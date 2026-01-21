セミナーステージ詳細発表！「CP+2026」出展情報 Ver.2

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月26日（木）～3月1日（日）の期間、パシフィコ横浜での会場イベントとオンラインイベントのハイブリッドで開催される「カメラと写真映像のワールドプレミアショー『CP+2026』」に出展いたします。今回のビクセンブースは、Suzhou ZWO Co., Ltd.（本社：中国蘇州市、最高経営責任者：Sam Wen）との共同出展となります。

CP+2026特設サイトを本日（1月21日）オープン！

本日、「ビクセン CP+2026特設サイト」をオープンいたしました。連日開催される豪華講師陣によるセミナーの情報や、出展製品（一部）のご紹介などを掲載しています。また、CP+会場にて初公開となる新製品や参考出品製品についても、今後順次掲載して参ります。

CP+2026特設サイトはこちら :https://www.vixen.co.jp/lp/cpplus2026/

主な展示内容（予定）

- ビクセン新製品： CP+2026にて初公開となる最新の天体望遠鏡やフィールドスコープ・光学アクセサリーなど- ZWO社製品： 話題のスマート望遠鏡「Seestar（シースター）」シリーズ、天体観察・撮影用のスマートデバイス「ASIAIR（エーエスアイ・エア）」など

※特設サイトにて2月25日（水）公開

会場イベント ビクセンブースセミナー

ビクセンブース内の特設ステージでは、観察・撮影・学びなどをテーマにした様々なセミナーを連日開催いたします。初心者向けの観察術から、ハイエンドユーザー向けの撮影テクニックまで、幅広い内容でお届けします。

講師一覧（敬称略・50音順）

会場イベント プレゼンテーションステージ

～星空フォトコンテスト2025を振り返って～「フォトコン審査員から学ぶ星空写真の楽しみ方」

日時：2月28日（土）16:50~17:30

講師：大西浩次氏 北山輝泰氏

MC：丸山加奈子氏

概要：2025年に実施したビクセン主催「星空フォトコンテスト2025 -それぞれの宙を見上げて-」。その講師をつとめていただいた大西浩次さん、北山輝泰さんにいくつかの入賞作品を振り返りながら、「星空写真の楽しみ」について対談いただきます。星空写真にチャレンジしたい方はもちろん、さらなるレベルアップを目指す方にも役立つセミナーです。

CP+2026 イベント概要

- 会場イベント日時：2026年2月26日（木）～3月1日（日）10:00～18:00（最終日17:00）※初日10:00～12:00はプレス・招待のみ- オンラインイベント日時：2月26日（木）10:00～3月1日（日）23:59- 場所：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）- ビクセンブース：87- 参加方法：【会場イベント】事前登録制（無料）、【オンラインイベント】登録不要事前登録はこちら :https://www.cpplus.jp/entrance/

詳しくは、下記のCP+2026公式ウェブサイトをご覧ください。

CP+2026公式ウェブサイト

https://www.cpplus.jp/

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/

＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー