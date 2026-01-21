¡Ö¼«Ê¬·ù¤¤¤Î½÷À1,200Ëü¿Í¤òµß¤¦¡×ÂÎ¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎºÆÀ¸1,000¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ëº×Åµ¡Ø¤ï¤¿¤·³×Ì¿FES2026¡Ù2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª»Ê²ñ¤Ï¤Ú¤è¤ó½á»á
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ALAÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¿ÀÃ«¤«¤Î¤ß¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢²£ÉÍ±ØÄ¾·ë¤Î¿·ÅÔ»Ô¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢1,000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ï¤¿¤·³×Ì¿FES2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦¿ÀÃ«¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î½÷À1,200Ëü¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÂÎ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿º×Åµ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï»Ê²ñ¤Ë¤Ú¤è¤ó½á»á¤ò·Þ¤¨ ¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÎ¢¡×¤«¤é¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥á¥½¥Ã¥ÉÂÎ¸³¤ä¡¢³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹ ¡£
£±Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
º¸µ¤ÈÆ±¾å
¢£ ¶¨²ñÌ¾¡ÖALA¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡§¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ»¤Ø¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë
¶¨²ñÌ¾¤Î¡ÖALA¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡ÖÆ»¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖÌÜ³Ð¤á¡×¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂÎ¢¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎ¤Î¸¶ÅÀ¤«¤é¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊõÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Æ»¡É¤òÊâ¤½Ð¤¹ ¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÂåÉ½¡¦¿ÀÃ«¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î½÷À¤ËÂ£¤ë¡ÖºÆ½ÐÈ¯¡×¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢¤³¤ÎALA¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤Î¿ÀÃ«¤ÈALAÈþµÓ³Ø¹»¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á
¢£ ¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡§¤Ê¤¼º£¡ÖÂÎ¢¡×¤«¤é¤Î°Õ¼±²þ³×¤Ê¤Î¤«
¤È¤¢¤ëÄ´ºº(¢¨)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤Î6³ä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¡×¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌó40%¤Ë¤¢¤¿¤ë1,200Ëü¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Î¿ÀÃ«¤Ï¡ÖÂÎ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÈÝÄê¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£1200Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¡ó¤Ç¤¢¤ë12Ëü¿Í¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÎ¢¡×¤«¤é¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö½÷À°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢µ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³èÎÏ¤ÏÉ¬¤º¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×--¡£¤³¤Î¿®Ç°¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤Î1,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨HAPPY WOMAN¤È¥Á¥ç¥³¥éBB¤¬2022Ç¯20~50Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À(3165Ì¾)¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤Î°Õ¼±¡¦¹ÔÆ°¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
º¸µ¤ÈÆ±¾å
¢£ ÂåÉ½¡¦¿ÀÃ«¤«¤Î¤ß¤Îµ°À×¡§²á¹ó¤Ê·Ð¸³¤«¤éÀìÌçÃÎ¸«¤Ø¤Î¾º²Ú
ÂåÉ½¤Î¿ÀÃ«¤«¤Î¤ß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢²á¿©¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿¼¤¤ÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ ¤½¤Î¸å¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤È¤·¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ý¹ÐÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ü³Ê¤ä¶ÚÆù¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤Þ¤Ç¤¬Á´¤ÆÌ©ÀÜ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ËÃåÌÜ¡£¼«¤é¤ÎÉÔÄ´¤ò¹îÉþ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÎ¢¡×¤«¤éÁ´¿È¤òÀ°¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿ ¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¢¤ò¤Û¤°¤¹¤Ê¤É¤Î"¤æ¤ë¡É¤á¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶ºÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡á¤Ò¤"¤·¤á"¤ë¤³¤È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ÆÅÚÂæ¤¬À°¤¦¤³¤È¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÉô°Ì¡Ê¹üÈ×¢ª¸Ô´ØÀá¢ªÉ¨´ØÀá¢ª¾åÈ¾¿È¡Ë¤ò½çÈÖ¤Ë¤æ¤ë¤á¤ÆÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¹ü³Ê¤æ¤ë¤·¤á¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½Ð±é¤ä¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¾¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯·ÇºÜ¤·¤¿2025Ç¯12·î½ÐÈÇ¤Î¡ØÈþµÓ³Ø¹»¡Ù¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤ËAmazon¥Ù¥¹¥È¥»¥éー1°Ì¡¦20´§¤ò³ÍÆÀ¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÉôÌç¤Û¤«¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú°µ´¬¤Î1,000¿ÍÂÎ¸³²ñ¡Û¿´¿È¤ò²òÊü¤¹¤ë¡Ö¹ü³Ê¤æ¤ë¤·¤á¥ê¥»¥Ã¥È¡×¡Ê12:00～13:00¡Ë
