「五等分の花嫁 カードゲーム」より「ブースターパック vol.5 進み続ける日常」と「必勝祈願デッキ(5種)」が好評発売中！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は1月16日(金)に「五等分の花嫁 カードゲーム」より「ブースターパック vol.5 進み続ける日常」と「必勝祈願デッキ(5種)）」を発売したことをお知らせいたします。

「ごとカド」は2ndシーズンへ突入！

2024年10月18日に第1弾商品が発売された「五等分の花嫁 カードゲーム」。

当初は「ブースターパック vol.4」までの1年間限定での商品展開を予定していましたが、予想を大幅に超えるご好評をいただき、この度「2ndシーズン」の商品展開へ突入いたしました！

これにともない、『五等分の花嫁』原作者であり「五等分の花嫁 カードゲーム」原案／監修の春場ねぎ先生よりコメントをいただきました。

ブースターパック vol.5 進み続ける日常

■「2ndシーズン」幕開けを飾るにふさわしい華やかな五つ子イラストパッケージ！

日常シーンでありながら華やかで可愛らしい五つ子イラストをキービジュアルとした第5弾のブースターパック商品です。

こちらのイラストを使用したカードも収録され、レアリティSP（スペシャル）ではキャラクター直筆風豪華箔押しネームサイン入りとなっております。

■原作者・春場ねぎ描き下ろしの【中野 一花】イラストを使用した箔押しサイン＆シリアルナンバー入り超豪華カードを極々稀に収録！

最上位カードレアリティ：SSSP(シークレットスーパースペシャル)として、原作者・春場ねぎ先生描き下ろしの【中野 一花】を収録！

春場ねぎ先生の箔押しサインと、No.001～No.099までの豪華箔押しシリアルナンバーが入ったスペシャルなカードです！

同じシリアルナンバーのカードは存在せず、世界で1枚のあなただけのカードとなります！

※シリアルナンバー入りは初版のみの封入となります。

■新レアリティ：GSP(五等分スペシャル)を2種収録！

2ndシーズン商品からの新レアリティとして、春場ねぎ先生描き下ろしイラストを使用したカード2種をごく稀に収録！

1種は「ブースターパック vol.1」でSSSPとして99枚限定で封入された【五つ子の長女 中野 一花】、もう1種は今回の「ブースターパック vol.5」でSSSPとして99枚限定で封入される【中野 一花】イラストのパラレルバージョンとなります。

箔押しサインやシリアルナンバーは入らないものの、これまでは99枚しか存在しなかった美麗イラストのカードを手に入れるチャンスが大きく広がりました！

■カラーになった原作イラストやイラストレーター描き起こしイラストに出演キャストの豪華箔押しサインが入ったカードを収録！

レアリティ：SSP(スーパースペシャル)として、本商品のために着彩された原作コミックイラスト、およびイラストレーターによる美麗イラストに五つ子キャストの豪華箔押しサインが入ったカードをごく稀に収録！

原作コミックファン、アニメファンにはもちろんのこと、様々なイラストレーターにより描かれる五つ子にも要注目です！

・花澤香菜 さん (中野 一花 役)

・竹達彩奈 さん (中野 二乃 役)

・伊藤美来 さん (中野 三玖 役)

・佐倉綾音 さん (中野 四葉 役)

・水瀬いのり さん (中野 五月 役)

■浴衣姿のアニメ描き下ろしイラストを収録！

今回の商品のためのアニメ描き下ろしイラストを、レアリティ：SP（スペシャル）として浴衣姿の五つ子イラストで収録！

大輪の花火が広がる夜空を背景に夏祭りを楽しむ可憐な五つ子たちの姿が描かれ、キャラクター直筆風豪華箔押しネームサインも入ったカードです！

■様々なイラストレーターによる描き起こしイラストの種類数を追加！

これまでのブースターパックではイラストレーター描き起こしイラストのカードは各商品に5点収録でしたが、今回は大幅に追加した15点を収録！

各所で活躍する人気イラストレーターによる様々な五つ子の姿にご注目ください！

※15点のうち5点はレアリティ：SSP(スーパースペシャル)として収録。

■アプリ「ごとぱず」よりイラストを多数収録！

スマホゲームアプリ『五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。』（ごとぱず）よりイラストを収録！

