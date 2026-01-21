µ×Î±ÊÆ¡¦¥éー¥á¥ó²ñ¤â¤ªËÏÉÕ¤¡ªµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¥¹ー¥×¤ÎË¢Î©¤Á¡É¤È¡È¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¡É¤ò¶å½£ÂÞ¥éー¥á¥óÇä¾åNo.1¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤È¤³¤È¤óÄÉµá¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤È¤ó¤³¤ÄÌ£¤ÎÂÞ¥éー¥á¥ó¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä¤ò¡¢¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤ª¤è¤Ó»³¸ý¸©¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»°Âç¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤ÎÈ¯¾Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡È¤Ï¡¢2027Ç¯¤ËÃÂÀ¸90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Éµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¶å½£ÂÞ¥éー¥á¥óÇä¾åNo.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡È¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨½ÐÅµ¡§(³ô)KSP-SP¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ(³ô)¤¬ºîÀ®¡£´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î～12·î ÂÐ¾Ý¡§¶å½£¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È ¾®Ê¬Îà¡§Â¨ÀÊÂÞÌÍ
¢£ÆÃÄ§
µ×Î±ÊÆ¡¦¥éー¥á¥ó²ñ¤â¤ªËÏÉÕ¤¡ª
¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡É¤ÎÆÃÄ§¡¡Ë¢Î©¤ÄÇ»¤¤¿§¤Î¥¹ー¥×¡õ¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×
¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡È¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¹ー¥×¤òÃí¤¤¤À»þ¤ËË¢Î©¤ÄÇ»¤¤¿§¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥¹ー¥×¤È¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¸å¡¢µ×Î±ÊÆ¡¦¥éー¥á¥ó²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â»î¿©¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªËÏÉÕ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ×Î±ÊÆ¡¦¥éー¥á¥ó²ñ¤Î³§ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤È¤ó¤³¤ÄÈ¯¾Í¡ªµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿Â¨ÀÊ¥éー¥á¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡× ¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä¤Ï¡¢ÌÍ¤Î¥¹ー¥×¤Î¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¥¹ー¥×¤â¥³¥¯¡¦Ç´ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥óÆÃÍ¤Î¡Ö»éË¢¡×¤ä¡Ö¤¦¤Þ½¤µ¡×¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö»Ý¤µ¡×¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¡ª¤´¾ÞÌ£²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È¤³¤À¤ï¤ê
£±.ÃÂÀ¸90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡ÉÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ò
1979Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¶å½£¤Î³§ÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶å½£¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶å½£¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶å½£¤Î´ë¶È¡ÊÃÄÂÎ¡Ë¡¦¿©ºà¡¦¿Í¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø2027Ç¯¤ËÃÂÀ¸90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤ÎÈ¯¾Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡ÉÊ¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤òÉáÃÊ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡É¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ä¿·¤·¤¤Ì£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡É¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿¿·¤·¤¤¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£².µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤Î¼Ò°÷¤¬³«È¯¡ª¥¹ー¥×¤ÎË¢Î©¤Á¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¤ò¤À¤¹¤³¤È¤Ë¶ìÀï¡Ä¡¡
ÍÍ¡¹¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤ê¤¬ÆÃ¤ËºÝÎ©¤ÄÄ´Ì£ÎÁ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤òÁªÄê¤·¡¢¼Â¸½¤Ø
µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï3Æü´Ö¤Îµ×Î±ÊÆ½ÐÄ¥¤Ç·×16ÇÕ¤â¤Îµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä¤ÎÌ£¤ï¤¤ºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡É¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ñ¤®Â¤·¤Æºî¤ë¥¹ー¥×¡×¤ÎË¢Î©¤Á¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¤ò¤À¤¹¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤ó¤³¤Ä¤ÎÉ÷Ì£¤ò½Ð¤¹Ä´Ì£ÎÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Èµ×Î±ÊÆ¥éー¥á¥ó¡É¤é¤·¤¤¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤ê¤¬ÆÃ¤ËºÝÎ©¤ÄÄ´Ì£ÎÁ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤ËÌ£¤ï¤¤¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯À½ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÆÚ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥×¤òÃí¤¤¤À»þ¤Ë¤Ç¤¤ëÉ½ÌÌ¤ÎË¢Î©¤Á¤äÇ»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥¹ー¥×¡¢¿©Íß¤½¤½¤ë¶¯¤¤¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¡¡³«È¯¸¦µæ½ê¡¡ÄÍ¸¶ Í¥ºî
¢£¡Ö¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¾Ò²ð
1979Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢45Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶å½£¿Í¤Ë¤è¤ë¶å½£¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¡×¤È¤¤¤¦³«È¯»þ¤ÎÁÛ¤¤¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶å½£¤ËÂÐ¤¹¤ë¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¶¿ÅÚ°¦¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç2020Ç¯¤ËÌó1,421Ëü¿Í¤¢¤Ã¤¿¶å½£·÷¤Î¿Í¸ý¤Ïº£¸å¸º¾¯¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÌó1,347Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê2018Ç¯¿ä·×¡Ë¡£¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢Ìó7³ä¤ò¶å½£¡¦²Æì¸©¡¦»³¸ý¸©¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ì¾¦ÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤òÊç¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£¤ÎÃÏ°è¡¦´ë¶È¡ÊÃÄÂÎ¡Ë¡¦¤ªµÒÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§
https://housefoods.jp/products/special/umakachan/pj_kyushu.html
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡üÀ½ÉÊÌ¾¡¿ÆâÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§
¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä¡¿93g¡Ê¤á¤ó80g¡Ë¡¿´õË¾¾®Çä²Á³Ê136±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ãµ×Î±ÊÆÉ÷¤È¤ó¤³¤Ä¡ä5¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¡¿93g¡Ê¤á¤ó80g¡Ë¡ß5¿©¡¿´õË¾¾®Çä²Á³Ê680±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
¡üÈ¯ÇäÃÏ¶è¡§¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤ª¤è¤Ó»³¸ý¸©
¡¦¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§
https://housefoods.jp/products/special/umakachan/index.html¡Ê2·î¾å½Ü¹¹¿·Í½Äê¡Ë
¢£¡Ê»²¹Í¡Ë¡Öµ×Î±ÊÆ¡¦¥éー¥á¥ó²ñ¡×¤È¤Ï
Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÆâ¤Î¥éー¥á¥óÅ¹7Å¹ÊÞ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥óÈ¯¾Í¤ÎÀ»ÃÏ¡ªµ×Î±ÊÆ¡ª¡×¤òÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤ËPR¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡£
²ÃÌÁ¥éー¥á¥óÅ¹¡§
ÆîµþÀéÎ¾ËÜ²È¡¢ÂçË¤¥éー¥á¥ó¡¢ÍèÊ¡¸®¡¢Âç±É¥éー¥á¥ó¡¢ÆîµþÀéÎ¾¥Þ¥ê¥ó¡¢¥â¥Ò¥«¥ó¤éー¤á¤óÌ£°í²È¡¢ÙÇÌÍµ×Î±ÊÆËÜÅÄ¾¦Å¹
¡¦¡Öµ×Î±ÊÆ¡¦¥éー¥á¥ó²ñ¡×Instagram¡§https://www.instagram.com/kurumeramenkai/