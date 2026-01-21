北海道博物館 第26回企画テーマ展「吉田初三郎が描いた北海道」：　2026年1月31日（土）～3月22日（日）開催

北海道


鳥のような視点で広大な景色を描く「鳥瞰図」。


吉田初三郎（1884-1955）は全国各地の鳥瞰図を描いたことで知られています。


本展では、完成から90周年の「北海道鳥瞰図」と十枚組風景画「北海道十景」を一挙公開！


北海道内各地の観光パンフレットや絵葉書に掲載された鳥瞰図や風景画にも注目し、かつての北海道の姿をたどります。


詳細を見る :
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/exhibition/special/22478/

開催概要

会　期　　


2026（令和8）年1月31日（土）～3月22日（日）



時　間　　


9:30～16:30　（※入場は16:00まで）



観覧料　　


無料　※総合展示をご覧になる場合は別途料金がかかります　



休館日　　


毎週月曜日（ただし、2/23(月・祝)は開館）、2月24日（火）



会　場　　


北海道博物館2階　特別展示室



主　催


北海道博物館



協力


一般財団法人北海道歴史文化財団


北海道立図書館、北海道立文書館



北海道博物館へのアクセス :
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/guide/access/