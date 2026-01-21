アヒル隊長誕生25周年！

株式会社パイロットコーポレーション

株式会社パイロットコーポレーション（本社：東京都中央区京橋、代表取締役社長：藤崎文男）

玩具事業部のお風呂グッズとしてお馴染み「アヒル隊長」シリーズが、2026年に25周年を迎えました。

◆アヒル隊長とは

アヒル隊長は「水吹きアヒル」というネーミングで1993年にパイロットインキ株式会社より発売されました。発売当初は、ススメ水かき隊シリーズの「水吹きアヒル」という商品でしたが、その後、2001年に「アヒル隊長」という名前で商標を取得し、商品化が展開されて現在に至ります。

商品やコラボレーション展開のほか、2015年からは環境省の「つなげよう、支えよう森里川海アンバサダー」に任命され、2014年には鹿児島県霧島市の「霧島温泉大使」としても活動するなど、メディアへの登場も含め多方面で活躍しています。

アヒル隊長は、発売から10周年のタイミングで、イラスト・キャラクター化されて 商品化ライセンスを開始することで、玩具としての「アヒル隊長」だけでなく、キャラクターとして活動の幅を広げてきました。

2013年は、全国ご当地ストラップにアヒル隊長が登場し、 全11エリアでストラップが販売されました。アヒル隊長の活躍はご当地ストラップにとどまらず、外食レストランの雑貨コーナーにシールやキーホルダー等が販売されるようになりました。

2014年はお菓子としてアヒル隊長が起用され、温泉観光地にて温泉まんじゅうや、ミルクボーロが発売されました。それだけでなく、同年にはバスボールのキャラクターとしても起用され、全国のドラッグストアで発売。大変好評いただき、10万個を販売いたしました。

2016年にはスマートフォンケースやパスケース等、アヒル隊長の赤い帽子や、黄色い体とまんまるな目を活かしたグッズが発売されます。こちらの商品は発売当初から根強い人気があり、現在もオンラインショップにて好評発売中です。

2018年には初の絵本「アヒル隊長をさがせ！」（金の星社）やダイソー（大創出版）から本が発売されました。

20周年を迎えた2021年には、MBS毎日放送 ドラマ特区「美しい彼」のキーアイテムとして、アヒル隊長が出演。2023年にはシーズン2、劇場版も放送される大人気シリーズになりました。

2022年には、きき湯シリーズ「きき湯とアヒル隊長 大冒険セット」、ミニチュアライト、2023年には、ARゲーム、きゃらドリBLANC池袋店でコラボドリンク、バスボールやきき湯シリーズの追加、2025年も、お風呂で使えるおふろ眼鏡、めじるしアクセサリーの発売など幅広くコラボレーションを実施してファン層をさらに拡大してきました。2026年の25周年に、アヒル隊長は活動の場を広げていきます。

◆「アヒル隊長」の製品担当者インタビュー

ゼンマイで動くお風呂のおもちゃは大変人気があり、幼児が

親しみやすい動物として、アヒル、イルカ、アザラシ、スワンを

1993年に「ススメ水かき隊シリーズ」として発売しました。

このシリーズの「水吹きアヒル」がアヒル隊長が生み出される

きっかけとなる商品です。

2000年にテレビ番組で「アヒル隊長」として登場して人気が出た

ことで、「水吹きアヒル」から「アヒル隊長」へと2001年に

名前を変更してシリーズを展開してきました。

赤ちゃんは明るい黄色を認識しやすいので、アヒル隊長ははじめて遊ぶ玩具にぴったりです。 2006年からベビーラインを強化しました。赤ちゃんに安心して遊ばせられる安全性を考慮した構造になっています。

この25年間、テレビ・劇場版の出演をはじめ、霧島温泉大使や環境省のアンバサダー、シンガー

ソングライター榊原ゆいさんによるテーマソングができたり、企業とのキャンペーンコラボ、雑貨や書籍化したりと数えきれない印象的なエピソードがあります。赤ちゃんだけでなく、幅広い年齢の方にアヒル隊長を愛してもらえたことを、大変うれしく思います。

今後は、30周年、40周年に向けて、赤ちゃんが初めて遊ぶ玩具として定番になることを目指し、新製品開発はもとより認知活動を積極的に行っていく予定です。

◆「アヒル隊長」のファンの皆様へメッセージ

いつもアヒル隊長を応援いただき、ありがとうございます！

おかげさまで25年も続くキャラクターとなりました。これからも赤ちゃんから大人にまで愛されるアヒル隊長であり続けますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いします。

