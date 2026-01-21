当日配送サービス「リブルン便」をリブレ京成 堀切店に導入します

京成電鉄株式会社

京成グループの京成ストア（本社：千葉県市川市、社長：山田 耕司）は、ブルーチップ株式会社（本社：東京都江東区、社長：宮本 洋一）と連携し、１月２９日（木）より食品スーパー「リブレ京成 堀切店」にて、当日配送サービス「リブルン便」を導入します。同店では、２月２８日（土）まで「おためし無料キャンペーン」として配送料が無料でご利用いただけます。なお、同サービスの導入は当社では青砥駅前店に次いで２店舗目となります。

「リブルン便」は店内でお買い上げいただいた商品を購入量にかかわらず一律２２０円（税込）で、事前に登録されたご住所へ約３時間以内にお届けするサービスです。会員登録は無料で、１月２２日（木）より堀切店のサービスカウンターにて事前会員登録の受付を開始します。

京成ストアでは、地域にお住まいのお客様にとってより便利な店舗を目指してまいります。

「リブルン便」 サービス概要

１．開始日時

２０２６年１月２９日（木）１０：００～

※事前会員登録は１月２２日（木）より開始、会員登録は無料です。

２．導入店舗

リブレ京成 堀切店

３．受付時間

１０：００～１７：００（受付から約３時間以内にお届けします。）

４．ご利用料金

１回につき２２０円（税込）

※２月２８日（土）まで「おためし無料キャンペーン」として配送料が無料となります。

※当日にリブレ京成 堀切店で購入された商品であれば量にかかわらず配送します。

（アイスや氷、お花など一部対象外商品がございます。）

５．配送エリア

東京都葛飾区 堀切１丁目～６丁目

東堀切１丁目、２丁目

お花茶屋１丁目、２丁目

宝町１丁目、２丁目

白鳥１丁目、２丁目

四つ木１丁目～５丁目

立石１丁目～５丁目

東四つ木３丁目、４丁目

東立石３丁目