ネットプロテクションズの「kintone」プラグイン「NP後払いair for kintone」、提供開始1年で導入拡大

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下当社）は、後払い決済サービス「NP後払いair」と、サイボウズ株式会社が提供する業務アプリ構築クラウドサービス「kintone」を連携させるプラグイン「NP後払いair for kintone」について、提供開始から1年で導入企業数が拡大したことをお知らせします。

本プラグインの導入拡大は「kintone」上で顧客管理を行う多くのサービス事業者において、ボトルネックとなっていた「入金消込」および「請求書発行」のアナログ業務を解消し、工数削減を実現したことによるものです。 今後は、kintoneと連携する基幹業務クラウド「PCAクラウド」（ピー・シー・エー株式会社）とのデータ連携を強化し、バックオフィス業務の自動化を推進してまいります。



※ 提供開始リリース https://www.netprotections.com/air/news/20240819/

導入拡大の背景：訪問サービス現場に残る「決済のアナログ課題」を解決

社会全体でキャッシュレス化が進む一方、住宅設備、リフォーム、修理メンテナンスといった訪問型の役務サービス現場では、いまだに現地での現金授受や、帰社後の紙の請求書発行、銀行振込の入金確認といったアナログ業務が残っています。

多くの事業者が業務効率化のためにkintoneを導入し、顧客情報や案件管理のデジタル化には成功しています。しかし、その最終工程である「請求・代金回収」においては、kintoneと決済システムが分断されているため、経理担当者が目視で入金消込を行ったり、現場担当者が現金を管理したりといった非効率な運用が残されたままでした。 「NP後払いair for kintone」は、この特定の業務課題を解決するソリューションとして評価され、提供開始から1年間で、12社での導入決定に至りました。

導入効果：kintoneプラグインによる業務フロー改善

本プラグインを適用することで、事業者はkintoneの管理画面上でステータスを変更するだけで、請求書発行から与信、入金確認までをシステム上で完結できます。これにより、経理・現場双方の業務負荷を削減します。

＜導入事例：株式会社Oncode様＞

kintone×決済の自動化で、事業成長と業務効率化を両立

kintoneによる案件管理と「NP後払いair」を連携させることで、アナログな入金消込や請求書発行の手間を削減しました。事業拡大に伴い請求件数が増加しても、人員を増やすことなく、請求業務の自動化を実現されています。

事例詳細はこちら： https://www.netprotections.com/air/case/oncode/

今後の展開：PCA連携によるバックオフィスDXの「完結」

当社は、kintoneを中心としたエコシステム内での連携をさらに強化します。 具体的には、基幹業務クラウド「PCAクラウド」（ピー・シー・エー株式会社）との連携により、「案件管理（kintone）」から「請求・決済（NP後払いair）」、そして「会計処理（PCA）」まで、データが分断されることなく一気通貫でつながる環境を構築します。 これにより、入力ミスやデータ転記の工数を排除し、サービス事業者のバックオフィスDXを完結させます。

＜関連セミナー情報＞

PCA × ネットプロテクションズ 共催セミナー（3月開催予定）

kintoneと連携する「会計」と「決済」のプロフェッショナルが、バックオフィス業務の自動化と効率化について解説します。

サイボウズ株式会社執行役員 エンタープライズ事業本部長 兼 営業本部長 玉田 一己様のコメント

「NP後払いair for kintone」の導入拡大を歓迎いたします。 訪問サービス業界において、kintoneだけではカバーしきれない「決済・請求」領域のデジタル化は、現場の業務改革に不可欠な要素です。 今後もパートナーシップを通じ、kintoneエコシステムにおけるバックオフィスDXの加速を期待しています。

ピー・シー・エー株式会社 執行役員 事業本部長 金子 隆太郎様のコメント

「NP後払いair」と「PCAクラウド 商魂」が「kintone」を介して連携することを心より歓迎いたします。本連携により、お客様の請求・回収業務が効率化され、お客様の業務負荷軽減と生産性向上に大きく寄与すると確信しております。加えて、バックオフィスのみならずサービス現場における担当者の負担も軽減され、本来のサービス提供に、より一層注力できる環境整備が加速すると期待しております。今後もピー・シー・エー株式会社は、株式会社ネットプロテクションズ様との連携を深め、お客様の社業の発展となる「カスタマーサクセス」に貢献してまいります。

「NP後払いair」について

「NP後払いair」は、水道・ガスの修理、ハウスクリーニング、住設機器の設置・修理など、訪問型の役務サービスで使える後払い決済サービスです。利用者は、サービスを受けた後日に代金を支払うことができるため、当日の現金準備が不要となります。追加請求発生時に手持ち不足になる心配もありません。会員登録やクレジットカード情報の入力も不要です。一方、NP後払いairを導入した事業者は、与信から請求書発行、代金回収までの全てを当社にアウトソースでき、未回収リスクも保証されます。回収・集金業務にかかる負荷・負担や、現金の違算・紛失リスクも解消でき、本来業務へより集中できます。

https://www.netprotections.com/air/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階