和歌山県の絶品梅酒100種類を楽しむ『紀州の梅酒まつり2026』が今年も浅草の梅と星で開催！「呑み比べ」や「梅酒みくじ」でご堪能ください／2026年2月4日～3月1日

本イベント「梅酒まつり」は、本場である紀州こと和歌山県田辺市の「南紀みらい株式会社」と浅草「梅と星」のコラボイベントです。2024年に第1回目を開催し、今回で3回目の開催が決定しました。

紀州の贅沢な100種類の梅酒たちを存分に堪能していただけるイベントとなっています！

100種類の梅酒のたのしみ方がいくつかございます！

★ 1種類でも多く！『呑みたがりコース』

▲2025年のラインナップ（※2026年はいくつか変更になる可能性があります）

お好きな梅酒をお好きな量、お好きなだけ飲んでいただけます。100種類のうち1種類でも多く飲みたいという方にオススメです。制限時間は＜30分＞。時間は限られていますが、ぜひテイスティングのように焦らずゆっくりと嗜んでいただけたらと思います。

・30分コース：2,400円（税込）

★ 新しい出会いを！『梅酒みくじ』

▲まさに運まかせなマッチング梅酒！

浅草・梅と星の名物にもなっている「おみくじ」で定食の内容を決める「おともみくじ定食」になぞり、「梅酒みくじ」で梅酒が決まります！ 「100種類もあったら選べない…！」そんな方にオススメの運まかせな選び方。普段は選ぶことのない意外な出会いがあるかもしれません！ もちろん引き直しもできます。ぜひ、たのしんでいただけたらと思います！

・梅酒みくじ（1杯）：600円（税込）

・梅酒みくじ（3杯）：1,400円（税込）

★ そのほかいろいろ

100種類としっかりと向き合って選んでいただく梅酒の単品や飲み比べももちろんございます。ノンアルコールもご用意しておりますので、小さなお祭り気分で、ふらりとお立ち寄りいただけたらうれしいです。

・じぶんで選ぶ（1杯）：700円（税込）

・じぶんで選ぶ（3杯）：1,700円（税込）

「梅」といえば、紀州。

「梅干し」といえば、紀州。

「梅酒」といったら、もちろん紀州。

（「梅酒まつり」を楽しんだその後も、）

そんな日本一の梅の生産地である紀州こと和歌山県は「梅酒」がいま盛り上がっています。

毎年梅の花が咲き誇る2月頃に和歌山県田辺市で開催される「梅酒テラス」は大盛況。過去には「梅酒フェス」も開催されたり、昨年開催された「大阪・関西万博」にも紀州の梅酒が出展されました。

そして、先日１周年を迎えた紀伊田辺駅前の『梅酒おたのしみ処 うめ子』は、100種類以上の和歌山県産の梅酒を飲み比べたり、オリジナルカクテルなどを楽しむことができる観光で訪れた方に大人気の梅酒の聖地となっています。

▲田辺市には「梅酒で乾杯条例」が！▲梅の花と絶景をつまみに梅酒をたのしむ「梅酒テラス」▲「梅酒フェス'24 in 紀州田辺」▲梅酒おたのしみ処「うめ子」

そんな絶賛盛り上がり中の梅酒ですが、今回の「梅酒まつり」に並ぶ100種類すべての梅酒が、なんと田辺市のモール型オンラインショップ【 SHIOGORI MALL 】(https://mall.shiogori.jp)にて購入することができます（2月4日から)。つまり、「梅酒まつり」で気に入った梅酒たちとの出会いがあれば、その場で終わってしまうのではなく、その後もご購入いただけるオンラインショップとなります！

SHIOGORI MALLは、地域のモノを通じて多様なストーリーをお伝えし、 地域内外のお客様がつながり、それぞれの新たなスタートのきっかけとなるようにと、「SHIOGORI -潮垢離-」プロジェクトの一環で開設された南紀みらい株式会社が運営するオンラインショップです。

和歌山県田辺市の“観光・まちづくり”の目的で発足した本プロジェクトは、 1,000年以上昔、心身の平安を求めて貴賤を問わず多くの人々が熊野を目指した際、 その熊野詣の事前儀式として田辺周辺の海水で身を清めていた大切な儀式である 「潮垢離（しおごり）」に光を当て、 田辺の海や街を起点とした様々なコンテンツ開発と、地域内外の人材交流促進を図り、 田辺の海、街が現代版の「潮垢離：SHIOGORI」の場として改めて確立できるよう目指しています。

ご来場いただけるお客様も、遠方からいらっしゃることが難しいお客様も、このオンラインショップ「SHIOGORI MALL」でイベント終了後も、梅酒だけでなく梅干しや調味料やお菓子など、和歌山県田辺市を中心とした魅力的な地元のモノをご利用いただけたらと思います。

梅の花が咲き始め散っていく2月4日～3月1日。

ぜひ絶品の梅酒をたのしみに

浅草「梅と星」での「梅酒まつり2026」に

お越しくださいませ。お待ちしております！

★★★ イベント概要 ★★★

『梅酒まつり2026』

期間：206年2月4日（水）～3月1日（日）

時間：11:00～17:00（L.O16:30）

場所：浅草・梅と星 2階“うわのそら”

住所：〒111-0032 東京都台東区浅草2-2-4

詳細：https://ume-hoshi.jp

主催：南紀みらい株式会社

共催：株式会社バンブーカット（企画運営）

後援：梅酒ツーリズム事業実行委員会

【会場】浅草・梅と星

羽釜で炊いた「ごはん」と「梅干し」とごはんの「おとも」がたのしめるお店。おともをおみくじで決める「おともみくじ定食」が人気。

時 間：9:00～17:00

（L.O 平日15:00／土日16:30）

お休み：公式Instagramでご確認をお願いします

住 所：〒111-0032 東京都台東区浅草2-2-4

H P：https://ume-hoshi.jp

SNS ： @ume_to_hoshi(https://www.instagram.com/ume_to_hoshi/) （Instagram）

【PR】SHIOGORI MALL

和歌山県田辺市地域の魅力的な“モノ”を通じて多様なストーリーをお伝えし、お届けする。モール型のオンラインショップです。梅酒にはじまり、様々な地元の商品をご購入いただけます。

H P：https://mall.shiogori.jp

運営：南紀みらい株式会社(https://nanki-mirai.jp)

【企画運営】株式会社バンブーカット

浅草「梅と星」(https://ume-hoshi.jp)のほか、東京ソラマチの「立ち喰い梅干し屋」(https://tachigui-ume.jp)や、塩の専門店「ぐるぐるしゃかしゃか」(https://guruguru-shakashaka.jp)を企画開発運営している。

H P：https://bamboo-cut.jp

SNS ： @bamboocut(https://www.instagram.com/bamboocut/)（Instagram）

@bamboo_cut(https://x.com/bamboo_cut)（X）