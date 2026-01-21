レーザー測量×写真測量を“実データで比較”──導入判断の論点を2時間で整理する無料実演セミナー｜2月13日（金）松本〔先着40名〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、セキド新潟上越（運営：株式会社フォト・オフィスオーツー、新潟県上越市）と共催し、2026年2月13日（金）に長野県松本市で、最新の産業用ドローンを活用した空中写真測量・レーザー測量の実演と比較検証を行う「DJI最新産業用ドローン測量製品紹介セミナー in 松本」を開催します。

本セミナーでは、産業用ドローンと測量向けカメラ／LiDARを実機で比較しながら、写真測量とレーザー測量の「取得データの違い」と「現場で成立する運用設計の考え方」を整理します。取得後の解析フローまで含め、導入・更新で迷いやすい判断軸（精度／工数／運用条件）を短時間で持ち帰れる構成です。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=189918902

※先着40名（定員に達し次第締め切り）

実機デモで比較｜写真測量×LiDARの“最適解”を現場目線で整理

当日は、産業用フラッグシップ機 Matrice（マトリス）400を軸に、最新のレーザー測量用LiDARシステム Zenmuse L3、フルサイズセンサー搭載の可視光測量カメラ Zenmuse P1、携行性に優れた写真測量モデル Matrice 4Eを、実機展示・実演飛行で比較紹介します。

※実演会イメージ

測量現場を想定したデモと実データ確認を通じて、写真測量／レーザー測量の使い分けと運用設計の要点を整理します。あわせて、取得データをDJI Terraで解析する流れまで解説します。

現場目線で導入の不安を解消！

「Phantom 4 RTK／Mavic 3 Enterpriseを使っているが、次の更新先で迷っている」「写真測量に加えてLiDARも検討したい」「初めての導入で、機体・センサーの組み合わせがわからない」--こうした“導入判断”の相談に、専門スタッフが個別に対応します。

当日体験できること（予定）

・ドローンで行う測量とは？（実務の全体像と判断ポイント）

・測量用ドローン／カメラモジュールの紹介（機材構成の考え方）

・デモフライト（天候により中止／内容変更あり）

・DJI Terraを用いたデータ解析（取得から解析へのつながり）

・その他 関連ソリューションの紹介

参加者の声｜導入判断に役立ったポイント

・「導入事例を資料で紹介していただき、導入のイメージに繋がった」

・「最新の情報を聞けてよかった」

・「各製品を比較検討することができる機会となった」

・「購入前に導入構成の相談ができてよかった」

・「ドローンの導入にも補助金を活用できることを知れたのでよかった」

【無料実演会】DJI最新産業用ドローン 測量実演セミナー in 松本 概要

開催日： 2026年2月13日（金）

時間 ： 10時00分～12時00分（受付：9時50分～）

会場 ： 松本市勤労福祉センター 3-1会議室

〒390-0811 長野県松本市中央4丁目7-26

定員 ： 先着40名（定員に達し次第締め切り）

参加費： 無料

対象者（このような方におすすめ）：

・測量・土木・建設の現場で業務効率化を図りたい方

・空中写真測量やレーザー測量の導入を検討中の方

・補助金を活用して機器導入を進めたい事業者様

・官公庁・自治体の担当者、または導入提案を検討中の方

・既にドローンを保有し、最新機種の比較を行いたい方

・その他、測量関連のDXを前向きに検討している全ての方

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）▼

※先着40名限定です。毎回早期に満席となるため、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当セミナーでは、測量、空間計測の現場で活躍する最新ドローンの実演データや現場映像の提供にも対応しており、当日は講師や参加者への現場インタビューも可能です。取材をご希望の方は申込フォームよりお気軽にご連絡ください。

実演／紹介対象製品

・DJI ZENMUSE L3（新型ハイスペックLiDARシステム）

反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載し、デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間を大幅に短縮できます。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に活用できる次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3・H30Tなどの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L2（LiDARシステム）

フレームベースのLiDAR、独自開発の高精度IMUシステム、4/3型CMOS RGBマッピングカメラを一つに統合。信頼性の高い地形データを取得できる、より高精度で高効率な航空測量用システムです。

https://sekido-rc.com/?pid=183259195

・DJI ZENMUSE P1（Matrice 400用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4Eは、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcmレベルで配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

▶参加無料｜事前申込制（先着40名） 最短60秒で登録完了

セキドではこれまでに累計1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：月～金 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00