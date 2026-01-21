うまさに勝る価値を提供する！魚べいを手掛けるGenki GDCが新業態「大阪焼肉 うま勝」を栃木県栃木市にオープン！

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンの運営を手がける株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表取締役 社長執行役員 藤尾益造）は、2026年1月28日（水）、新業態となる焼肉ブランド「大阪焼肉 うま勝」を栃木県栃木市にオープンいたします。物価高や外食の二極化が進む中、あえて“日常の焼肉”に立ち返る新業態として誕生した本ブランドは「地元に愛され、家族で通える下町風焼肉」をコンセプトに、焼肉の本場・大阪の食文化に着想を得ながら、普段使いしやすい価格帯と温かみのある空間で、地域に根付く焼肉店を展開します。

「私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします」という企業理念のもと、一皿一皿に真摯に向き合い、焼肉を通じて元気と笑顔を届けてまいります。

うま勝特選盛りセット

■ オープンの背景

～焼肉を、もっと身近な存在へ～

家族や仲間とテーブルを囲み、煙と香りの中で会話が弾む――焼肉は、食事であると同時に、人と人をつなぐ大切な時間でした。しかし近年、外食は高付加価値を重視する傾向が強まり、気取らず、家族で安心して通える焼肉店は少なくなりつつあります。「大阪焼肉 うま勝」は、かつて当たり前にあったひとときを、もう一度地域に届けたいという想いから誕生しました。

■大阪焼肉 うま勝のメニュー紹介

焼肉の主役となる肉には、生の状態で仕入れた牛タン・ハラミを使用。こだわりの自家製タレが肉本来の旨味を引き立てます。下町風の親しみやすい雰囲気と手に取りやすい価格設定で、地域の元気の源となる焼肉店を目指します。

うま勝 並ハラミ 780円（税込858円）

赤身の力強い旨みと、ほどよく入った脂のバランスが魅力の定番部位。やわらかくジューシーな食感で、噛むたびに肉本来の美味しさが口いっぱいに広がります。クセが少なく食べやすいため、初めての方から焼肉好きの方まで幅広く楽しめる一皿。

牛タン全部盛り 1,380円（税込1,518円）

生の状態で仕入れた牛タンを、店舗で一本一本丁寧に手切り。部位ごとの食感や旨みを最大限に引き出しています。タンカルビ・タン赤身・並タン・上タンの4種を一皿に盛り合わせ、それぞれ異なる歯ごたえと味わいを食べ比べできる贅沢な一品。脂の甘みからさっぱりとした旨みまで、牛タンの奥深さを存分に楽しめる、牛タン好き必食の盛り合わせです。

マルチョウ ９80円（税込1,078円）※数量限定

牛の小腸を使用した、脂の旨みが楽しめる人気部位。焼き上げることで外は香ばしく、中からは甘みのある脂がじゅわっと広がります。噛むほどにコクのある旨みが感じられ、ビールや焼酎などのお酒はもちろん、白ご飯とも相性抜群。

うま勝 レバー 680円（税込748円）

鮮度に徹底的にこだわった自慢のレバー。丁寧な下処理を施すことで、レバー特有のクセを抑え、まろやかで食べやすい味わいに仕上げました。焼くことでふんわりとした食感と、素材本来の濃厚なコクと旨みが引き立ちます。

■ 今後の展開

「大阪焼肉 うま勝」は栃木店のオープンを皮切りに、北海道・東北・北関東を中心に魚べい店舗の近郊エリアへと出店を広げていく計画です。地域住民の暮らしに、自然に溶け込む立地を選定してまいります。

「今日はうま勝に行こう！」

そんな一言が、家族の合言葉になることを目指し、これからもお客様の期待を超えるサービスを提供し続けます。

■ 店舗イメージ

店内は、木の温もりと落ち着いた照明が印象的な、下町の焼肉店を思わせる空間です。家族や仲間との自然な会話が生まれる席配置により、食事の時間そのものを楽しめる空間を目指しました。

店舗の外観写真内観イメージ

■店舗概要

店舗名 ：大阪焼肉 うま勝 栃木店

所在地 ：栃木県栃木市平柳町2丁目16-10

アクセス ：東武日光線 新栃木駅より徒歩約6分

※魚べい栃木箱森店から直線距離で２．５km

電話番号 ：0282-25-5493

営業時間 ：平日17:00～22:00（ラストオーダー21:45）

土日祝日15:00～22:00（ラストオーダー21:45）

定休日 ：なし

席数 ：48席（4名掛けテーブル10卓、カウンター8席）

会計方法 ：現金、各種クレジットカードがご利用いただけます。

■会社概要

会社名 ：株式会社Genki Global Dining Concepts

（東証スタンダード 証券コード：9828）

所在地 ：東京都台東区上野3丁目24番6号

上野フロンティアタワー19階

創業 ：1968年12月12日

会社設立 ：1979年 7月26日

代表者 ：代表取締役社長執行役員 藤尾 益造

事業内容 ：レストランチェーンの経営

会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp

企業理念 ：私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間

（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします