世界最大の屋内フィットネスレース「HYROX (ハイロックス)」日本開催を大阪へ拡大

Hybrid Fitness Racing HK Limited

HYROX Japanは、世界的な人気を誇るフィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」を大阪で開催します。日本第二回目となる「AirAsia HYROX OSAKA」は、2026年1月30日 (金) から2026年2月1日（日）までの3日間、大阪市住之江区の「インテックス大阪」にて催され、すでに8,000人以上のアスリートが参加登録しています。

「AirAsia HYROX OSAKA」について

日本のフィットネス愛好家や新たな挑戦を求める人々に、世界各地で展開されているHYROXのレース体験をいよいよ大阪でお楽しみいただけます。HYROXは、16歳以上であれば誰でも参加することが可能で、1名で臨む「シングル」と「シングルズプロ」、2名で協力して競技する「ダブルス」と「ダブルスプロ」、4名で競う「リレー」など、多彩な参加形式をご用意しています。競技経験、フィットネスレベル、目標に応じた多様な参加カテゴリーを提供できる点がHYROXの特徴であり、個人的な挑戦からチームでの取り組みまで、幅広いニーズに対応しています。

また HYROXは「Adaptive Divisions（アダプティブディビジョン: 障害適応部門）」を含む各部門を通じて、より多様性に富んだアスリートが同じ舞台で競技できるインクルーシブな環境づくりを推進しています。なおシーズンを通じて各部門の上位選手には、世界選手権への出場機会が設けられています。

参加者には、HYROXフィニッシャーパッチの授与やリアルタイムでのリーダーボード表示、個別の完走タイム計測、年齢別表彰などが用意されており、自身の成果を可視化しながら競技に取り組むことができます。これらの仕組みは、達成感や次の目標設定につながり、継続的な挑戦を後押しする要素となっています。

[8つのファンクショナル・ムーブメント・ステーション]

１.スキーエルゴ1,000m／２.スレッドプッシュ50m／３.スレッドプル50m／

４.バーピーブロードジャンプ80m／５.ローイング1,000m／６.ファーマーズキャリー200m／

７.サンドバッグランジ100m／８.ウォールボール100回

[日本のフィットネス文化に新たな風を]

横浜大会では、HYROXが掲げる「誰もが参加できるフィットネスレース」というコンセプトに大きな関心と支持が寄せられました。健康志向の高まりや、運動を日常に取り入れるライフスタイルへの関心が広がるなか、HYROXは年齢や競技経験を問わず参加できる新しいスポーツイベントとして、日本のレースシーンに着実に浸透しつつあります。こうした反響を背景に「AirAsia HYROX OSAKA」は、日本市場でのHYROX拡充にとって重要な機会となります。

また、HYROXの開催は、スポーツツーリズムの観点からも注目されており、国内外からの来場者を迎えることで、地域経済の活性化や都市の魅力発信につながることが期待されています。HYROXは今後も、横浜や大阪だけでなく、日本各地での開催を通じて、フィットネスを軸とした新たなスポーツ文化の醸成を目指していきます。

[HYROX APACマネージングディレクター、ゲリー・ワン氏のコメント]

「横浜大会では、日本の皆さまから非常に大きな反響をいただき、HYROXが掲げる“誰もが参加できるフィットネスレース”というコンセプトが、日本市場においても強く支持されていることを実感しました。このたび大阪での開催が決定したことは、日本におけるHYROXの展開をさらに前進される重要な一歩だと考えています。関西エリアのフィットネス・コミュニティやパートナーの皆さまと連携しながら、より多くの方にHYROXの魅力を体験していただける機会を創出していきたいと考えています。

今後もHYROXは、アジア太平洋地域においてフィットネスを通じた新しいスポーツ体験を提供し、地域ごとのコミュニティとともに成長していくことを目指していきます」。

ハイロックス大阪は、2026年公式地域航空企業パートナーとして、AirAsiaとの提携を正式に決定。同社は、待望の大阪レースのタイトルスポンサーも務めます。今回の提携は、アスリートや観客の移動をより簡便にし、地域全体で高まるフィットネス気運を支援するという、AirAsiaとHYROXの共通ビジョンに基づいています。AirAsiaのアジア太平洋地域における広範なネットワークにより、ハイロックスコミュニティは主要開催都市へシームレスに移動できると同時に、スポーツを通じた地域間の強固な連携が促進されることになります。

[HYROXとは？]

HYROXは、イベント、トレーニング、コーチングを組み合わせ、1億人の人生に感動と前向きな影響を与えることを目的としたグローバルなエコシステムです。8回の1キロメートルランニングと8つのワークアウトステーションという独自のレース形式を核に、フィットネス競技の世界基準を確立し、オリンピック競技としての認知を目指しています。トレーニングと競技が備える変容をもたらす力を通じ、世界のジムコミュニティを結びつけるHYROXは、まさにフィットネス文化の鼓動を体現しているのです。

詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください：https://hyroxjapan.com/ja/

[AirAsia HYROX OSAKA開催概要]

開催日時：2026年1月30日 (金) ～2月1日 (日)

開催場所：インテックス大阪

大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102

参加者受付（チェックイン）：午前7時以降

暫定スタートスケジュール (※変更の可能性あり)

1月30日 (金)

09:00 - 10:50 (HYROX 女子ダブルス)

11:20 - 15:50 (HYROX 男子ダブルス)

16:30 - 17:10 (HYROX 男子リレー)

17:40 - 19:10 (HYROX リレー混合)

19:50 - 20:10 (HYROX 女子リレー)

1月31日 (土)

09:00 - 12:10 (HYROX 女子 アダプティブディビジョン/障害適応部門含む)

12:40 - 15:40 (HYROX 男子 アダプティブディビジョン/障害適応部門含む)

16:10 - 20:10 (HYROX ダブルス混合）

2月1日 (日)

09:00 - 14:50 (HYROX 男子 アダプティブディビジョン/障害適応部門含む)

15:10 - 15:20 (HYROX 女子ダブルスプロ)

15:40 - 16:00 (HYROX 女子プロ)

16:40 - 17:10 (HYROX 男子ダブルスプロ)

17:30 - 19:10 (HYROX 男子プロ)

「主なスポンサー一覧」

・ 公式スポーツウェアパートナーおよび公式フットウェアパートナー：プーマ (PUMA)

・ 公式栄養パートナー：マイプロテイン (Myprotein)

・ 公式機材パートナー：コンセプト2 (Concept2)

・ 公式強化用機材プロバイダー：センター (Centr)

・ 公式エナジードリンクパートナー：レッドブル (Red Bull)

・ 公式タイトルパートナー：エアアジア (AirAsia)

・ 公式ウェアラブルテクノロジー＆タイミングパートナー：アマズフィット (Amazfit)

・ 公式自動車パートナー：BYD

・ 公式地域ホテルパートナー：ワールド オブ ハイアット (World of Hyatt)