1枚のカードにイラストを2種使用し、それに合わせて2種類の効果を有する新しい形のカードとなっております。

■「春場ねぎプレミアム初版限定PRパック vol.5」を1BOXに1パック封入！

PRカード全てに原作コミックイラストを使用した超贅沢なPRパックを、BOX特典として確定で封入！

収録されるカードは全て原作コミックイラストを使用しており、さらにレアリティ：PRSP(PRスペシャル)はフルカラー＆箔押しの豪華仕様となっております。

■商品情報

【商品名】

五等分の花嫁 カードゲーム ブースターパック vol.5 進み続ける日常

【発売日】

2026年1月16日(金)

【希望小売価格】

1パック 5枚入り 440円(税込)

1ボックス 12パック入り 5,280円(税込)

▼商品詳細はこちら

https://5hanayome-cardgame.com/products/bp5

必勝祈願デッキ（全5種）［中野 一花/中野 二乃/中野 三玖/中野 四葉/中野 五月］

■いきなり大会レベルの対戦ができる実戦級のデッキが登場！

大会でも使用されているカードを多数収録！

2ndシーズンに突入する「ごとカド」にこれからチャレンジして勝利したい方に最適なデッキです。

※デッキに収録のカード内容は公式サイトの各商品情報ページをご確認ください。

■3種類の新たなカードレアリティを収録！

- 各商品ごとに3種各1枚のHDR(必勝祈願デッキレア)を箔押し仕様で確定収録！- 各商品ごとに2種のHDRR(必勝祈願デッキダブルレア)を約25%の確率で収録！(注1)上記2種のHDRRのうち1枚は豪華箔押し入りキラキラ仕様、さらに1種は使用イラストをフルカラーの原作イラストに変更して封入いたします。- 各商品ごとにHDSP(必勝祈願デッキスペシャル)を約3%の確率で収録！(注1)直筆風豪華ネームサイン箔押し入りのキラキラカード仕様です！

※注1：本商品１個に対する封入率の目安です。ボックスやカートンに対してカードが必ず封入されている保証はございません。

■紙製プレイマットは5種各商品ごとに別デザインで収録！

紙製プレイマットを必勝祈願デッキオリジナルの新しいデザインに変更！

五つ子たちのミニイラストが可愛いプレイマットです！

■商品情報

【商品名】

五等分の花嫁 カードゲーム

必勝祈願デッキ［中野 一花/中野 二乃/中野 三玖/中野 四葉/中野 五月］

【発売日】

2026年1月16日(金)

【希望小売価格】

1個2,750円(税込)

【内容】

１. 構築済みメインデッキ 50枚

２. 主人公デッキ 10枚

３. マニュアル 1枚

４. 紙製プレイマット 1枚

５. 花嫁力カウンター 1枚

※主人公デッキは5商品同じ内容、およびカード構成は固定（計10種 各1枚）です。

※紙製プレイマットと花嫁力カウンターは各商品ごとのデザイン仕様です。

▼商品詳細はこちら

https://5hanayome-cardgame.com/products/category/deck/

2ndシーズンへの突入を記念して、全国3か所の商店街を「ごとカド」がジャック！

秋葉原(東京)・大須(名古屋)・日本橋(大阪)の商店街をごとカドがジャック中です！

2ndシーズンを記念したポスターやのぼりの掲出の他、対象店舗でPRカードを配布する購入キャンペーンも実施しております。

▼シティジャック詳細はこちら

https://5hanayome-cardgame.com/event/cityjack/

五等分の花嫁 カードゲームとは？

『五等分の花嫁』原作者・春場ねぎ 原案／監修のもと、TVアニメ放送5周年記念商品としてブシロードが贈るオリジナルカードゲーム。原作やアニメイラスト、様々なイラストレーターの描き起こしイラストを収録したコレクション性の高い商品となっております。

ルールは簡単で1戦あたりの時間も短いため、カードゲームが初めての人でも遊びやすいカードゲームです。しかしながら選択肢の幅は広く豊富な戦略性があり、やりごたえのある奥深いゲームシステムとなっております。

「五等分の花嫁 カードゲーム」公式サイト：https://5hanayome-cardgame.com/

「五等分の花嫁 カードゲーム」公式X：https://x.com/5Hanayome_TCG

「五等分の花嫁 カードゲーム」遊び方動画：https://www.youtube.com/watch?v=0M0DGxopZhw

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)春場ねぎ／講談社

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∬」製作委員会

(C)春場ねぎ・講談社／映画「五等分の花嫁」製作委員会

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

(C)GH (C)enish,inc.

(C)BUSHI