²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡ÖÂÎ¢¡×¤«¤éÁ´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥ïー¥¯¤ò¼ÂÁ© ¡£¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë´î¤Ó¤ò1,000¿Í¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¡¢±ÇÁüÅª¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹ ¡£
¡Ú¹ë²Ú»Ê²ñ¡Û¤Ú¤è¤ó½á»á¤¬²ñ¾ì¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¥Ú¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý¿Í¡¦¤Ú¤è¤ó½á»á¤¬»Ê²ñ¤òÃ´Åö ¡£²¹¤«¤¯³èµ¤¤¢¤ë¶õµ¤´¶¤Ç¡¢1,000¿Í¤Îº×Åµ¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶Æ°¤Î¼«¸Ê³«¼¨¡Û¡ÖÈþµÓ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡õ¥¹¥Ôー¥Á¡×
¥á¥½¥Ã¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤òÇ§¤á¡¢ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¡ÊÌó25Ì¾¼å¡Ë¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì ¡£ÂåÉ½Åª¤Ê3Ì¾¤Ë¤è¤ë¡¢²áµî¤Î³ëÆ£¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÍ¦µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú¸òÎ®¤ÈÂÎ¸³¡Û·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤Îº×Åµ¡ÖÊ¸²½º×¥Öー¥¹¡×¡Ê13:15～¡Ë
Â¿¤¯¤Î¶¨»¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÂÎ¸³¤äºÇ¿·¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡¢ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¤ï¤¿¤·³×Ì¿FES2026
Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11:30³«¾ì / 12:00³«±é / 13:15Ê¸²½º×¥Öー¥¹¡Ê¼«Í³Âà¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¿·ÅÔ»Ô¥Ûー¥ë¡Ê²£ÉÍ±ØÄ¾·ë¡¦¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹9³¬¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡¦1,000Ì¾¾·ÂÔ¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§https://sub.alagroup.jp/p/fes2026?ftid=LtteRTAokJF6
¢£¶¨»¿´ë¶È(½çÉÔÆ±)
³ô¼°²ñ¼ÒMUSEL/³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥«¥â¥¬¥·¥é¥é¥ó¥É
Í¸Â²ñ¼Ò¤Ê¤¤¤È¤¦
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥¹
¸¶»õ²Ê°å±¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤Î¥ß¥«¥¿
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤²¤´¤íー
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ
¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ä¤Þ¥Ò¥í»õ²Ê°å±¡
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹¸´õ
(³ô)ÏÂ¹âÁÈ Â¾¼Ô¹×¸¥
¥¤¥¤½÷°éÀ®½Î
Cyber Monkey ¥ô¥©¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö
£Ë£Á£Í£Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±¿±Ä
¹çÆ±²ñ¼Òi¥µ¥Ý¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¨¥ë¡¡
Æü¾¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥·¥ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¿´Íý³Ø¥¹¥¯ー¥ë
¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÂç³ø
¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥¹¥¯ー¥ë
ºî¶Ê²È»öÌ³½êBINGO
¤ª¤ª¤³¤¦¤ÁÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
LOVE & PEACH³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÄÊÌ³Ø½¬½Î
¥¨¥¸¥½¥óJ¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥¹¥¯ー¥ë
¥ß¥ê¥ª¥ó¥À¥éー±Ä¶È²ñµÄ(R)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥éÍÍ
¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò
È±°éJAPAN(R)
³ô¼°²ñ¼Ò¾®´é
¢£ ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿ÀÃ«¤«¤Î¤ß¡Ê¤«¤ß¤ä¡¦¤«¤Î¤ß¡Ë
ÂÎ¢¤«¤é¡ÖÈþµÓ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò³ð¤¨¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍALAÆüËÜ¥»¥ë¥Õ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñÂåÉ½¡£ALAÈþµÓ³Ø¹»(R)¼çºË¡£¹ü³Ê¶ºÀµ¡¦²¼È¾¿È¤ä¤»ÀìÌç²È¡£
¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤Î¸¦µæ20Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¡¢°åÎÅ·Ï¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂÎ¢¤ò½Å»ë¤·¤¿²òË¶À¸Íý³Ø¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·ALAÈþµÓ³Ø¹»¡Ö¼«¸ÊÄ´Î§¥»¥ë¥Õ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¼«¿È¤Î²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢±ä¤Ù3,000Ì¾°Ê¾å¤ÎµÓ¤ä¤»¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡£
¸½ºß¡¢¹Ö»Õ°éÀ®¡¢ÈþµÓÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÀìÌç³Ø¹»¹Ö»ÕÅÐÃÅ¡¢¾¦ÉÊ´Æ½¤¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î£¶³ä¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°¤µ¡×¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤é¡¢¡ÈÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊõÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¼«Î©À°¹ü¡¢¡Ö¹ü³Ê¤æ¤ë¤·¤á¡×¥ê¥»¥Ã¥È¡¢¥»¥ë¥Õ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£