飲食特化の商業施設GEMSと都道府県とのコラボレーション企画　　食べて地方創生第９弾「GEMS×広島フェア」を開催

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/872_1_04f868c088bbacd95f191b3eeac6bff2.jpg?v=202601210121 ]

野村不動産コマース株式会社(東京都港区／代表取締役社長：鵜沼孝之）は、広島県の食の魅力を全国に発信するプロジェクト「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」との連携により、飲食店に特化した都市型商業施設「GEMS（ジェムズ）」16棟、計106店舗において、食べて地方創生第9弾「GEMS×広島フェア」を1月28日(水)から2月17日(火)の期間で開催することをお知らせいたします。GEMSにおける地方食材を使った食材を活用した独自のフェアメニューを提供するほか、第一次産業に携わる方々を支援することによる地方創生の取組みでもあります。

1. 食べて地方創生の取り組みについて

「食べて地方創生」の取り組みは、コロナ禍において、都心での物産展の開催や飲食店の需要が減少した地方の第一次産業や、厳しい事業環境に置かれていた飲食テナントの支援を目的に2022年1月より始まりました。これまでのフェアを通じ、行政及び各地の生産者様からは「県産品の販路拡大を助力していただける大変ありがたい取り組み」、入居テナント様からは「店に居ながらにして、様々な知られざる銘品や生産者の方を知るよい機会になる」などの嬉しい声をいただいております。

今回もより多くの地域の魅力発信ならびに飲食業界の更なる振興を促すべく、食べて地方創生第９弾「GEMS×広島フェア」を開催いたします。なお、2022年より開始した「食べて地方創生」の取り組みは、長崎県、京都市、山形県、長野県、高知県、愛媛県、熊本県、鹿児島県に次ぐ９回目の開催です。GEMSでは今後も各地域の行政や企業と連携し、地方創生への貢献ならびに飲食業の活性化に努めてまいります。

2. 食べて地方創生第９弾「GEMS×広島フェア」の概要

(1)「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」との連携

広島県では、県内の多彩な食資産を多様な主体とともに磨き上げる「おいしい！広島プロジェクト」を推進し、“ひろしまは美味しさの宝庫”というブランドイメージの醸成を図るべく、各ステークホルダーと共創しながら様々な企画を実施しております。

その一環として、2025年6月17日（火）にスタートした大型プロジェクト「OK!!広島（おいしいけぇ、ひろしま）」は、首都圏をはじめとする全国の方々に広島が誇る食資産や食体験の魅力を届け、県内の盛り上がりを一層高めることを目指すものです。応援団長には広島出身のアーティストユニットOoochie Koochieの奥田民生さん・吉川晃司さんを任命し、スペシャルムービー出演や各種プロモーションを通じて首都圏を中心に広島の食の魅力を発信してまいりました。また、ポップアップストアやSNSキャンペーンなど、参加型施策を実施し、広島ブランドの浸透にも取り組んでおります。

今回の「GEMS×広島フェア」は、「OK!!広島」との連携のもと、実施しております。

「OK!!広島」特設サイト：https://ok-hiroshima.jp/

(2) GEMSテナントのシェフの皆さまと広島県での生産現場視察について

広島フェアでは、GEMSの16棟、計106の各店舗において、広島県の食材を活用した独自のフェアメニューを販売いたします。店舗ごとに扱う食材やメニューが異なるため、GEMSの複数店舗を回遊来店していただくことで、店舗ごとの個性や、様々な広島県の食材をお楽しみいただけます。広島県の魅力溢れる食材を、お客様や飲食店に体感・認知いただくことで、第一次産業に携わる方々を支援することを企図しています。

フェアの開催に先立ち、広島県より視察先の紹介等を受け、各生産者様にもご協力をいただき、GEMSに出店する２テナントのシェフの皆様と産地視察を行い、食材のストーリーや品質を体感のうえ使用食材を選定いたしました（上記写真）。

東広島こい地鶏の生産現場では、広島大学発ベンチャー・Gallus JAPAN株式会社代表取締役社長の竹之内惇さんに商品開発秘話やこだわりなどを伺いました。産学官連携事業として東広島市が力を入れておられる事業でした。また、ジビエの精肉工場や牡蠣の生産現場、松きのこの生産現場、チーズ工房などの視察も行いました。

生産現場にも足を運び、シェフの皆様が産地や商品の理解を深めることで、新作メニューの開発やフェアの活性化に繋がるものと期待しております。

(3) フェア実施店舗一覧（16棟106店舗）

3. GEMS公式インスタグラム連動企画「広島県を知り、語り、食すオフ会」を実施予定

2017年より運用をスタートしたGEMS公式インスタグラムは、フォロワーが1.2万人超に拡大しました。今回、顧客と産地をつなぐ機会創出をすることで体験価値を高め、またGEMSを知っていただく機会を作ることでより多くのお客様にGEMSをご利用いただくために、GEMS公式インスタグラムと連動した企画をご用意しました。

そこで、下記2店舗において広島県庁からゲストスピーカーをお招きし、GEMS公式インスタグラムフォロワーを対象とした「広島県を知り、語り、食すオフ会」を開催する予定です。今後もGEMS公式アカウントでは、魅力的な店舗やフェアのご紹介等を発信してまいります。

GEMS公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gemsportal_official/

４．ひろしまブランドショップTAUとのコラボレーションについて

1月28日以降、広島県のアンテナショップである「ひろしまブランドショップTAU」で商品を購入された方に、「GEMS×広島フェア」限定ショッパーを配布いたします。 （数量限定）

ひろしまブランドショップTAU URL: https://www.tau-hiroshima.jp/

住所：東京都中央区銀座1-6-10 銀座上一ビルディング

【ご参考】「GEMS」シリーズについて

「GEMS(ジェムズ)」＝英語の「GEM(ジェム)」の複数形です。「GEM(ジェム)」、それは宝石から転じ、研磨された貴石や宝石のように美しいモノ、完璧な人という意味を持ちます。

「食事は、街を幸せにできる」をコンセプトに、生き生きとした宝石（店舗）がいくつも集積された都市型商業施設として、将来に渡りその輝きを放ち続け「各々の街において人々の生活を輝かせる存在となる施設」「施設にかかわる人々の大切な宝石となる施設」となるよう思いを込めて名付けています。

公式HP：http://www.gems-portal.com/

開発物件一覧(計22物件)

公式HP：https://www.gems-portal.com/about.html

※GEMSシリーズは野村不動産株式会社、野村不動産投資顧問株式会社が運用を受託する野村不動産マスターファンド投資法人及び野村不動産プライベート投資法人が所有し、野村不動産コマース株式会社が一括して施設運営を行っています。