Garmin『tactix 8 AMOLED Cerakote』を2月5日（木）に発売～タフネスボディにタクティカル機能を搭載した「tactix 8」シリーズから新色登場～

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、ミリタリー準拠のタフネス性にタクティカル機能および航空機能の搭載だけでなく、厳選された素材と洗練されたデザイン性も兼ね備えたマルチスポーツGPSウォッチ「tactix 8」シリーズより、セラコートを施した新色モデルとして『tactix 8 AMOLED Cerakote（タクティクス エイト アモレッド セラコート）』を2026年2月5日（木）に発売します。

tactix 8 AMOLED Cerakote

『tactix 8 AMOLED Cerakote』の特徴

【NEW】

『tactix 8 AMOLED Cerakote』は、チタンベゼル、チタン製リアカバー付きFRPケースに超薄膜のセラミック系コーティング「セラコート」を施し、耐食性、耐摩耗性、高温・紫外線・化学薬品への耐性などを強化。軍用装備品や航空機器などに遜色ない本物のミリタリーグレードを実現しました。本モデルはSlate Grayカラーで展開します。

◆Garminのフラッグシップモデル「fēnix 8」と同等の高機能に加え、ミリタリーや航空機能を追加し、より高難度のミッションやアクティビティに対応したマルチスポーツGPSウォッチ。

◆プレミアムマテリアルを贅沢に使用した米国国防総省規定MIL-STD-810準拠のタフネスなボディだけでなく、Garminが誇るロングバッテリー、タッチ・ボタンのダブルインターフェイス、音声コマンド機能など優れた操作性も装備。

◆プロフェッショナルに対応する高度なタクティカル機能、およびアビエーション機能を装備。

◆多彩なスポーツ＆先進のトレーニング機能と、パフォーマンスアップのためのヘルスケア機能を搭載。

◆ディスプレイは、AMOLED（有機EL）カラーディスプレイを採用。美しい発色だけでなく太陽光の下でも見やすく、砂漠から雪山、そして水中まで様々なシーンで高い視認性を発揮。

【製品概要】

発売日：2026年2月5日（木）

製品名：tactix 8 AMOLED Cerakote

サイズ：51mm

カラー：Slate Gray（スレート グレイ）

価格：258,000円(税込）

【主な機能】 ★は新機能

＜豊富なタクティカル機能およびアビエーション機能＞

◆タクティカル機能

- ステルスモード：GPSの位置情報の保存や共有をオフにして、無線通信も無効化。ミッション時の情報漏洩を防止。- ジャンプマスター：ミリタリーガイドラインに沿って高度を計算。ジャンプを自動検出して目的地点までの降下ルートをナビゲート。- ナイトビジョンモード：ナイトビジョンをオンにすると、バックライトの輝度が低下。暗視ゴーグル着用時でも画面の表示をはっきり視認できます。- レッドシフトモード：ディスプレイの輝度を落とし、暗闇での活動への影響を少なくすることが出来るモードを搭載。暗視活動時だけでなく、就寝時の目への影響も少なくできます。- キルスイッチ：ワンタッチで、時計内データを全消去してオールリセットできます。- デュアルポジションフォーマット： NATOでも使用されている高精度グリッドコード「MGRS」。緯度・経度と同時表示することで現在地を正確に把握。- 弾道計算機（有料）：長距離射撃の際に照準を合わせるのに使用いただける機能。射程距離、風情報、環境圧力、気温、銃口速度など銃の情報を入力すると、仰角、風速のオフセットを計算します。※AB Synapse-Garminアプリの使用が必要です。（アプリDLは無料。弾道計算機使用にはロック解除料が必要）

◆アビエーション機能

- NEXRADムービングマップ： 現在の位置情報を元にNEXRADの天気情報を、5分間隔更新で確認可能。※スマートフォンとのペアリングが必要- METAR&TAF気象レポート： 現在の空の状態、気象条件、視程距離、温度、露点、気圧、風のウィジェット機能が表示されます。METARとTAFは航空の標準的な天気予報です。- フライトプラン：世界中の航空データベース内にあるロケーションまたはウェイポイントや、最も近い空港へナビゲートします。- 世界空港データベース：指定された空港の通信頻度、滑走路情報（寸法と表面タイプを含む）、気象データなどを表示します。- フライトログ(手動)：”フライトアクティビティ“を選択すれば、離陸時のフライトのトラッキング、継続時間、合計飛行時間などの表示が可能です。- 水平位置指示器：見やすい航路表示により、正しい進路にいるか簡単に確認できます。左から、ステルスモード、デュアルポジションフォーマット、レッドシフトモード、METAR&TAF気象レポート、直接ナビゲーション

