コメリハード＆グリーン川根本町店（静岡県）新規開店のご案内

株式会社コメリ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：捧雄一郎）はこの度、静岡県川根本町にコメリハード＆グリーン川根本町店（以下「川根本町店」）をオープンいたしますので以下の通りご案内いたします。

川根本町店の開店により、当社の店舗数はパワー117店舗、ハード＆グリーン1,089店舗、ＰＲＯ21店舗、アテーナ２店舗の合計1,229店舗となります。

写真はイメージです■コメリハード＆グリーン川根本町店（静岡県23店舗目）

川根本町店は、工具・金物、建築資材や農業資材など仕事に必要な商品から家庭用品、ペット用品、園芸用品などをホームコンビニエンス的に品揃えしています。近くて便利な店としてお客様の暮らしに必要となるように取り組んでまいります。

上記店舗の開店により、静岡県内の店舗数はパワー１店舗、ハード＆グリーン22店舗の合計23店舗となります。新店舗の概要は以下のとおりです。

■コメリハード＆グリーン川根本町（かわねほんちょう）店 概要

所在地 ：〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾島田850-1

電話番号：0547-56-2277

FAX ：0547-56-2278

開 店 日：2026年2月18日（水） 午前９時00分

営業時間：（平日・日曜・祝日） 午前９時00分 ～ 午後7時30分

※不定休

売り場面積：売場/991平方メートル

主な取扱い品種：工具・金物、建築資材、農業資材、園芸用品、植物、家庭日用品、ペット用品、インテリア用品、灯油 他

詳 細： https://www.komeri.com/shop/storeSearch/StoreDetail.aspx?ID=1907

売場のご紹介

（１）充実した資材・建材・農業用品売場

プロの方からＤＩＹｅｒまでご使用いただける建築資材や補修資材の品揃えを充実させました。肥料・農業資材も豊富に品揃えし、家庭菜園から本格農業までを応援します。

（２）リフォームサービスにも対応

川根本町店ではビルトインコンロ、洗面化粧台、トイレ等の住宅設備機器売場をご用意しております。また、洗面化粧台やトイレの交換等、取り付け・施工サービスにも対応しております。お客様の住まいについてのご相談・ご要望を承ります。

工具売場木材・資材売場リフォーム売場肥料・農薬売場

※写真はすべてイメージです

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,228店舗（2025月12月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26