同人誌の店頭受取が大阪で復活！「とらのあな×駿河屋日本橋乙女同人誌館」で、店頭受取サービス実施中！

株式会社虎の穴

株式会社虎の穴（本社：東京都千代田区、以下とらのあな）は、大阪日本橋のショップインショップ「とらのあな×駿河屋日本橋乙女同人誌館」にて、とらのあな通販の商品店頭受け取りサービスの開始をお知らせいたします。

漫画やアニメグッズの販売を行う同人ショップとらのあなは、次世代のリアルショップ事業の新たな形態のひとつとして、2015年より「インショップ事業」を展開しています。

このたびとらのあなでは2026年1月1日（木）より、とらのあな通販WEBサイトにてご注文いただいた商品を、お客様ご自身で店頭にてお受け取りいただける配送サービスである「店頭受け取りサービス」を、大阪日本橋のインショップ「とらのあな×駿河屋日本橋乙女同人誌館」で再開。実施店舗の近隣にお住まいの方はお好きなタイミングで店舗にてお受け取りいただく（※）ことが可能となり、お支払いも各種クレジットカード、au PAY、とらコインからお選びいただけます。※お受け取りはご本人のみ可能です。詳しくはインフォページ(https://news.toranoana.jp/notification/315109)をご確認ください。

株式会社虎の穴は、今後も幅広いジャンルのクリエイター支援の実施と世界に誇る「アキバカルチャー」の発信を国内外に向けて行い、全てのクリエイターの方々への創作活動支援及び環境整備支援などの独自の価値創造に取り組んで参ります。

■サービス概要

●とらのあな通販の店頭受け取りサービスが大阪日本橋で復活！

インフォページ https://news.toranoana.jp/notification/315109(https://news.toranoana.jp/notification/315109)

開始日： 2026年1月1日（木）12:00-

実施店舗： とらのあな×駿河屋日本橋乙女同人誌館

▼通販店頭受け取りサービスとは？？

→とらのあな通販でご注文いただいた商品を、受け取り希望の店舗にてお引き取りいただける配送サービスです。実施店舗の近隣にお住まいの方は、店舗にて通販の荷物が受け取れます。

こちらは店舗にある商品を確保しお渡しするサービスではなく、通信販売にてご購入の商品をお渡しするサービスです。

【注意事項】

※通販で購入手続き後に店舗へ発送の為、発売日当日の商品お渡しをお約束するものではございません。

※店頭受取サービスのお支払いは、各種クレジットカード（JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）、au PAYまたはとらコインからお選びいただけます。

※本サービスは、店舗の在庫を確保してお渡しするものではなく、通信販売にて決済・梱包されたお荷物を、指定店舗へ配送しお届けするサービスです。

※ご注文金額により店頭受取配送料、サービス利用料等が別途発生します。

■インショップ概要

●とらのあな×駿河屋日本橋乙女同人誌館

所在地： 大阪市浪速区日本橋4-14-1 池田ビル2F

営業時間： 全日 12:00～20:00

とらのあな出張所インフォページ

https://news.toranoana.jp/notification/300088(https://news.toranoana.jp/notification/300088)

https://www.toranoana.jp/shop/nihonbashi/(https://www.toranoana.jp/shop/nihonbashi/)

駿河屋日本橋乙女同人誌館 公式X

https://x.com/surugayaotome(https://x.com/surugayaotome)

※「とらのあな×駿河屋日本橋乙女同人誌館」イメージ