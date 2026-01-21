主要地域生協の12月度供給高（売上高）速報

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井 ちとせ）は、全国64主要地域生協の2025年12月度の供給高（売上高）の速報をまとめましたので、ご報告いたします。

■全国主要地域生協2025年12月度供給高・前年比（対象生協数64）

※供給高とは売上高や販売額のことです。

※その他供給高は、店舗・宅配いずれにも分類できない供給（灯油・葬祭など）を計上しています。

※構成比は小数第二位を四捨五入しています。供給高の百万円未満は切り捨てのため、総供給高と内訳の合計が一致しない場合があります。

※今回記載の過去月度の前年比は確定値です。先月以前のリリース記載の前年比（速報値）とは若干異なっておりますので、ご了承ください。

■今月の特徴

〇12月度の総供給高は、99.2%で前年未達となりました。

〇店舗は、客数が前年に届きませんでしたが客単価の上昇により、前年比100.6%でした。分類別では畜産、総菜、日配、米、加工食品・菓子が前年を超過しています。

〇宅配は、利用人数の未達と曜日まわりの影響を受け、前年比98.5%でした。点単価が上昇している米の伸長などで、客単価は前年を上回りました。

以上