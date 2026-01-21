全わんこ好き集合！『赤レンガでわんさんぽ』3月19日(木)より横浜赤レンガ倉庫にて4日間開催！わんこグッズや、お散歩しながら食べられるグルメなど約100店舗が大集結！

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫では、2026年3月19日（木）～3月22日（日）の計4日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークにて『赤レンガでわんさんぽ』を開催します。

『赤レンガでわんさんぽ』キービジュアル

本イベントは、愛犬のいるお客様からご家族にワンちゃんはいないけれど愛犬家というお客様まで、ワンちゃん好きのたくさんの方々に楽しんでいただけるドッグイベントとして2021年から開催し、今年で5回目を迎えます。

今年も毎回好評の、ワンちゃんグッズを扱うショップやキッチンカーが約100店舗並ぶ「ドッグマーケット」、海を見渡せる絶好のロケーションで走り回れる「特設ドッグラン」、本イベントのキービジュアルを手がける絵本作家・谷口智則氏とコラボした、ワンちゃんと一緒にくつろげる「ドッグカフェ」をメインに、ワンちゃんとの特別な時間をお楽しみいただけます。

これに加え、横浜赤レンガ倉庫2号館3階の一部レストランでは、ワンちゃん同伴で入れる初開放エリアが期間限定で登場するほか、2026年にアニメ化予定のTVアニメ「文豪ストレイドッグス わん！」とのコラボコンテンツなど、横浜赤レンガ倉庫にお越しいただいたことがある愛犬家の皆様にも更に新鮮な気持ちでお楽しみいただけるラインナップをご用意しています。

横浜赤レンガ倉庫の広々とした立地で海やみなとみらいの景色を堪能し、ワンちゃんと一緒にかけがえのないひとときをお過ごしください。

＜見どころ＞

■ワンちゃんも愛犬家も嬉しい！グッズショップ、キッチンカーなど約100店舗が並ぶドッグマーケット

ワンちゃんとの生活を豊かにするおしゃれグッズや、ワンちゃんとの思い出を刻む体験、さらには横浜発祥の名物ハンバーグやまぐろ仲卸直営の本格派キッチンカーグルメから気軽に楽しめるコーヒーやデザートまで、バリエーション豊かな約100店舗が集結します。ワンちゃんも飼い主さんも嬉しいひとときをお過ごしいただけます。

【グッズ】

ドッグマーケットイメージ

※一部抜粋

●AIRBUGGY

ペットカートのエアバギー。

各商品及びオプション品の試乗、販売を実施。

●Insta360

全天球VRカメラで世界No.1のInsta360。無料の愛犬撮影体験＆カメラ販売を実施。

●KILONINER

日常やアウトドアシーンにも映える！Made in USAのタフで機能的なハーネス。

●pawdea

東京発のペットライフスタイルブランド。ウェア・バッグ・グッズを展開。

●ペット家ヨシナガ

お肉屋さんが本気で作ったペットのおやつを販売。

●SOLAIZ

目と肌を守るケアサングラスをコンセプトに開発した新機能のサングラスブランド。

●UNIVERSAL OVERALL DOG

タフでカッコかわいいドッグウェアアイテムなどを販売。

●Portrait NOUNOURS

ノスタルジーで思い出を想起できるようなイメージで似顔絵を制作。

【キッチンカー】

●ハングリータイガー『ハマ、トラ。号』

自慢の牛肉100％パティにハンバーグソースを使用した『ハマ、トラ。バーガー』。

●薪窯焼きpizza Uncle Ken

栽培から調理まで、すべてを手がけた自慢の自家製ピッツァ。

●食堂新

継ぎ足しタレで二日間煮込み骨まで食べられる鯖の黒煮が絶品。

●パリカール

湘南藤沢小麦粉を使ったモチモチ生地に、マスカルポーネクリームやドライフルーツを合わせた少し大人のクレープ。

■海のそばで爽やかに！ワンちゃんの体格に合わせた3カ所の特設ドッグラン

ドッグランでは、海を見渡せる絶好のロケーションでワンちゃんがリードを外してのびのびと走り回ることができます。小型犬、中型犬、大型犬と体格に合わせた3つのエリアを設けているため、どんなワンちゃんも安心して遊んでいただけます。

