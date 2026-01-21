「クラウンプラザリゾートグアム・サイパン」「新春セール」2月4日まで！会員最大25％オフ

ASIA PACIFIC HOTELS, INC

クラウンプラザリゾートグアム、およびクラウンプラザリゾートサイパン（総支配人：秋間友）は、2026年2月4日（水）までの期間限定で、今年最初のお得な宿泊キャンペーン「新春セール」を実施中です。本セールでは期間中に限り、最大20%オフ、IHGワンリワーズ会員であれば最大25%オフとなる特別料金にてご予約可能。2026年1月18日から2026年8月31日までのご宿泊が対象となります。春休みやゴールデンウィークの旅行をはじめ、日本から約3時間半にて到着する抜群グアムとサイパンへなら、週末の旅行にも最適です。透明度の高い海と白い砂浜を眺める両ホテルの旅行がお得に実現するチャンスです。



2023年に、IHGホテルズ＆リゾーツのブランドとしてリブランディングを図りグランドオープンしたクラウンプラザリゾートグアム。グアムで最も美しいと言われるタモン湾の目の前に位置し、ショッピング、グルメ、エンターテイメントまで全て徒歩圏内の抜群のロケーションにある、プレミアムビーチフロントホテルです。レストランも充実し、ビュッフェ形式レストラン「ザ テラス」では、新鮮なロブスター、カニ、カキが食べ放題の人気のシーフードディナーや飲み放題のドリンクも自慢のポイントです。タモン湾のパノラマビューを眺めながら思い出に残る食事をご堪能いただけます。シュノーケリングやカヤックなどの多彩なマリンアクティビティでのアクティブな時間、そしてインフィニティプールでのサンセットを楽しむ静かな時間。心身ともにリラックスした体験をお届けします。



また2022年、同様にIHGホテルズ＆リゾーツのブランドとしてリブランディングの上、グランドオープンしたクラウンプラザリゾートサイパン。ガラパンの中心部に位置し、ショッピングや地元の観光スポットへのアクセスが良好という点も魅力美しいマイクロビーチを見渡すリゾートで、サイパンで人気のダイニング＆エンタテインメントショー「アタリ ディナーショー」をはじめ、充実したホテル内でのマリンアクティビティの他、島観光やボートツアーなどの体験もお届けしています。



是非この機会に、日本から最も近い常夏の楽園ステイをご予約ください。

【IHG ホテルズ＆リゾーツ「新春セール」概要】

■特典：クラウンプラザリゾートグアム、クラウンプラザリゾートサイパンを含む、

世界の対象ホテルの予約が20％オフ、IHG ワンリワーズ会員は25％オフになります。

■予約期間：実施中 ～2026年2月4日（水）

■宿泊期間：2026年1月18日（日）～2026年8月31日（月）

キャンペーン公式サイト： https://www.ihg.com/content/jp/ja/deals/hotel-offers/yearoftravel

IHGワンリワーズ会員登録： https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

※本キャンペーンでは、「ゲッタウェイスペシャル」料金が適用されます。ご予約は、ホテル到着日の3日前までに行っていただく必要があります。なお、ご滞在日の空室状況によっては、本キャンペーンをご利用いただけない場合があります。その他利用規約はキャンペーン公式サイトをご参照ください。

【クラウンプラザリゾートグアム】

公式サイト https://guam.crowneplaza.com/ja/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/crowneplazaresortguam/

【クラウンプラザリゾートサイパン】

公式サイト https://saipan.crowneplaza.com/ja/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/crowneplazaresortsaipan/

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation),その他SNSサイトwww.facebook.com/Crowne.Plaza(https://www.facebook.com/crowneplaza/) www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

● ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

● プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

● エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

● スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

● エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en(https://www.ihgplc.com/en/)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels