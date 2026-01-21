「AgileWorks」と「X-point Cloud」が【ITreview Grid Award 2026 Winter】ワークフローシステム部門で最高位のLEADERを16期連続受賞

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本康広 以下、エイトレッド）が開発・提供するワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」およびクラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」は、アイティクラウド株式会社主催のアワード【ITreview Grid Award 2026 Winter】ワークフローシステム部門において満足度・認知度ともに高い証である最高位の「LEADER」を16期連続受賞しましたのでお知らせいたします。

ユーザーからの口コミや評価を元に、顧客満足度が高いIT製品を表彰する「ITreview Grid Award 2026 Winter」のワークフローシステム部門にて、エイトレッドが開発・提供するワークフローシステム「AgileWorks」およびクラウド型ワークフロー「X-point Cloud」が16期連続となるLEADERを受賞いたしました。

LEADERは、ユーザーのレビューにおいて顧客満足度が高いことに加え、認知度の高さも評価され、満足度と認知度の双方が優れた製品に贈られる名誉ある称号です。

多くのユーザーから評価いただいたことに感謝申し上げるとともに、今後も更なる満足度向上を目指して、製品開発とサービスの拡充に努めてまいります。

ITreview Grid Awardとは

アイティクラウド株式会社が開催する「ITreview Grid Award」は、国内最大級のIT製品/SaaSのレビューサイトであるITreviewのユーザーに支持された製品を四半期ごとに表彰する場で、今回は2025年12月までに掲載されたユーザーレビューをもとに対象製品が選出されています。

「AgileWorks」と「X-point Cloud」の受賞カテゴリー

「ITreview」に寄せられたユーザーからのレビュー

直感的に操作できる画面等からくる現場への定着のしやすさなどをご評価いただき、高い満足度につながりました。これまでにユーザーの皆さまから投稿いただいたレビューの一部をご紹介いたします。

受賞製品の詳細について

■ワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。R3.0では「Web API」を実装するとともに「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されたほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」も利用可能となりました。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。お客様の企業規模やニーズに合わせてパッケージ版とクラウド版をお選びいただけます。

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なワークフロークラウドです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

【会社概要】

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」「AgileWorksクラウド版」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

