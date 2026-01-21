【高校生以下の子どもがいる保護者に調査】子どもに英会話を教えてほしい芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■子どもに英会話を教えてほしい芸能人といえば？

グローバル化が進む現代、子どもに英会話を習わせたいと考える保護者は多いのではないでしょうか。

英語を楽しく学ぶためには、教える人のキャラクターも重要なポイントです。一度は「この芸能人に英会話を教えてほしい」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。ネイティブスピーカーや海外経験豊富な芸能人なら、きっと楽しく学べるはずです。

ということで今回はKATEKYO学院 宮城と共同で、高校生以下の子どもがいる保護者150名を対象に「子どもに英会話を教えてほしい芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「子どもに英会話を教えてほしい芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月22日 ～ 2026年1月6日

調査対象者：高校生以下の子どもがいる保護者

有効回答：150サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「子どもに英会話を教えてほしい」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

子どもに英会話を教えてほしい芸能人ランキング！

◆第1位 厚切りジェイソン 26票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・知識が豊富だから。（30代・男性）

・面白くでもわかりやすく教えてくれそう。（30代・女性）

・解説が分かりやすいので、しっかり教えてくれそうだから。（40代・女性）

・分かりやすく面白く、本場の英語を教えてくれそうなので。（40代・女性）

・英語だけでなく、お金の勉強も教えてくれそうだから。（40代・男性）

・教養があり色々なパターンを教えてくれそう。（50代・女性）

第1位は、IT企業役員でありながらお笑い芸人としても活躍する「厚切りジェイソン」さん。

「わかりやすく教えてくれそう」「面白く学べそう」といった声が多く寄せられました。ネイティブならではの本場の発音に加え、日本語も堪能な厚切りジェイソンさんなら、子どもにもスムーズに伝わりやすいという点が支持されています。

◆第2位 パトリック・ハーラン（パックン） 14票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・教えるのが上手そうだから。（30代・女性）

・本場の英語がまなべるから。（40代・男性）

・知性があるから。（40代・男性）

・ニュース番組で活躍していて、知的な感じがするので。（50代・男性）

・ハーバード卒業だから。（50代・男性）

・英会話以外のことも教えてもらえそうだから。（50代・男性）

第2位は、お笑いコンビ「パックンマックン」として活動し、ニュース番組のコメンテーターとしても知られる「パトリック・ハーラン（パックン）」さん。

ハーバード大学卒業という経歴に加え、情報番組での知的な解説が高く評価されています。英語力はもちろん、幅広い教養を持つ点が魅力として挙げられ、多くの支持を集めました。

◆第3位 関根麻里 8票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・英語が上手い。（20代・女性）

・親でもあるので、子どもに対しての接し方などうまそう。（30代・女性）

・にこやかで親しみやすそうだから。（40代・女性）

・子どもを楽しませながら、英語を教えてくれそう。（40代・女性）

・きちんとした英語教育を受けた人なので本当の英語を学べそうだから。（40代・女性）

第3位は、アメリカの名門校を卒業し、ネイティブレベルの英語力を持つ「関根麻里」さん。

「親しみやすい人柄」「子どもへの接し方が上手そう」といった意見が多く寄せられました。自身が母親であることから、子どもの目線に立った教え方ができると期待されています。

◆第4位 デープ・スペクター 7票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ネイティブ。（50代・男性）

・実用に沿った英語を面白く教えてくれそう。（50代・女性）

・英語だけでなく文化等の教養や仕事経験からも学んでもらいたいから。（50代・女性）

・楽しく教えてくれそうなので。（40代・男性）

第4位は、アメリカ出身のテレビプロデューサー・コメンテーターとして長年活躍している「デープ・スペクター」さん。

ユーモアあふれる語り口と豊富な知識が高く評価されています。「面白く教えてくれそう」「英語だけでなく、文化も学べそう」といった声が多く寄せられました。

◆同率第5位～同率第7位

ここからは同率第5位～同率第7位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第5位 宇多田ヒカル 5票

・発音がきれいだから。（50代・男性）

・優しくてうまそう。（40代・男性）

・ペラペラだと思うから。（40代・男性）

同率第5位 綾瀬はるか 5票

・上手そうだから。（40代・男性）

・面白く教えてくれそうだから。（30代・女性）

同率第7位 谷まりあ 4票

・英語が上手だから。（40代・女性）

・教え方が上手い。（30代・男性）

同率第7位 小島よしお 4票

・頭も良いし、性格も良さそうだから。何より楽しく教えてくれそう。（40代・男性）

・分かりやすく丁寧に教えてくれそうだから。（40代・女性）

同率第7位 ディーンフジオカ 4票

・英語が得意なイメージがあり発音が良いから。（30代・女性）

・優しく丁寧に教えてくれそう。（40代・女性）

・かっこよく育ってくれそう。（40代・男性）

同率第7位 SHELLY 4票

・発音がネイティブだから。（40代・女性）

・英語がうまいから。（30代・女性）

・楽しく教えてくれそう。（50代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

今回のアンケートでは、ネイティブスピーカーでありながら日本語も堪能な芸能人が上位にランクインする傾向が見られました。

「楽しく教えてくれそう」「わかりやすく説明してくれそう」といった声が多く、子どもが飽きずに学べる環境を重視する保護者が多いことがうかがえます。

英語学習において、教える人との相性は学習意欲に大きく影響します。お子さまが楽しみながら英語を身につけられるよう、個別指導といった一人ひとりに合った学習環境を検討してみてはいかがでしょうか。