・利用料 ：一人 500 円、一頭 500 円

・営業時間：10:00～17:00（最終受付 16:30）

ドッグランイメージ■絵本作家・谷口智則氏とコラボ！ワンちゃんと一緒にくつろげるドッグカフェ「BULLDOG CAFE」

ワンちゃんと一緒にくつろげるテラス席やソファ席を完備したドッグカフェ「BULLDOG CAFE」は、本イベントのキービジュアルを手がける絵本作家・谷口智則氏の絵本「ブルドッグたんていときえたほし」から着想を得たカフェです。ワンちゃんと一緒に心ゆくまでおくつろぎください。

【絵本作家 谷口智則プロフィール】

1978年生まれ。金沢美術工芸大学日本画専攻卒業。2004年『サルくんとお月さま』で絵本作家としてデビュー後、フランスで絵本『CACHE CACHE』を始め数々の絵本を出版。その後イタリア、台湾、中国、カンボジアなど海外でも数々の絵本を出版し世界で活動している。絵本以外にも、広告やパッケージデザイン、商業施設の空間プロデュースなど多方面で活躍中。主な絵本に『100にんのサンタクロース』『サルくんとバナナのゆうえんち』など。『くいしんぼうのクジラ』で第9回、『カメレオンのかきごおりや』で第12回ようちえん絵本大賞受賞。

■期間限定で初開放エリアも登場！横浜赤レンガ倉庫1・2号館内のワンちゃん同伴可能スポット

横浜赤レンガ倉庫1・2号館内では普段からワンちゃん同伴可能エリアを一部に設け、ドッグフレンドリーなスポットとしてもご愛顧いただいていますが、今年から新たに2号館3階レストラン「Re：Wharf」のバルコニー席がワンちゃん同伴可能エリアになりました。本イベント開催中は更にワンちゃん連れの皆様にお楽しみいただくべく、イベント期間中限定で2号館3階のレストラン「chano-ma」、「BUTCHER REPUBLIC CHICAGO PIZZA&BEER」のバルコニー席でも特別にワンちゃん同伴可能エリアとして初開放します。

バルコニー風景 イメージ

また、横浜赤レンガ倉庫2号館では日本発のペットモビリティーブランド「PETiCO」のスーツケース型ペットキャリーをイベント期間中無料貸し出しします。既にお手持ちのものを含め、ペットキャリーなどを使用し、ワンちゃんの全身が隠れていれば横浜赤レンガ倉庫館内への入館は可能※となります。ワンちゃんとのお食事を普段よりも更に気軽にお楽しみいただける特別な期間に、みなとみらいや海などを臨める横浜赤レンガ倉庫ならではの爽やかなひとときをご堪能ください。

さらに、特設ドッグラン受付時にお渡しするリストバンドを横浜赤レンガ倉庫1・2号館内の対象店舗（10店舗）でご提示いただくとお得なサービスを受けていただけます。また、日頃より館内のショップでも普段使いしやすいおしゃれなワンちゃんグッズを取り揃えているため、ぜひお立ち寄りください。

※カフェ・レストラン店内の同伴ルールについては横浜赤レンガ倉庫公式HPをご確認ください。

＜ペット同伴可能 飲食店＞

▶ケージ不要（頭数制限あり）

・1号館1階：UNI COFFEE ROASTERY店内の一部

・2号館1階：フードコート ガラスボックス席／a la campagne テラス席／bills ガラスボックス席

▶ケージ必要

・2号館1階：Cafe & Rotisserie LA COCORICO 店内席／GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE／