＜パフォーマンスデザイン＞- セラコートにより、耐食性、耐摩耗性、高温・紫外線・化学薬品への耐性が強化 ★チタンベゼル、チタン製リアカバー付きFRPケースに超薄膜のセラミック系コーティング「セラコート」を施し、耐食性、耐摩耗性、高温・紫外線・化学薬品への耐性などを強化。軍用装備品や航空機器などに劣らない本物のミリタリーグレードを実現しました。- MIL-STD-810準拠のタフネス設計。水中操作も可能・アメリカ国防総省が定める標準規格、“耐熱”、“耐衝撃”、“耐水”をクリアした頑丈なつくり。水深100メートルまで防水対応。レンズは傷が付きにくいサファイヤクリスタルを採用し、耐熱性と耐衝撃性に優れています。・水中での操作を可能にする「防水インダクティブボタン」と、重要なセンサーを保護する「センサーガード」を搭載。- スピーカー＆マイクを搭載高性能デュアルマイクを搭載。音声信号の類似性と差異を分析することで効果的に環境背景ノイズを除去し、非常にクリアで詳細な音声入力に対応。「音声コマンド」機能により、各種機能の呼び出しやスポーツモードの起動などを音声で操作できます。ボタン＆タッチスクリーン操作とともにシーンに合わせて自在に操作が可能です。音声機能は、オフラインでもウォッチのコントロールが可能な「音声コマンド」、ペアリングしたスマートフォンの音性アシスタントにアクセスしてデバイス制御ができる「音声アシスタント」なども活用可能。※音声コマンドは完全なハンズフリーではありません。- 見やすく美しいAMOLEDディスプレイディスプレイは、AMOLED（有機EL）カラーディスプレイを採用。美しい発色だけでなく、太陽光の下でも見やすいので、砂漠から雪山、そして水中まで様々なシーンで高い視認性を発揮します。- プレミアムマテリアルと高い操作性を両立常時表示も可能な1.4インチディスプレイにブラックDLCコーティングのチタニウム製ベゼル、ブラックPVDコーティングのチタニウム製リアカバーなど、プレミアム素材を組み込み、軽量性や耐久性に加え高級感を演出。金属製のボタンガードと金属で保護されたラグにより、デザイン性と耐久性を併せ持つデザインに仕上げています。さらに、オンオフの切り替えが可能なタッチスクリーンを採用し、ボタンとタッチの同時操作もできます。- タクティカル仕様のLEDフラッシュライト搭載調整可能な白色に加え、暗視仕様の緑色に切り替え可能なLEDフラッシュライトを搭載。調光に加え、SOS信号パターン点滅など多彩な機能を備えて、タクティカルシーンはもちろん、夜間のランニング、登山など用途に合わせて活用いただけます。＜信頼性の高いツール＞- GNSSマルチバンドによる正確なGPS位置情報の取得と測位SatIQテクノロジーを備えたGNSSマルチバンドテクノロジーにより、2周波数帯（L1信号・L5信号）を受信し、過酷な環境でも高精度な位置情報を提供します。また誤信号を効果的に識別排除することで、都市部の峡谷（ビルの谷間）や高山環境下での高い精度を発揮。（選択によっては稼働時間に影響を与えます）- 海外大陸地図など必要な地図データを簡単にダウンロード海外大陸地図（TopoActive）のダウンロードが無料で可能。アプリの地図管理を使用して、Wi-Fi環境下で任意の最新大陸地図を、PCを介さずにダウンロードできます。日本詳細地形図（DKGマップ）や世界2,200以上のスキーマップおよび43,000以上のゴルフコースも搭載。※日本詳細道路地図、日本登山地形図は有料でダウンロード可能。

＜先進のスポーツ＆トレーニング機能＞- アクティビティは100種類以上のスポーツに対応。ダイビング、ラッキングなど訓練種目も充実ランニング、ゴルフ、筋トレ、バイク、登山など100種類以上のアクティビティに対応。また、深潜水にも対応するダイビング機能や、荷物を背負ってのトレーニング「ラッキング」など、ミリタリー・トレーニングなどに必須のトレーニング項目も内蔵しています。- 先進の科学的トレーニングを提案過去のトレーニング習慣と現在の状態を分析し、今後のトレーニングに関する判断のサポートとなる機能も多数。トレーニングの記録分析だけでなく、Garmin独自のデータ活用により、パーソナライズされたトレーニング提案機能が効果的なパフォーマンスアップに導きます。

＜優れたウェアラブルウォッチとして健康維持など日常使いにも対応＞- 充実したヘルスモニタリング機能・第5世代光学式心拍計による精度の高い計測＆データ分析に基づき、ミッションに向けたコンディショニングづくりをサポート。・心拍数、呼吸数、歩数、消費カロリーなどベーシック機能に加え、体のエネルギー状態を数値化する独自の指標Body Battery、ストレススコア、睡眠スコア、フィットネス年齢、血中酸素トラッキング※など、多彩なライフログ機能で健康＆パフォーマンス管理をサポート。※血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。- Suicaにも対応のキャッシュレス決済Suica対応のキャッシュレス決済機能は、低バッテリー時でも利用できるNFCモード搭載。iOS/Androidのいずれにも対応しています。※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。左から、ダイビング、筋トレ、心拍計、通知機能、Suica

【tactix 8 発売中ラインアップ】tactix 8 AMOLED, tactix 8 Dual Power

＜製品仕様＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/91_1_5df0c9c27ee753574f4c28be8061e755.jpg?v=202601210351 ]

製品の詳細は、以下のURLからご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/tactix-8-cerakote-gray/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

