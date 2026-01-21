【2026年3月11日（水）開催】「社労士サミット 2026」生成AIの活用で社労士事務所や顧問先企業に提供できる新しい価値をご紹介

株式会社エムケイシステム

社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアのシステム開発およびクラウドサービスを提供する株式会社エムケイシステム（本社：大阪市北区、代表取締役：三宅 登）は、2026年3月11日にオンライン・オフライン同時開催の『社労士サミット2026』を開催します。

社労士サミット2026

▼社労士サミット2026特設ページ

https://www.mks.jp/shalom/lp/summit2026/?utm_medium=prt_summit2026

■「社労士サミット」とは

2023年那須塩原、2024年・2025年東京で開催し、ご参加いただいた皆様から大好評をいただいた「社労士サミット」を今年も開催いたします。

4回目の開催となる今回は、「社労士事務所がサポートする生成AI×DXで変わる顧問先企業の労務と経営」を全体テーマに、社労士業界最前線で顧問先DXに取り組んでおられる全国各地の社労士事務所の皆様にご登壇いただき、成功事例を具体的に講演いただきます。

また弊社や協賛企業各社から「社労夢」とのAPI連携や、生成AIの活用で、社労士事務所や顧問先企業の労務・経営をどう変革できるか、煩雑な手続きや情報収集を自動化し、業務の効率化・正確性の向上・人材不足への対応など、社労士事務所や顧問先企業に提供できる新しい価値をご紹介します。

他の事務所の成功事例を知り、自社のDX推進に活かす貴重な機会です。

社労士事務所のビジネス成長のヒントが得られる1日ですので、是非ご参加ください！

＜こんな方におすすめ＞

・社労士事務所のビジネスヒントを知りたい方

・生成AI活用して業務を効率化し、売り上げをアップさせたい方

・顧問先へDX推進をどのように提案すれば良いのかを知りたい方

・新年度から新たな取り組みをご検討中の方

・社労士事務所の先生方の成功事例を知りたい方

・これから開業を考えている社会保険労務士の方

■特別講演

特別講演ご登壇者

【AI特別講演】

⚫︎株式会社iDOOR 岡田 湧真 様

『社労士事務所のAIエージェント活用は業務効率化の第3次産業革命！！社労夢×AIエージェントで革命的な時間短縮』

【AI特別講演】

⚫︎BIZARQ社会保険労務士法人 八木 雄大 様

『Notionと生成AIで実現する！未来の「提案型社労士事務所」モデル～スタッフを巻き込み、AIを個人利用から組織的な“事務所運用”へ昇華させる実践手法～』

【顧問先特別講演】

⚫︎株式会社丸富商会 奥中 宏美 様

⚫︎社会保険労務士法人IMI 田中 大輔 様

『社内DX化で給与計算・勤怠管理の効率化成功』

■全国の社労士事務所による最新DX事例紹介

ご登壇いただく6名の社会保険労務士事務所の皆様【タイムテーブル】

2026年3月11日（水）9:30-17:45

09:30-09:40 社労士サミット 開会挨拶

株式会社エムケイシステム 代表取締役社長執行役員 三宅 登

9:40-10:10 【AI特別講演】

『社労士事務所のAIエージェント活用は業務効率化の第3次産業革命！！社労夢×AIエージェントで革命的な時間短縮』

株式会社iDOOR 岡田 湧真 様

10:15-10:45 【AI特別講演】

『Notionと生成AIで実現する！未来の「提案型社労士事務所」モデル～スタッフを巻き込み、AIを個人利用から組織的な“事務所運用”へ昇華させる実践手法～』

BIZARQ社会保険労務士法人 八木 雄大 様

10:50-11:15

『Notion×AIが変える社労士事務所の業務管理の常識』

株式会社iDOOR 岡村 耕平 様

11:20-12:40

『AI社労夢始動！労務のバックオフィス業務を30％効率化』

株式会社エムケイシステム 執行役員 開発統括 木山 洋

12:25-12:50

『WEBマーケティングの基礎と社労士ナビの位置づけ』

中小企業福祉事業団 小林 直人 様

12:55-13:25

『5年後に生き残るために～感謝の言葉ではなく、必要とされる存在へ』

社会保険労務士法人 あさひ労務管理センター 安田 健一 様

13:30-14:00

『「人を増やさず高収益」という選択 社労夢シリーズの多様なシームレス化によって実現～地方展開でも効果を発揮するネットde顧問、DirectHR、eNENでの営業展開～』

社会保険労務士法人ALLROUND東京池袋 佐々木 久雄 様

14:05-14:35【顧問先特別講演】

『社内DX化で給与計算・勤怠管理の効率化成功』

株式会社丸富商会 奥中 宏美 様

社会保険労務士法人IMI 田中 大輔 様

14:40-15:10

『生成AI×社労夢で加速する業務変革。自社実践でわかったAI共存時代の事務所経営』

社会保険労務士法人総合経営サービス 肥後労務管理事務所 白井 章稔 様

15:15-15:40

『社労士にとっての新たな選択肢？外部リソースを有効活用する"BPaaS"サービス「タクシタ」とは

～活用するメリットを事例を交えて解説～』

株式会社kubellパートナー 福本 大一 様

15:50-16:20

『生成AIに取り組む前に！社労士事務所のデジタル化入門とネットde賃金』

社会保険労務士法人 三交会 武久 亮介 様

16:25-16:55

『社労⼠事務所のためにつくられたシステムは社労夢だけ！フル活用して経営基盤強化』

福岡中央労務管理事務所 竹下 裕志 様

17:00-17:30

『デジタルに強い社労士事務所だから提案できる経営業務の効率化～社労士事務所×社労夢ハウス×経営管理システム～』

社会保険労務士法人出口事務所 出口 裕美 様

17:35-17:45

『社労夢全国会のご案内』

一般社団法人 社労夢全国会 事務局長 北村 修 様

*サミットの詳細は変更になる可能性がございます。

■ご参加方法

事前申し込み制です。下記ページのお申し込みフォームより申込していただきます。

■ご参加特典

社労士サミット参加特典

1.社労夢ハウスプラン特別価格

初期費用200万円▶︎150万円

※2026年1月～3月のご契約のお客様向け

2.現地ご来場者限定

懇親会無料ご招待

※現地参加＋懇親会参加を事前にお申し込みください

※現地参加や懇親会の申込は先着順となります

《株式会社エムケイシステム》について

「人にやさしいシステムの提供で社会に貢献する」という経営理念のもと、1989年に設立した人事労務領域の総合サービスを提供する会社です。

「Shalom（社労夢）」製品を始め、社会保険労務⼠に選ばれ続けて20年以上の信頼と実績を積み上げて参りました。社会保険労務⼠事務所と企業のDX推進を応援すべく、「ネットde顧問」「eNEN」「DirectHR」「Cloud Pocket」「社労夢ポスト」などの多くの社労夢ファミリー製品を展開。当社のサービスによってお客様の業務を効率化し生産性を上げることはもちろん、企業全体そして個々の従業員が付加価値を生む支援をします。

会社名：株式会社エムケイシステム

所在地：（本社）大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル30F

代表者：三宅 登

設立：1989 年2月

資本金：219,110千円（2025年3月末時点）

コーポレートサイト： https://www.mks.jp/company/

社労⼠業務支援クラウドシステム「Shalom（社労夢）」サイト： https://www.mks.jp/shalom/

（本イベントに関するお問合せ）

マーケティング戦略部 Tel：03-6691-4000

（参加申し込みに関するお問い合わせ）

SR営業部東京オフィス Tel：03-6691-4000

SR営業部大阪オフィス Tel：06-7222-3389

SR営業部福岡オフィス Tel：092-716-9062