bills 店内席（17:00～閉店まで）

・2号館3階：Re：Wharf バルコニー席／chano-ma バルコニー席（★イベント期間中限定）／

BUTCHER REPUBLIC CHICAGO PIZZA&BEER バルコニー席（★イベント期間中限定）

※ワンちゃんの全身が隠れるような、ケージ・ペットキャリー等にお入れいただければ横浜赤レンガ倉庫への入館自体は可能で

す。

カフェ・レストラン店内については同伴ルールが異なるため、ご利用いただく際は、横浜赤レンガ倉庫公式HPにて同伴ルー

ル等の詳細をご確認ください。（https://www.yokohama-akarenga.jp/files/news/650）

※「Re：Wharf」を除く2号館3階店舗のバルコニー席では、ケージ・ペットキャリー内からのワンちゃんの顔出しは可能で

す。

＜お得なサービス 対象10店舗＞

※お得なサービスの詳細は3月上旬頃に特設サイトで掲載予定です。

1号館1階 UNI COFFEE ROASTERY

2号館1階 bills

2号館1階 本格パエリア専門店 MARIO

2号館1階 こめらく みんなで、お茶漬け日和。

2号館1階 横濱たちばな亭

2号館1階 a la campagne

2号館1階 崎陽軒

2号館1階 KUA`AINA

2号館1階 NENE CHICKEN ＆ JIJIMI GO

2号館3階 Re：Wharf

＜ワンちゃんグッズ 販売店舗＞

※一部抜粋

●Hacoa DIRECT STORE

KEYRING 001

銘木を使用した木製雑貨にかわいいワンちゃんを刻印することができます。キーリングほか、店内商品に刻印が可能です。

●LIBRETTO MARKET

ENJOUR 刺繍キーホルダー

台湾の刺繍ブランド、ENJOUR（エンジュール)。デザイナーと職人の手間と時間を費やし、通常刺繍商品の10倍のステッチを施してその繊細なニュアンスを表現しています。シルク100％の刺繍糸は、光の元で見るとその立体的な美しさを放ちます。

●カリカチュア・ジャパン

ワンちゃん似顔絵

愛犬の似顔絵をお描きします。

※作画はお写真からのみとなります。

※人物と一緒に描くことも可能です。

※1匹～4匹までは当日お渡し可能。

それ以上は後日お渡しか郵送となります。

＜ペットキャリー無料貸出 概要＞

・ペットサイズ：中型犬（体重目安～18kg）利用可能

・貸出場所 ：横浜赤レンガ倉庫2号館海側出入口付近

・貸出時間 ：11:00～17:00

※貸し出しの数には限りがございます。

PETiCOハードキャリー「iCO」

■ワンちゃんが可愛く映えるフォトスポット

会場内各所に、DOGの文字をかたどったオブジェや、絵本作家・谷口智則氏のイベントキービジュアルをモチーフにした装飾などを設置し、記念の一枚をさらに可愛く演出するフォトスポットをご用意します。ワンちゃんの様々な表情を豊富なフォトスポットで写真に収めてみてください。

フォトスポットイメージ■TVアニメ「文豪ストレイドッグス わん！」 × 赤レンガでわんさんぽ コラボ

中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品「文豪ストレイドッグス」。そのスピンオフ作品TVアニメ「文豪ストレイドッグス わん！」とコラボし、作中に登場するキャラクターを撮影いただけるフォトスポットやオリジナルグッズの販売を行います。

※詳細は2月下旬頃に発表します。

TVアニメ「文豪ストレイドッグス わん！」

モダンな街の喧騒に、舶来の風吹き抜ける架空の都市「ヨコハマ」で、いにしえの文豪の名を懐く者たちがその名になぞらえた「異能力」による死闘を繰り広げていくアクションバトル大作「文豪ストレイドッグス」。

あの、哭き喚き魂を削り合い、生と死の極限をひた疾走る「武装探偵社」や「ポートマフィア」のキャラクターたちが――まさかの愛らしくミニマムな姿となって、ボケてツッコみ大暴れ!?愉快な迷い犬たちが日常に吠える “わん！” だふるなギャグスピンオフバラエティショー「文豪ストレイドッグス わん！２」が2026年にアニメ化予定。

＜開催概要＞

・期間 ：2026年3月19日（木）～3月22日（日）計4日間

※雨天・荒天時は休業することがあります。

・会場 ：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク

（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

・営業時間 ：10:00～17:00

・入場料 ：無料

※飲食・物販・ドッグラン利用料等は別途

・主催 ：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

・協力 ：株式会社ドッグラン・ラボ、株式会社ディー・エヌ・エー

・後援 ：横浜市

・特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/178

※【注意】本リリースに記載されている内容は、変更となる可能性がございます。

2月下旬ごろに詳細を発表予定です。

※画像はイメージです。一部、過去のイベントの様子が分かる画像を使用しています。

※価格は全て税込みです。

<本件に関する一般向けのお問い合わせ先＞

横浜赤レンガ倉庫 2号館インフォメーション 電話：045-227-2002(代) ※受付時間：11：00～20：00