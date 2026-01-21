「体験」を「思い出」というカタチに。LINEでできる、法人向けフォトアイテム作成サービス「日々レコ(R)」を本格展開

光村印刷株式会社

創業120年以上の歴史を持つ総合印刷会社の光村印刷株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：嶋山 芳夫）は、企業の既存サービスやイベントに付帯することで、エンドユーザーとのエンゲージメントを強化する、法人向け【BtoBtoC〔※1〕型】フォトアイテム作成サービス「日々レコ(R)」（https://hibireco.com/）を本格展開しています。

「日々レコ(R)」とは

本サービスは、エンドユーザーがLINEを通じて手軽に写真を登録でき、フォトブックやポストカードなどのオリジナルフォトアイテムを作成できるサービスです。エンドユーザーの「体験」を「思い出」に残すことで、導入企業様の顧客満足度を高めるとともに、顧客との永続的な関係構築・LTV〔※2〕向上に寄与します。

エンドユーザーは日常的に利用するLINE上でやり取りができるため、専用アプリのダウンロードや会員登録がいらないことも大きな特長です。利用ハードルを下げることで、幅広い層へのアプローチも可能になります。また、写真やコメントの収集からデータ作成、製造、配送、問い合わせ対応まで一貫して弊社が請け負い、導入いただく企業様の運用負荷を最小限に抑えます。

背景と開発の想い：一過性の「体験」を、永く残る「かたちある思い出」へ

推し活市場の需要や、コト消費・トキ消費〔※3〕への注目が高まる昨今、企業には単なる商品・サービスの提供にとどまらず、価値ある顧客体験の提供が求められています。しかしながら、どんなに楽しかったイベントや感動的な体験も、時間の経過とともに記憶が薄れてしまうことは避けられません。

私たち光村印刷は、エンドユーザーの貴重な経験・思い出を、形あるものに残すことが、企業と顧客をつなぐ長期的な絆（エンゲージメント）になると考えました。「楽しかった瞬間」を高品質な印刷物としてカタチに残すことで、ユーザーの手元に感動を留め、企業ブランドへの愛着を深める一助となりたい――そのような未来を目指し、本サービスの開発・提供に至っています。

「日々レコ(R)」導入のイメージ

「日々レコ(R)」は、B（光村印刷）to B（クライアント企業様）to C（エンドユーザー様）のモデルで提供するソリューションです。

最大の特徴は、導入企業様の手を煩わせないワンストップ体制にあります。LINEを活用したユーザーとのコミュニケーション、画像データの収集フロー、高品質なアイテム製作、そして個別配送に至るまで、すべての工程を光村印刷が裏方となり担当します。

導入企業様は、既存のサービスやイベント企画に「日々レコ(R)」を組み込むだけで、新たな付加価値を顧客に提供することが可能になります。

導入企業様の4つのメリット

「日々レコ(R)」導入のイメージ1. 顧客エンゲージメント・LTVの向上 ～顧客との絆を、より深く・永く～

自身が撮影した写真で、世界に一つだけのオリジナルアイテム を作成できる「日々レコ(R)」は、ユーザーとの絆を育てるとともに、アイテム作成時に得られた満足感を通して、企業やブランドに対するロイヤリティを高めます。長期的なLTVの向上に有効です。

2. ブランド価値の向上・差別化 ～“らしさ”を際立てるデザイン～

当社デザイナーによる完全オリジナル制作で、企業・ブランドイメージに合わせたデザイン性の高いフォトアイテムを提供。競合との差別化を図り、顧客体験を「形」として永く残すことで、愛着を深めブランド価値を高めます。

3. データ活用によるニーズ把握 ～顧客インサイトを、マーケティングの起点に～

ユーザーが選ぶ画像や好まれるデザイン傾向から、潜在的なニーズをデータとして把握可能です。分析結果は、次なるマーケティング施策や商品企画のヒントとして活用いただけます。

4. 新たな顧客接点の創出と収益化 ～写真や思い出を眠らせず、資産に変える～

「日々レコ(R)」の提供価格は自由に設定いただけるため、新たな収益源や特典として展開可能です。眠っているコンテンツ資産などを使って「公式写真を選べる」カスタマイズ写真集にするなど、ブランドとの顧客接点を深める施策としても活用いただけます。

ユーザー体験を支える技術と品質

□ LINE公式アカウントを活用した、柔軟なコミュニケーション体制

写真登録の手続きは、多くの人が使い慣れているLINEでご案内。お困りごとはそのままトーク画面から相談が可能なため、デジタルに不慣れな方でも、安心してスムーズにご利用いただけます。

□ 老舗印刷会社ならではの「紙」と「色」へのこだわり

「日々レコ(R)」には、思い出を美しく残すため、長年培った美術印刷の技術とこだわりが詰まっています。

用紙には、やさしく温かみある風合いと、鮮やかな発色を両立させた高級紙を採用（フォトブックの場合）。印刷には高画質のデジタル印刷機を使用し、鮮やかな色再現で写真の表情を豊かに仕上げます。

今後の展望：あらゆるシーンに「思い出」の価値を

「日々レコ(R)」は、旅行や観光のアルバム、音楽・スポーツイベントやファンクラブの特典、家族やペットとの生活や、趣味・推し活を盛り上げる記念品など、感動が生まれる様々なシーンに活用いただけます。

光村印刷は、創業以来培ってきた「印刷」というモノづくりの力と、デジタルツールを融合させることで、企業と人、人と人とのコミュニケーションを豊かにし、心に残る社会の実現に貢献してまいります。

【補足・用語解説】

※1 BtoBtoC（Business to Business to Consumer）： 企業（B）が別の企業（B）を経由して、一般消費者（C）にサービスや商品を提供するビジネスモデルのこと。

※2 LTV（Life Time Value / 顧客生涯価値）： ある顧客が、取引開始から終了までの期間に、その企業にどれだけの利益をもたらしたかを表す指標。

※3 トキ消費： 博報堂生活総合研究所が提唱する消費行動の概念で、その時・その場でしか味わえない盛り上がりを楽しむ消費行動を指しています。

※「日々レコ」および「日々レコ」ロゴは、光村印刷株式会社の登録商標です。

※LINE及びLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社 の登録商標です。

■光村印刷株式会社について

本社所在地： 〒141-8567 東京都品川区大崎1-15-9

代表者 ： 代表取締役社長 嶋山 芳夫

創業 ： 1901年10月20日

URL ： https://www.mitsumura.co.jp/