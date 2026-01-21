【bb.q オリーブチキン】刺激、選べる。クセになる鋭い辛さの「レッドチャクチャク」とスパイシーな胡椒が香る「ブラックペッパー」骨なしモモチキンが今だけ4ピース500円（税込）

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、刺激的な味わいが楽しめる2種のフレーバーチキンを、1月２２日（木）～２月４日（水）の期間限定にて特別価格でご用意しました。


クセになる鋭い辛さの「レッドチャクチャク」と、スパイシーな胡椒が香る「ブラックペッパー」。


bb.q自慢の骨なしモモチキンを、今だけ4ピース500円（税込）／8ピース1,000円（税込）でお楽しみいただけます。




【選べる刺激。2つのフレーバーを今だけの特別価格で】


bb.q オリーブチキンカフェでは、定番フレーバーとして親しまれている「レッドチャクチャク」と「ブラックペッパー」を、期間限定の特別価格でご提供します。いずれも、bb.q自慢のサクサクとした衣とジューシーな鶏モモ肉が特徴の骨なしモモチキンに、それぞれ異なる刺激を加えた人気の味わいです。



「レッドチャクチャク」は、唐辛子の辛味を効かせたシーズニングをまとわせた、鋭い刺激がクセになるフレーバー。ひと口目からしっかりとした辛さを感じられ、食べ進めるほどに旨みと辛味のバランスが楽しめます。辛いものが好きな方におすすめの一品です。



一方の「ブラックペッパー」は、粗挽き胡椒の香りとスパイシーさが特長。胡椒の風味がチキン本来の旨みを引き立て、後味はすっきりとした印象に仕上げています。辛さよりも香りやキレを楽しみたい方にぴったりの味わいです。



辛さで選ぶか、香りで選ぶか。好みや気分に合わせて選べる2つのフレーバーを、今だけ4ピース500円（税込）、8ピース1,000円（税込）の特別価格でお楽しみいただけます。


【キャンペーン情報】

■商品名



骨なしモモ　レッドチャクチャクチキン


骨なしモモ　ブラックペッパーチキン



■価格


　4ピース　通常690円⇒キャンペーン価格500円（税込）


　8ピース　通常1,380円⇒キャンペーン価格1,000円（税込）



■キャンペーン期間


　2026年1月22日（木）～2月4日（水）



■販売店舗


全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗






■『bb.q』とは　~It’s More Than a Name.　It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。



私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。






■bb.q　オリーブチキン概要　

【住所】　　東京都大田区羽田1-1-3


【設立】　　2016年12月


【公式HP】　https://bbq-olivechickencafe.jp/


■ワタミ株式会社

【住　　　所】 東京都大田区羽田 1-1-3


【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO　渡邉　美樹


【設 立】 1986 年 5 月


【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業


【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp