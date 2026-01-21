フクシマガリレイ｜スーパーマーケット・トレードショー 2026出展のご案内

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、2月18日から20日の3日間幕張メッセで開催される第60回スーパーマーケット・トレードショー2026(SMTS2026)に出展いたします。

SMTS2026展示ブースイメージ

「ガリレイが魅せる COOLなミライ」をテーマに、省スペースかつ、さらなる省エネ化に向けた新しいショーケースを多数展示。社会課題を解決し、新たな価値を創造してまいります。

■新しいショーケース

省エネのご提案として、当社ブランドのCLAIR外装そのままに扉を付けたショーケースや、扉を上下分割することで扉開閉時の冷気漏れを低減できるリーチインショーケースを展示いたします。また、狭小店舗でもお使いいただけて陳列量も確保できる中島ラウンドケースや、両面から商品が取れるリーチインショーケースなどをご紹介します。災害時や停電時にもバッテリーで電気を供給できるBCP対応ショーケースも展示いたします。太陽光発電の余剰分をバッテリーに充電し、夜間に使用することで省エネにもつながります。

また、大盛況のうちに閉幕した2025年大阪・関西万博のEARTH MARTに展示していたCO2冷媒採用 冷凍機内蔵型扉付きアイランドショーケースも展示いたします。パビリオンの様子も展示予定ですのでぜひお越しくださいませ。



■冷媒ガス漏れ10年保証 メンテナンス契約

冷却不良に直結する冷媒ガス漏れに特化したメンテナンス契約「冷媒ガス漏れ10年保証 メンテナンス契約(GX契約)」を詳しくご紹介します。GX契約には設備の稼働状況を常時監視する「スマート診断」機能が含まれており、設備の温度変化やわずかな異常の予兆をリアルタイムで察知し、機器が冷えなくなり商品の品質に影響が出る前に点検・修理に伺うことが可能です。

■厨房コーナー

バックヤードから売場への品出しの省手間としてコンベヤ搬送ラインをショーケースと組み合わせてご提案します。他にもブラストチラー/ショックフリーザーを使った惣菜商品や、厨房機器の活用方法などをご紹介します。

ガリレイグループでは小型のブラストチラー100Vから、食品工場やセントラルキッチンに対応するトンネルフリーザーまで多数の凍結機器をラインナップしております。商品の加工についてお困りごとがあれば、ぜひガリレイグループにご相談ください。

■新型洗浄機

グループ会社である日本洗浄機より新たに発売される食器洗浄機アンダーカウンタータイプと、長尺トレーの洗浄に適した大型器具洗浄機を実機展示いたします。

■コンビニ向けウォークイン冷蔵庫

グループ会社であるガリレイパネルクリエイトの断熱パネルを使用したプレハブ冷蔵庫と、ドイツメーカーのブルグマン製ゴンドラを組み合わせたウォークイン冷蔵庫を実機展示いたします。



■その他ピックアップ

・蓄冷剤用急速凍結庫100V仕様（新発売）

蓄冷剤は低温輸送時に効果が高く繰り返し使用できるため、低ランニングコストで経済的と、需要が高まっています。弁当や総菜等の食品配達やセントラルキッチンからの低温流通におすすめです。

・屋外用冷蔵庫（新発売）

単相100V電源で屋外設置が可能です。防水はIPX4相当で、雨の日でも安心してお使いいただけます。営業時間外に無人での荷受けや、屋外イベントなどにお使いいただけます。物流・運送業界における配送オペレーションの見直しに寄与します。



名 称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026(SMTS2026)

会 期：2026年2月18日(水)19日(木)20日(金) 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会 場：幕張メッセ 全館

主 催：(一社)全国スーパーマーケット協会

フクシマガリレイブース：6号館 6-404



■SMTS会場への入場は「完全招待制」かつ「完全事前登録制」です。招待券をお持ちの方のみ事前登録が可能です。招待券は弊社担当者にお気軽にお申し付けください。登録に際し小定款に記載されたID/パスワードが必要です。

事前登録フォームは公式サイトよりご確認ください。 https://www.smts.jp

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/

＜ガリレイパネルクリエイト株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 小島 佳則

本社所在地：東京都台東区柳橋2-17-4

資本金：3億円

事業内容：断熱パネルおよび建具・付属部品の設計、製造、施工、販売

URL：https://galilei-panel.co.jp/

＜日本洗浄機株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 中川幹夫

本社所在地：東京都大田区鵜の木2-43-14

資本金：5千万円

事業内容：外食産業向けに食器洗浄機、自動調理機器(ゆで麺機、ぎょうざ焼き機)を製造・販売

URL：https://www.n-sen.com/