◆「アヒル隊長」25周年記念情報

2026 年に25周年を迎え、新商品展開、店頭イベントやプロモーション企画など幅広いコンテンツを計画中です。続報は、アヒル隊長WEBサイト、SNSアカウントでお知らせいたします。

アヒル隊長の歴史や25周年記念企画情報が詳しく掲載されたファクトブックは、下記よりダウンロード頂けます。

●ダウンロードURL：

https://www.pilot-toy.com/topics/news/ahirutaichou25th.html(https://www.pilot-toy.com/topics/news/ahirutaichou25th.html)

◆第20回ニフティ温泉 年間ランキング2025 各部門で上位入賞中の「スーパー銭湯 竜泉寺の湯」とのコラボ企画、オリジナルグッズ販売決定！

“26(フロ)の付く日”はアヒル隊長コラボの日！スーパー銭湯「竜泉寺の湯」とアヒル隊長のコラボイベントを全国8施設で順番に開催中。アヒル隊長との写真撮影会のほか、コラボ商品の販売もあります。ぜひアヒル隊長に会いに遊びに来てくださいね。

【イベント開催日】

・2025年11月26日（水） スパメッツァおおたか ※開催済

・2026年1月26日（月） 横濱スパヒルズ HP：https://tsurugamine.ryusenjinoyu.com/(https://tsurugamine.ryusenjinoyu.com/)

・2026年2月6日（金） スパメッツァ仙台

・2026年3月26日（木） 名古屋守山本店

・2026年4月26日（日） 八王子みなみ野店

・2026年6月26日（金） 豊田浄水店

・2026年7月26日（日） 草加谷塚店

・2026年9月26日（土） 湘南RESORT SPA

【販売商品】

１.アヒル隊長×竜泉寺の湯 TH/S 3,850円（税込）

２.スパメッツァ アクリルキーホルダーアヒル隊長使用 2,750円（税込）

３.アヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS ぬいぐるみサウナハット 8,910円（税込）

４.アヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS メッシュポーチ 2,200円（税込）

５.アヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS ロングスリーブTシャツ 6,930円（税込）

◆大人気のアヒル隊長シリーズからお風呂メガネ好評発売中！

「お風呂メガネ アヒル隊長version」ギフトショーFUJIKON

ブースに登場。手がけるのは、1959年創業の眼鏡の専門会社の

株式会社FUJIKON HOLDINGS。お風呂で使用できる曇りにくい

レンズで、軽さとフィット感があり、熱にも強く腐食しないフレーム眼鏡です。

https://www.megane-plus.com/user_data/duckcaptain_lp

商 品 名 ：お風呂メガネ アヒル隊長version

希望小売価格 ：7,700円（税抜7,000円）

発売日 ： 好評発売中

販売元 ：株式会社FUJIKON HOLDINGS

ギフトショーブース番号：【西1ーGLSー06】

≪株式会社パイロットコーポレーション玩具事業部について≫

当社では、温度の変化で色が変わるインキ「メタモインキ」を応用し、未就学児童向けの知育玩具をはじめとする様々な玩具の企画開発を行っております。主な商品に「スイスイおえかき」シリーズ、抱き人形「メルちゃん」シリーズがあります。いずれもロングセラー商品で「スイスイおえかき」は発売26年目、「メルちゃん」は発売34年目を迎えました。今年で25年目を迎えた「アヒル隊長」なども含め、これからも玩具を通じ、子供たちに感受性と創造性をのばす「夢と小さな驚き」を提供し続けます。

≪会社概要≫

社名 ：株式会社パイロットコーポレーション

創立年月日 ：1918年1月27日（大正7年）

設立年月日 ：2002年1月4日（平成14年）

資本金 ：23億4千万円

代表取締役社長 ：藤崎 文男

本社所在地 ：〒104-8304 東京都中央区京橋2-6-21

事業内容 ：筆記具をはじめとしたステイショナリー用品及び玩具の製造、仕入れ及び販売

【掲載時の商品に関するお問合わせ先】

株式会社パイロットコーポレーション

おもちゃのお問合せ窓口 TEL：0120-72-8160

月～金（祝祭日を除く） 9:00～17:00