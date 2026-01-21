1月29日開催　製造DXソリューション「LIVLOTS」オンラインサクセスユーザー見学会

株式会社アマダ

株式会社アマダは、製造DXソリューション「LIVLOTS」を導入いただいた、株式会社佐藤工業様（静岡県牧之原市）のご協力のもと、オンラインサクセスユーザー見学会を開催いたします。

「LIVLOTS」は、事務所・プログラム室・現場をデータでつなぎ、効率的な生産を実現するソフトウエアです。 今回は、制御盤・配電盤の製作を強みとされる佐藤製作所様へのインタビューを通じ、導入の経緯や、実際にどのような効果が得られたのかを詳しくお話しいただきます。

ぜひ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

【開催概要】

テーマ：製造DXソリューション「LIVLOTS」オンラインサクセスユーザー見学会

～工程別色分けによる物流整流化とLIVLOTSを活用した人材育成と採用力強化～

開催日時：2026年1月29日（水）13:30～14:30

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

【お申し込み・詳細】

下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://zoom.us/webinar/register/9417677775149/WN_BsBpwC0dSC-BNX_f-qwgqg#/registration(https://zoom.us/webinar/register/9417677775149/WN_BsBpwC0dSC-BNX_f-qwgqg#/registration?utm_medium=PR108)

セミナー詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/assets/pdf/2026_jan_livlots.pdf?utm_medium=PR108

LIVLOTS詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/soft/livlots/livlots.html?utm_medium=PR108