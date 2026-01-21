成長期の子どもにぴったり！ピカチュウデザインの「豆乳キッズ」新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社は、3月23日に、キッコーマン豆乳初の子ども向け豆乳「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」を全国で新発売します。子どもたちに大人気のポケットモンスターシリーズのピカチュウデザインのパッケージで、豆乳を楽しくおいしく味わえます。

■「豆乳キッズ」とは？

当社の調査（＊1）によると、多くの子育て世代の保護者は、子どもに「栄養価の高いものを与えたい」「からだづくりのために、たんぱく質をしっかりとらせたい」と考えていることがわかりました。

「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」は、子どもの成長に必要な栄養素である「たんぱく質」を

手軽にとることができる調製豆乳です。子どもにも飲みやすいやさしい甘みと、子どもたちに大人気のポケットモンスターシリーズのピカチュウデザインで子どもが自分から手に取りたくなる工夫をしました。飲み切りやすい160mlサイズで、子どもの“豆乳デビュー”にぴったりの商品です。

■「豆乳キッズ」の特徴

１.子どもの成長に必要な栄養を手軽にとれる！

1本（160ml）あたりにたんぱく質5.6g、カルシウム203mg（牛乳と同等（＊2））を含みます。



２.やさしい甘さで飲みやすい！

砂糖とフラクトオリゴ糖を使用し、子どもが飲みやすいやさしい甘さに仕上げています。



３.子どもたちに大人気のポケットモンスターデザイン！

子どもが「飲みたい！」と思うきっかけにするため、子どもたちに大人気のポケットモンスターシリーズのピカチュウデザインを採用しました。デザインは全部で4種類あり、子どもが自分で選びたくなるパッケージです。



「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」の発売を通して、子どもの頃から豆乳をおいしく楽しく飲むきっかけをつくり、健やかな成長をサポートします。

キッコーマンは、大豆の栄養を手軽にとることができる豆乳を、毎日召しあがっていただけるよう、

これからも様々な味わいの商品や、飲み方・料理での使い方を提案してまいります。

（＊1）キッコーマンソイフーズ調査（2024年度実施）より抜粋

（＊2）牛乳100ｇあたりカルシウム110mg（出典：文部科学省 日本食品標準成分表2023普通牛乳）

記



１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/179_1_80bcdfc9b2ced714dbabea251e0828e1.jpg?v=202601210121 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．発売日 2026年3月23日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンソイフーズ(株) お客様係 0120-1212-88

以上

【参考資料】

＜豆乳の区分について＞

豆乳は食品表示基準によって区別され、

大きく「豆乳」、「調製豆乳」、「豆乳飲料」の3つに分けられます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/179_2_4f63c3352334e0eb884960292f138928.jpg?v=202601210121 ]

＜豆乳の生産量推移＞

2024年の豆乳の国内生産量は、41.1万KLでした。

無調整豆乳の国内生産量は、過去最高の13.7万KLでした。

■豆乳の国内生産量推移データ