OSAJI（オサジ）、2026年1月21日（水）～27日（火）まで銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにてポップアップイベントを開催。

株式会社OSAJI

健やかで美しい⽪膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オ

サジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、2026年1月21日（水）～27日（火）までの期間中、銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにてポップアップイベントを開催いたします。

■ POPUP EVENT概要

開催期間：2026年1月21日（水）～27日（火）まで

営業時間：午前10時～午後8時

開催会場：銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ

住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

◼︎ポップアップイベント 取り扱い商品

【先行発売】オサジ×Minimal ショコラ コレクション 2026 \8,800（税込）【数に限りがございます】

本コレクションでは、今回のために特別に開発されたフレーバー「板チョコレート／タンザニア70％」と、その味わいからインスピレーションを受けて生まれた「オードトワレ Cacao〈カカオ〉 2026」をセットにしました。

りんごを思わせる爽やかさと、焼き菓子のような甘みが重なるチョコレートの風味を、香りと味わいの両面からお楽しみいただけます。

バレンタインの贈り物にはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめの特別なコレクションです。

＜セット内容＞

・オサジ オードトワレ Cacao〈カカオ〉2026

・板チョコレート/タンザニア70%

・特別ボックス付き

＜商品詳細＞

・オサジ オードトワレ Cacao〈カカオ〉2026 内容量：45mL

ほろ苦いチョコレートの香りを軸に、りんごを思わせるカモミールのニュアンスと、ライムやベルガモットの爽やかさ、ペパーミントのアクセントを重ねた、甘く余韻のある香り。

トップ：ベルガモット、ライム、ペパーミント、アーモンドフラワー

ミドル：チョコレート、ローストナッツ、カモミールローマン

ベース：カカオニブ、バニラ

・板チョコレート/タンザニア70%

“りんごのジャムクッキー”のような味わいの特別なフレーバー

タンザニア産カカオ豆の魅力を存分に引き出し、まるでりんごのジャムクッキーを思わせる風味に仕立てたチョコレートです。カカオ豆のもつりんごのようにやわらかで繊細な果実味を活かすため、低温での浅煎り焙煎を採用。じっくりと火入れすることで、ジャムのような凝縮感のある甘みを引き出しました。

・オサジ オードトワレ 全5種 45mL / \6,600（税込）・オサジ オードトワレ preposition 全1種（各4.5mL×5種類） \6,600（税込）

自分の現在地を肯定し、寄り添い、そして未来を選びとるように香りを纏う。

そんな過去から未来へと続いていくような、いつもそばにある「香りと記憶」をテーマにしたオードトワレです。

at：シダーウッドの静寂に、妖艶なアンバーとムスク、ジュニパーベリーの躍動感。スパイシーなブドウ山椒とペッパーが醸し出す未知の感覚。

of：グレープフルーツに、ルバーブの清々しい酸味とフェイジョアや月桃のトロピカルなアクセントを添えて。さわやかな希望を感じる香り。

in：白く柔らかなコットン、清潔感のあるラベンダーとチェリーの予想外の組み合わせ。ムスク、アンブレット、ヘリオトロープのまろやかな甘み。

for：力強いベチバーを主役に、サンダルウッド、シダーウッド、サイプレスからなる重層的なウッディアコード。自然の雄大さを感じさせる香り。

over：落ち着きのある藺草の香りと、清らかなネロリ。ウードの奥深くダークな甘さにほうじ茶を忍ばせた、スモーキーでどこか懐かしい香り。

・オサジ リトリート ハンド マッサージ セラム【Thanksサイズ】80mL / \5,940（税込）【数に限りがございます】・オサジ リトリート ハンド マッサージ セラム 30mL / \2,750（税込）左から 30mL、80mL

ハンドクリームだけでは補いきれない乾燥や紫外線によるダメージを受けた手肌を、日常的にケアできるハンド用美容液。

大容量サイズが登場。ポンプタイプで手軽に、たっぷりとお使いいただけます。

・オサジ エンリッチバイオセラム 30mL \5,170

肌に本来存在する美肌菌*¹の働きに着目した美容液。

プレバイオティクス成分*²を配合し、うるおいを保ちやすい肌環境へ整えます。乾燥や花粉などの外的要因によってゆらぎを感じやすい季節にも、すこやかな肌印象をサポートします。

さらに、肌なじみのよい擬似セラミド*³を配合。角層にうるおいを与え、水分と油分のバランスを保ちながら、肌のバリア機能をサポートします。みずみずしくなめらかなテクスチャで、毎日のスキンケアに心地よく取り入れていただけます。

＊1 皮膚常在菌のうち、肌によい働きをする菌のこと

＊2 α-グルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソンチホリア根汁、マルトデキストリン、乳酸桿菌、クロレラエキス（すべて保湿成分）

＊3 スフィンゴモナス培養エキス（保湿成分）

◼︎ノベルティ

税込8,800円以上のお買い上げ：「アクセントネイビー トートバッグ」をプレゼント。

※数に限りがございます。なくなり次第終了。

・アクセントネイビー トートバッグ

肩掛けも快適な、頼れる大きめトート。

A4サイズやノートPCも収納できるゆったりサイズ。肩掛けしやすい長めのストラップで、通勤やお出かけにも快適にお使いいただけます。

サイズ：W35.5cm×H35.5cm

素材：コットン

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net