した食材をその場ですぐに解凍・調理できる、効率的な家事動線を実現しています。JF-UFSV9Aは高さ約108cmのローボディで、より使いやすい設計です。

JF-UFS11B（W）使用イメージ

■中身が一目でわかる「引き出し式クリアバスケット」で、冷凍庫内の整理整頓がスムーズに

整理整頓がスムーズな「引き出し式クリアバスケット」で、冷凍庫内の見通しが良くなります。お目当ての食材をサッと取り出せるので家事のストレスが減り、ストックを一目で把握できるため、買い過ぎやフードロスを防ぐエコな暮らしをサポートします。

■インバーター搭載による高い省エネ性と静音性（JF-UFSV9A）

87L前開き式冷凍庫（JF-UFSV9A）には、庫内温度をきめ細かく制御できる「インバーター」を採用しました。これにより、省エネ基準達成率（2021年度目標）は175％を実現。日々のランニングコストを抑えながら、環境にも配慮した高い省エネ性能を誇ります。さらに、インバーターによる運転制御は静音化にも大きく貢献。運転音約20dB※3という優れた静音設計により、キッチンはもちろん、寝室やリビングなど空間を選ばず快適にご使用いただけます。

■用途に合わせて温度を使い分けられる機能

食品を素早く冷やす「急冷凍」モードを搭載。まとめ買いした肉や魚も、素早く凍らせて保存できます。

また、ワンタッチのボタン操作で「冷凍」と「冷蔵」のモード切り替えが可能。普段は冷凍ストックとして、夏場はドリンク専用の冷蔵スペースとして活用するなど、季節や用途に応じて使い分けいただけます。

ボタン式操作パネルイメージ

■大きな物も収納できる仕切り棚を採用

最上段はフレキシブルに使える仕切り棚仕様。不揃いな魚介類、大きな肉の塊、ふるさと納税返礼品などの箱もしっかり収納できます。また、強化ガラスを採用しているので、汚れてもサッと拭き取れてお手入れもカンタンです。

JF-UFS11B（K）使用イメージJF-UFSV9A（W）使用イメージ

107L前開き式冷凍庫（JF-UFS11B）、87L前開き式冷凍庫（JF-UFSV9A）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.整理しやすく取り出しやすい「引き出し式クリアバスケット」

２.キッチン以外にも設置がしやすい、幅約45cmの「スリムボディ」

３.電子レンジの設置が可能な、耐熱100℃・耐荷重30kgの「耐熱性能天板」※2

※JF-UFSV9Aはトップテーブル仕様

４.急いで冷やしたい時に便利な「急冷凍」モード

５.用途に合わせて庫内を冷蔵温度にも設定可能な「冷凍冷蔵切り替え」機能

６.自動で霜取りができる「ファン式」

７.明るく長寿命で薄暗い場所でも中身を照らす「LED庫内灯」（JF-UFS11B）

８.省エネ基準達成率（2021年度目標）をクリア

※JF-UFS11Bは154%、JF-UFSV9Aは175%

操作パネル（JF-UFSV9A）

◆ 仕様【107L前開き式冷凍庫(JF-UFS11B)・87L前開き式冷凍庫(JF-UFSV9A)】

※1 家庭用冷凍庫カテゴリーにおいて。2026年1月現在、当社調べ。

※2 電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

※3 JIS C 9607（2015年）規定の騒音試験による（安定運転時）。

※4 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※5 年間消費電力量は、JIS C 9801-3 （2015年）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]