【THEフィッシング】瀬戸内のサーフを攻略！岡山フラットフィッシュゲーム／1月24日(土)放送

左から高橋慶朗（たかはし みちあき）・野上達也（のがみ たつや）

【番組名】「THEフィッシング」

瀬戸内のサーフを攻略！

岡山フラットフィッシュゲーム

【放送日時】2026年1月24日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

高橋慶朗（たかはし みちあき）

野上達也（のがみ たつや）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

瀬戸内のサーフを攻略！岡山フラットフィッシュゲーム

穏やかな海に、心地よい潮騒が響く瀬戸内海。

今回のターゲットはこの広大な大海原に潜む「フラットフィッシュ」と呼ばれる魚、ヒラメとマゴチ。

野上、ヒラメ (C)テレビ大阪

挑むアングラーは、ソルトルアーフィッシングのエキスパート高橋慶朗と、サーフゲームを得意とする若手アングラー、野上達也。太平洋に面した茨城県の外洋がホームグラウンドの2人。

左から野上・高橋 (C)テレビ大阪

通常、フラットフィッシュゲームといえば、波のある外洋サーフでの釣りを思い浮かべるが、今回のフィールドは瀬戸内海に面した年間を通して波が穏やかな岡山県のサーフ。

波が立たない場所ではフラットフィッシュを釣るための鍵となる「地形の変化」を見つけづらい。不慣れな場所をエキスパート2人はどのようにして攻略していくのか？

左から高橋・野上 (C)テレビ大阪

到着して早々に釣りを開始。見た目に変化の乏しい湖面のようなサーフ、２人は「ラン＆ガン」でキャストを繰り返す。ルアーを投げて潮の流れの強弱や水深が変化する場所を丹念に探っていく。

高橋 (C)テレビ大阪

まずはサーフ全体の状況を把握し、そこから気になるポイントを狙い打つ。これこそが、慣れないフィールドで確実に魚へと近づくための攻略法となる。しかし、キャストを続けるが魚からのアプローチは少ない。アタリも微かにあるのみで初日は終了。

２日目以降もラン＆ガンでキャストを繰り返す。小規模なサーフが点在する岡山県。しかし、移動を繰り返しキャストし続けるものの魚からの反応を得ることができない。本命フラットフィッシュの影は見えぬまま、時間だけが過ぎていく。

野上 (C)テレビ大阪

残された時間はわずか、これまでに得た情報を元に場所を絞る。研ぎ澄まされたアングラーとしての勘。どんなドラマが待ち受けているのか？

高橋、シーバス (C)テレビ大阪

フラットフィッシュゲームの冒険心と極限の緊張感。その瞬間を、どうぞお楽しみに！