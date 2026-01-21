冬の富士山観光はこれ一枚でお得にお気軽に！「冬富士満喫キャンペーン」1月24日(土)より開始

富士急行株式会社

富士急グループの富士山麓電気鉄道株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町、社長：石井謙一）は、澄み切った冬の富士山をより多くの方にお楽しみいただくことを目的に、5大特典付き富士急特急フリーきっぷを特別価格で提供する「冬富士満喫キャンペーン」を2026年1月24日（土）から3月13日（金）までの期間限定で実施いたします。

本キャンペーン期間中は、富士急行線全線が2日間乗り降り自由となるほか、観光特急列車「フジサン特急」「富士山ビュー特急」の自由席もご利用いただける「富士急特急フリーきっぷ」を、通常料金より600円お得な特別価格でご購入いただけます。

乗り降り自由な本切符をご利用いただくことで、時間に縛られず、富士山に一番近い鉄道・富士急行線の車窓から、冬ならではの雪化粧をまとった美しい富士山をゆったりと眺めることができますまた、沿線各駅で途中下車し、富士山のビュースポットで写真撮影を楽しんだり、自然豊かな周辺を散策したりと、のんびりとした鉄道旅を満喫いただけます。

さらに今回のキャンペーンでは、「富士急特急フリーきっぷ」購入者に、沿線店舗や列車内で利用可能な割引など、富士山観光をよりお得にお楽しみいただける5つの特典をご用意いたしました。列車での移動とあわせて、富士五湖エリアをお得に満喫いただける内容となっております。今年の冬旅は、移動手段から楽しめる本キャンペーンをご利用いただき、お得に富士山観光をお楽しみください。

期間限定 富士急特急フリーきっぷで行く「冬富士満喫キャンペーン」について

本キャンペーンを活用することで、富士吉田のご当地グルメ「吉田のうどん」で体を温めたり、冬の澄んだ空気の中で体を動かしながら楽しむサイクリングなど、富士山麓ならではの冬旅をお得に満喫することができます。また、河口湖駅では旅の記念となるオリジナルポストカードを受け取ることができるほか、列車内では軽食やドリンクをお得に味わいながら、移動時間も含めてゆったりとした富士急行線の鉄道旅をお楽しみいただけます。

<商品概要>

■商 品 名

「富士急特急フリーきっぷ」

■内 容

・富士急行線全線が2日間乗り降り自由

・特急列車「富士山ビュー特急」「フジサン特急」の自由席が利用可能

■販売価格

・大人：2,400円（通常価格 3,000円）

・小人：1,200円（通常価格 1,500円）

■販売期間

2026年1月24日（土）～3月13日（金）

■利用期間

利用開始当日および翌日の2日間有効

■発売箇所

ジョルダンモバイルチケット 公式ページ

購入ページ：https://ticket.jorudan.co.jp/fujikyu-railway/exp-2d/ja/(https://ticket.jorudan.co.jp/fujikyu-railway/exp-2d/ja/)

※駅発売の紙のフリーきっぷは通常価格での販売となります。

本キャンペーン購入者限定5大特典

沿線店舗や列車内で利用可能な割引など、富士山観光をよりお得にお楽しみいただける購入者限定の5つの特典をご用意いたしました。

１.吉田のうどん「とがわ」お食事50円割引（富士山駅 Q-STA地下）

２.富士急行線オリジナルポストカード（河口湖駅 手荷物預かり所）

３.レンタルサイクル「Q-BIKE」200円割引（河口湖駅 手荷物預かり所）

４.駅弁「山梨彩弁当」5％割引（河口湖駅構内売店 Gateway Fujiyama 河口湖店）

５.富士山ビュー特急 ホットコーヒ―350円から200円へ割引（富士山ビュー特急車内）

吉田のうどん「とがわ」富士急行線オリジナルポストカードレンタルサイクル「Q-BIKE」駅弁「山梨彩弁当」富士山ビュー特急 ホットコーヒ―

＜注意事項＞

・JR直通特急「富士回遊」をご利用の際は、別途「富士回遊」の指定席特急券または

座席未指定券が必要です。

・駅発売の紙の「富士急特急フリーきっぷ」につきましては、特典の対象となりますが、

特別価格の適用はございません。

・特典の利用には、有効期限内のフリーきっぷ（デジタルまたは紙）の提示が必要です。

・各特典は、商品の売り切れや店舗の休止等により、予告なく変更・終了する場合がご

ざいます。

・各特典につきましては、事前のご予約は承っておりません。

会社概要

社 名：富士山麓電気鉄道株式会社

代 表 者：石井 謙一

設 立：2021年（令和3年）5月25日

所 在 地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641番地

事業内容：鉄道事業、索道事業等

公式サイト：https://www.fujikyu-railway.jp/