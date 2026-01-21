次世代HPCの未来を探る「Supercomputing Japan 2026」に出展

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下東陽テクニカ)は、2月2日(月)からの2日間、タワーホール船堀で開催される「Supercomputing Japan 2026」に出展いたします。

「Supercomputing Japan 2026」は、2030年を見据えた次世代HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)※1の未来を、アーキテクチャとアプリケーションの両面から探ることを目指したイベントです。AIや量子コンピューティングの進展により、HPCは大きな変革期を迎えており、国が関与する投資や開発支援の加速を背景に、その活用領域は広がりつつあります。本展は、こうした変化を俯瞰し、今後直面する課題やその克服方法について理解を深める場として位置付けられています。

HPCを取り巻く変化の中で、新たな計算手法として量子コンピューターへの期待が高まっています。量子コンピューターは、従来の計算手法では対応が難しかった課題への適用が期待される一方、現在は発展途上の技術であり、その位置づけや適用領域を正しく理解することが重要とされています。

東陽テクニカは、量子技術の現状を踏まえ、将来性や産業応用の可能性を見据えた取り組みを進めています。ブースでは、当社が取り扱うIQM社製量子コンピューターの製品ラインアップや技術的特長、今後の開発ロードマップを紹介します。

【 出展概要 】

■展示会名︓Supercomputing Japan 2026

■会期︓2026年2月2日(月)～3日(火)

<展示ホール>2日(月)12:00～1800／3日(火)10:00～16:30

■場所︓タワーホール船堀 1F 展示ホール1・２／ブース番号︓G-02

■展示会公式サイト︓https://scj2026.supercomputing-japan.org/

【 主な出展製品 】

●5量子ビット量子コンピューター「Spark」 (IQM社製)

教育・研究用途に最適化された超電導方式のオンプレミス型量子コンピューターです。大学や研究機関が導入しやすい価格帯で、量子コンピューティングと古典コンピューティングを組み合わせたワークフローにより、幅広い実験やアルゴリズム開発を支援します。量子技術を誰もが実機で学べる環境を提供し、量子技術の人材育成を支援します。

5量子ビット量子コンピューター 「Spark」

●HPC対応型量子コンピューター「Radiance」 (IQM社製)

HPC対応型量子コンピューター 「Radiance」

20・54・150量子ビット構成から選択可能なIQM社最上位の超電導方式のオンプレミス量子コンピューターです。HPCセンター※2や量子技術の先駆者向けに設計され、業界屈指の高忠実度・高接続性QPU※3により、データ集約型産業における大規模で複雑な計算課題や最先端の科学的研究に求められる高度な解析を可能にします。

●量子コンピュータークラウドプラットフォーム「Resonance」 (IQM社製)

クラウド経由で利用できる量子コンピュータープラットフォームです。複数タイプのQPUを利用でき、主要SDK(開発ツール)に対応しています。ハードウェアを購入することなく、量子アルゴリズムやアプリケーションの開発を効率的に進めることができます。

量子コンピュータークラウドプラットフォーム「Resonance」

※1 膨大で複雑なデータ処理や計算を極めて高速に行うためのシステムや技術の総称

※2 パフォーマンスコンピューティングを行うための大規模な計算機システムを備えた施設や組織

※3 Quantum Processing Unitの略。量子コンピューターの中核を担うプロセッサ

～ 東陽テクニカの量子コンピューター事業について ～

東陽テクニカは、2025年７月に、超電導型量子コンピューターをグローバル展開するIQM Quantum Computers(以下、IQM社)と日本における量子コンピューターの販売代理店契約を締結しました。IQM社は５量子ビットを備えた入門モデルから、先進モデルまで、オンプレミス型の量子コンピューターを提供しています。IQM社が有する最先端の量子コンピューター技術と東陽テクニカが展開する多様な事業領域における技術・知見を融合することで量子コンピューターの活用分野を開拓し、ユースケースの創出や新たなビジネスモデルの開発を推進していきます。あわせて、量子技術を扱える国内の専門人材の育成を支援し、量子技術の社会実装の促進にも貢献してまいります。

参考1：東陽テクニカ ニュースリリース「東陽テクニカ、「オンプレ型」量子コンピューターを日本で販売、大学や企業への実機導入を推進」(2025年8月6日)

https://www.toyo.co.jp/news/detail/id=44396

参考2：東陽テクニカ ニュースリリース「東陽テクニカ、量子コンピューティング人材育成を支援」

(2025年12月22日)

https://www.toyo.co.jp/news/detail/id=45079

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンスなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

