【株式会社CIO】Amazonで開催される「暮らし応援WINTER SALE」と「スマイルSALE」のCIO Mate対象商品を発表！人気のガジェットが最大20％OFF！

日本発のガジェットメーカー、株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋翔大）は、Amazonにて開催される「暮らし応援WINTER SALE」（2026年1月22日（木）09:00～1月27日（火）8：59）および「AmazonスマイルSALE」（2026年1月27日（火）09:00～2月2日（月）23:59）に参加いたします。


今回はPC充電機器を中心に最大20％OFF(※1)。充電器やモバイルバッテリー、ケーブル、スマホスタンド等がお買い得価格となります。



CIO MateのAmazonストア　セールページはこちら：https://www.amazon.co.jp/stores/CIOMate/page/0EF849B3-EA24-48F0-90FC-776946CB7496(https://www.amazon.co.jp/stores/CIOMate/page/0EF849B3-EA24-48F0-90FC-776946CB7496)



・セール イチオシ製品




◆Flat Spiral Cable CtoC

サッとひっぱって、パッと戻る。マグネットの力でケーブル同士がくっついて、まとまるスパイラルケーブルに、フラットタイプが登場。


長さ：1m/1.5m



セール価格：1,780円～2,026円(税込)　


　　　　　　最大12%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXKF11B1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXKF11B1)






◆スパイラルシリコンケーブル クリアカラーCtoC 1m

スパイラルシリコンケーブルを透明なシリコン被膜で包んだ製品。かわいらしさが増したバリエーションモデル。シリコン被膜で包んだことで、癖のつきにくさ、汚れにくさも向上。


最大240W、USB2.0（最大480Mbps）



セール価格：1,980円(税込)　9％OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ6J7PG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ6J7PG)






◆Mate Powerbank 002

内蔵マグネットでスマホにくっつき、内蔵ケーブルで充電できる薄型モバイルバッテリー。


5000mAh、最大15W出力。



セール価格：2,680円(税込)　13％OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93KCRMW(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93KCRMW)





・セール対象製品(充電器)




◆Charger 001

スマホに最適な世界最小級(※2)サイズの充電器。


20WのPD急速充電に対応。


傷がつきにくいシボ加工。



セール価格：1,780円(税込)　9%OFF



販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZDKR3KQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZDKR3KQ)






◆Charger002

30W出力でスマホの急速充電はもちろん、タブレット端末や一部のノートPCも充電できる小型充電器。



セール価格：2,080円(税込)　13%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7751PZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7751PZ)






◆Charger003

USB-Cポートを2つ搭載した、薄型充電器。


20W出力でスマホの急速充電にも対応。壁コンセントに沿うカタチで、薄型のため持ち運びにもおすすめ。



セール価格：1,780円(税込)　10%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZKS697C(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZKS697C)







◆Charger004

USB-Cポートだけの使用なら最大67Wで、ノートPCの充電にも対応。


USB-Aポートと同時の使用でも、45Wで充電可能なノートPCとスマホの同時充電が可能。


コンセントプラグ部分も折り畳めるのでコンパクトに持ち運べます。



セール価格：3,480円(税込)　21%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7D4J73(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7D4J73)





・セール対象製品(ケーブル)




◆シリコンケーブル C to C

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。


30000回の折り曲げテストをクリア。


用途にあわせて、長さをお選びいただけます。


長さ：0.15m/1m/2m



セール価格：1,280円～1,780円(税込)　　　


　　　　　　最大12%OFF


販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4YJ8QY8(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4YJ8QY8)



0.15mケーブルと合わせておすすめ。


まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。


カラビナ付きケーブルホルダー(C to C)


販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TT3SHZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4TT3SHZ)







◆シリコンケーブル C to Lightning

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。


30000回の折り曲げテストをクリア。


用途にあわせて、長さをお選びいただけます。


長さ：0.15m/1m/2m



セール価格：1,780円～2,180円(税込)


　　　　　　最大7%OFF


販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79ZV19(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK79ZV19)



0.15mケーブルと合わせておすすめ。


まるでアクセサリーのようなカラビナ付きのケーブルホルダー。


カラビナ付きケーブルホルダー(C to Lightning)


販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVL53C8S(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVL53C8S)







◆スパイラルケーブル C to C

パチッとまとまる240W USB-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。


長さ：1m/2m



セール価格：1,880円～2,280円(税込)


　　　　　　最大9%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VMJKWG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4VMJKWG)






◆スパイラルケーブル C to Lightning

パチッとまとまる240W Lightningケーブル。


ケーブル全体が磁力でまとまるので、パチッときれいに収納が可能です。PC周りやリビングでのケーブル環境がスッキリ。


長さ：1m



セール価格：2,480円(税込) 9%OFF


　　　　　　


販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7B9RY1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7B9RY1)








◆スパイラルシリコンケーブル C to C

マグネットのまとまる力と、シリコンのしなやかさの両方の良さをいいとこどりな、新しいケーブルです。


長さ：1m、2m



セール価格：1,980円～2,180円(税込)


最大12%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHCMCWZV(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHCMCWZV)





・セール対象製品(電源タップ)




◆Mate Tap 001

コンセント×3・USB-C×2・USB-A×1搭載の多ポート電源タップ。


USB-Cは最大20W出力でスマホへの急速充電対応。


総出力数：1500W



セール価格：2,030円(税込)　6%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93NGDJY(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93NGDJY)






◆Mate Tap002

コンセント×3・USB-C×2・USB-A×1を備えた電源タップ。最大20W出力の急速充電が可能なだけでなくパシュッと飛び出しさっとしまえるコードリール式のUSB-Cケーブルも内蔵。


総出力：1400W



セール価格：3,580円(税込)　10%OFF



販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DDVLV4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DDVLV4)





・セール対象製品(その他)




◆Magnet Stand

MagSafe対応スマホや、マグネット付きケースを吸着させて使用することができるスタンドです。


デスクはもちろん、リビングや寝室などのインテリアに合わせてご使用いただける、CIO Mateカラーで展開。


質感高いアルミ製。


※充電機能はありません。



セール価格：2,680円(税込)　12%OFF



販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7DD1WM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7DD1WM)








(※１)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2026年1月21日時点の希望小売価格を基準に当社が切り捨てで算出した数値です。


(※2)2026年1月21日時点株式会社CIO調べ



・CIO Mateとは





CIO Mateは「気軽に、昨日よりもわくわくする未来を感じてもらいたい」という想いから生まれたブランドです。多機能とテクノロジーを両立させつつ、手に取りやすい価格でご提供できる製品開発を行っています。


CIO Mateは、急速充電や高出力などのモバイルバッテリーとしての機能性はもちろん、アクセサリー感覚で持ち歩ける自分だけのお気に入りとして、 いつもポケットに収まるパートナーとして、時に誰かと気軽にシェアできる便利なガジェットとして、いつでもどこでも持ち歩ける『友達のような存在』をテーマとした、これまでにない新しいガジェットと暮らしの在り方を追求します。


