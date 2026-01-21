株式会社ザイマックスグループ

ザイマックスグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辛島秀夫、以下「ザイマックスグループ」）は、インドネシアにおける国内新聞事業を始めとしたメディアビジネスの最大手企業であるKompas Gramediaグループ（本社：インドネシア共和国ジャカルタ、CEO：Lilik Oetama、以下「KGグループ」）と共同し、双方のグループ会社を通じて、プロモーションビジネスを通じた経営アドバイザリー業務を主な事業とする合弁会社「PT. KGXYMAX ASA INDONESIA」を設立しましたのでお知らせします。

KGグループは2018年より、日本に関する情報を発信するインドネシア国内向けメディア「Ohayo Jepang」を「Kompas.comサイト」内で運営しており、運営開始当初よりザイマックスグループが記事提供や営業活動といったメディア運営支援を行うなど、両社は長く関係性を築いてまいりました。この活動を通じて両社は、インドネシアからのインバウンド消費および人材獲得、インドネシア市場への販路拡大に対する企業の関心の高まりを捉え、これに立脚するビジネス展開を目指し、今回合弁会社を設立するに至りました。

今回設立する合弁会社においては、KGグループの事業体やリソースを活用することにより、インドネシア市場に関心を寄せる日本企業に対し、オンライン・オフラインを問わないプロモーションをはじめ、インドネシア進出を総合的にサポートいたします。さらに、ザイマックスグループでは、今回の合弁会社設立を起点とし、インドネシア市場における不動産に根差したビジネスの展開も目指してまいります。

【合弁会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72716/table/22_1_1804edcfa2ff14eae2471fc12dd5f239.jpg?v=202601210121 ]

◆KGグループ概要

KGグループは、インドネシアにおけるメディア事業を中核に多様な事業を展開するコングロマリットです。1963年より、同国を代表する日刊紙「KOMPAS」の発行開始以来、現在では月間2億PVを誇るニュースサイト「Kompas.com」など、数多くのメディアを展開しています。また、出版・書店業界で圧倒的なシェアを誇る「Gramedia」の店舗を全国130箇所に展開。さらに、国内に110棟以上を有するホテルチェーンSantika Hotelや、イベント事業を担うDyandraを擁すなど、その事業領域は多岐にわたり、それぞれがインドネシア国内で最大級の規模・シェアを誇ります。



◆ザイマックスグループ概要

ザイマックスグループは、「総合不動産サービスプロバイダー」として、ビルメンテナンス業務から経営代行・資産運用までの不動産運営管理のさまざまな業務をワンストップで行っております。また、取り扱うアセットは、オフィスビルや商業施設、物流施設、公共施設など多岐にわたります。その他にも、法人向けサテライトオフィスサービス『ZXY（ジザイ）』や観光客向けの宿泊特化型ホテル『からくさホテル』の運営のほか、リネンサプライ事業も行うなど、幅広いビジネスを展開しております。