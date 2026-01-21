「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」大会クエストが本日1月21日（水）より配信開始！　「モンスターハンターフェスタ’26」では一蘭のキッチンカー出店＆コラボグッズが限定販売！

株式会社カプコン

「モンスターハンターフェスタ’26」の目玉コンテンツであり、最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」。

大会のクエスト配信を本日1月21日(水)より開始いたしました。

狩王決定戦の参加者の募集は1月23日(金)まで。ハンターの皆様のご応募お待ちしております。

※応募多数の場合は、抽選をもって当選者を決定させていただきます。

【狩王決定戦：予選クエスト概要】

地区：狩王決定戦 【予選】

クエスト名：チャレンジクエスト イベント：八種の黒詛

受注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：竜谷の跡地

武器種：【太刀／大剣】、【ライトボウガン／チャージアックス】、【ランス／双剣】

対象モンスター：ヌ・エグドラの討伐

受注可能期間：2026/1/21（水）09：00～2026/2/25（水）08：59 （JST）

※予選クエストから上位6組のチームが「狩王決定戦 準決勝」に進出となります。

【狩王決定戦：準決勝クエスト概要】

地区：狩王決定戦 【準決勝】

クエスト名：チャレンジクエスト イベント：凍てつく威信

受注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：氷鎖の凍峰

武器種：【狩猟笛／狩猟笛】【スラッシュアックス／片手剣】【弓／操虫棍】

対象モンスター：ジン・ダハドの討伐

受注可能期間：2026/1/21（水）09：00～2026/2/25（水）08：59 （JST）

※準決勝クエストから上位2組のチームが「狩王決定戦 決勝」に進出となります。

【狩王決定戦：決勝クエスト概要】

地区：狩王決定戦 【決勝】

クエスト名：チャレンジクエスト イベント：夢に生きた者の階段

受注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：竜谷の跡地

武器種：【大剣／ハンマー】、【ライトボウガン／ガンランス】、【ランス／太刀】

対象モンスター：ドシャグマ、レ・ダウ、アルシュベルドの討伐

受注可能期間：2026/1/21(水)9：00～2026/2/25(水)8：59 （JST）

※「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」の予選クエスト、準決勝クエスト、決勝クエストに使用予定となっているチャレンジクエストについて、大会運営の都合上、ランキングが閲覧できないようになっておりますので、ご了承ください。

【参加者募集】

狩王決定戦の参加者の募集は1月23日(金)までとなっております。

大会のルールや参加者応募に関する応募要項は、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」公式サイトをご覧ください。

※狩王決定戦は2人1組のチームによるタイムアタック形式の大会です。

※応募多数の場合は、抽選をもって当選者を決定させていただきます。



【参加者プレゼント】

「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」に参加したハンターの皆さんには、参加特典として、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルマフラータオル（非売品）をもれなく参加者全員にプレゼント！

『モンスターハンターワイルズ』に登場するモンスターたちが迷彩柄になった、普段使いもできるマフラータオルを、狩王決定戦に参加して手に入れよう！

※デザインはイメージです。デザインは変更になる場合がございます。



【優勝トロフィー】

狩王決定戦の優勝チームに送られる優勝トロフィーは、「アルシュベルド ヘッドトロフィー」となります。

最速ハンターの頂点“狩王”を目指し、ぜひご参加ください。

※デザインはイメージです。デザインは変更になる場合がございます。

【入賞賞品】

PUMAコラボ MONSTER HUNTER WILDS 特製 CHAMPIONSHIP ボアジャケット

上位1位から6位までの入賞チームには、「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションより発売中の「アイルー リバーシブル ボア ジャケット」を、本大会（狩王決定戦）のためにアレンジした特別仕様のアイテムを贈呈いたします。

※画像はイメージです。デザインは変更になる場合がございます。

■「モンスターハンターフェスタ‘26」に一蘭ラーメン(イベント用)「キッチンカー」出店！

天然とんこつラーメン専門店「一蘭」のキッチンカーが「モンスターハンターフェスタ‘26」に初登場！

あの人気店「一蘭」のラーメンを「モンハンキッチン」コーナーで販売します。

「一蘭ラーメン（イベント用）」(税込800円)

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※本商品はイベント用に特別にご提供するラーメンです。店舗でご提供している商品とは異なります。

※『モンスターハンターワイルズ』仕様のラーメンではございません。

■「一蘭」と『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーショングッズが数量限定で販売！

「モンスターハンターフェスタ‘26」の開催を記念して、「一蘭」の大人気おみやげ商品「一蘭ラーメン 博多細麺ストレート」と、『モンスターハンターワイルズ』ゲーム内で使用できる「【一蘭】スペシャルチャームセット」の特典コードをセットにしたグッズを2種類販売致します。

（追加チャーム：一蘭アイルー・赤 /一蘭アイルー・黒）

※１つのコードで2種類のチャームが入手できます

※上記の特典は、後日無料で配信予定です。

※本コードはPlayStation(R)5/Steamでご使用いただけます。

※2種類のうち、どちらのセットを購入しても同じチャームが入手可能です

■商品名：一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット ～一蘭狩人さかずき～

小売希望価格：9,350円（税込）

【商品内容】

１：一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（5食入）

２：一蘭狩人さかずき：高さ約5.5cm×直径約9.5cm

３：オリジナルアクリルスタンドA：高さ約10cm×幅約12cm、台座：縦9.8cm×横9.8cm

４：オリジナルステッカー（全3種）：縦約4.8cm×横約4.8cm

５：オリジナルカード（特典コード付き）：縦5.3cm×横8.4cm[YA2]

カード裏面のコードで、ゲーム内で使用できる「【一蘭】スペシャルチャームセット」が入手可能。

■商品名：一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット 小売希望価格：6,050円（税込）

【商品内容】

1：一蘭ラーメン 博多細麺ストレート（5食入）

2：オリジナルアクリルスタンドB （高さ約7cm×幅約7.5cm、台座：直径約4.0cm）

3：オリジナルカード（特典コード付き）（縦5.3cm×横8.4cm）

カード裏面のコードで、ゲーム内で使用できる「【一蘭】スペシャルチャームセット」

が入手可能。

【販売方法について】

１.2026年2月22日（日）10時00分 「一蘭公式特設サイト」にて、予約販売開始予定。

※「一蘭公式特設サイト」でお買い上げの場合、商品の発送は3月上旬以降となります。

※多くのお客様にお届けするため、1回のご注文につき、いずれか1種類・1セットまでの販売とさせていただきます。

URL：https://www.ichiranstore.com/shop/pages/sp-mhws2602.aspx

２.2026年2月22日（日）「モンスターハンターフェスタ‘26」物販エリア内にて、販売予定。

※お1人様につき、いずれか1種類・1セットまでの販売とさせていただきます。

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

===========================================

《イベント開催概要》

■名称：モンスターハンターフェスタ'26

■日程：2026年2月22日(日)

■時間：10：00～18：00 ※最終入場17：00（予定）

※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。

■会場：幕張メッセ 2・3ホール

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/

■入場無料・フリー入場制

■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/

《狩王決定戦 開催概要》

■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」

■日時： 2026年2月22日(日)

■事前応募制 （応募要項に関しては特設サイトをご覧ください）

応募期間：2026年1月7日(水)～1月23日(金)13:00

■「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/

「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by

株式会社 一蘭

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

(C)ICHIRAN

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

===========================================

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。

※画面は開発中のものです。