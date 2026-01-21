【INDIVI】機能性充実！防花粉機能などを備えたスプリングコートを1月21日（水）に発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「INDIVI（インディヴィ）」は、長く愛されている定番のトレンチコートに機能性を加えてアップデート。花粉の付着を防ぐ防花粉機能や撥水機能、UVケア機能を加えた新作を1月21日(水)より公式オンラインストアおよび店舗にて発売いたします。

「INDIVI（インディヴィ）」は、自分らしさを大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。

キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを求める働く女性に支持され続けています。

春の訪れとともに頭を悩ませる方も多い花粉のシーズン。そんな季節に活躍する花粉防止機能を備えたスプリングアウターが登場。花粉が付きにくくなおかつ落ちやすい加工を施した素材のアウターなら、家に入る前に軽く払うだけで手軽に花粉対策完了！花粉を室内に持ちこみにくいので、ご自身だけでなく家族にも優しいアイテムです。

防花粉機能以外に撥水機能やUVケア機能も兼ね備えているので、雨の日や日差しの強い日も快適に着用することができます。

大人の女性の悩みに寄り添いながらキレイ見えなどを叶えるINDIVI（インディヴィ）の、機能性アウターをぜひご覧ください。

防花粉アウター商品詳細

詳細を見る :https://store.world.co.jp/brand/indivi/item/BR12799A0319?areaid=sp127_indivi&wid=12791026

・価格：\31,900 (税込)

・カラー：ライトベージュ/ネイビー/ライトグレー

（※ライトグレー：オンラインストア発売は1月下旬を予定）

・サイズ展開：05（XXS)~19(５L)の7サイズ（店舗によりサイズ展開が異なります）

スーツの上から羽織れるサイジングながらも細見えするシルエット。少しゆとりをプラスして可動域をアップさせた肩周りや、キレイに立ち上がる設計の衿などこだわりがつまったデザインです。

きちんと感を残しながらもデイリーにも活躍する汎用性の高さもポイントです。

【 商品のお取り扱い 】

■ 公式オンラインストア：http://indivi.jp

■ 全国のINDIVI店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist)

【 Social Media 】

■ Instagram：@indivi__official

■Ｘ：@indiviofficial

■LINE @indivi https://lin.ee/EWQs7Dc

