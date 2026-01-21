ホタテや秋鮭にイクラなど北海道の海の幸を満喫　生産者と郷土料理づくり　1月30日（金）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は1月30日（金）10時から13時まで、配送拠点の甲斐センター（山梨県甲斐市）で北海道の水産物を味わう「浜の母さん料理教室」を開催します。北海道の野付漁業協同組合（所在地：北海道野付郡、楠浩代表理事組合長）の生産者が、参加者と交流しながら郷土料理に調理し、海の幸を贅沢に味わいます。

刺身は生と冷凍で食べ比べ

料理教室は、北海道から直送された水産物を調理・試食する毎年恒例の人気イベントです。パルシステムが産直提携を結ぶ水産産地との交流を深めるとともに、日本の水産業を取り巻く状況や食生産の背景を考えるきっかけを提供します。

▲昨年度開催時のようす

講師を務めるのは、野付漁協女性部の「浜の母さん」たちです。素材の味を引き出すプロの技と、産地の食文化や暮らしを伝えます。パルシステムは2000年、野付漁協と産直提携を結び、海の環境に配慮した「資源保全型漁業」で漁獲したイクラやホタテ、秋鮭などを供給しています。

これらの魚介を「秋鮭のちゃんちゃん焼き」「秋鮭のいくらミニ丼」「ホタテフライ」など7品に調理して試食します。ホタテの刺身は生と冷凍を食べ比べ、鮮度と野付漁協の加工技術を体感します。

「浜の母さん料理教室」開催概要

■日時：2026年1月30日（金）10：00～13：00

■会場：パルシステム山梨 長野 甲斐センター（山梨県甲斐市下今井3590-1）

■参加：パルシステム利用者約20人程度

■調理・試食メニュー：秋鮭のちゃんちゃん焼き、秋鮭いくらミニ丼、

ホタテご飯、ホタテフライなど

詳細を見る :https://www.palsystem-yamanashi.coop/blog/event/20260130/

パルシステム山梨 長野はこれからも、商品の作り手と利用者のつながりを大切にし、持続可能な生産と消費を目指していきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/