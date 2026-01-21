好きな言葉で“推し活”をもっと楽しく、『推し文字プリントメーカー』が誕生！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、セブン‐イレブン店内のマルチコピー機で提供しているサービス「ネットプリント」と連携した、好きな言葉で“推し活”向けの文字を作成できるウェブサイト『推し文字プリントメーカー』を公開いたしました。

ライブイベントやコンサートの名前うちわ・ボードにぴったりな、かわいらしい文字デザインを、簡単操作で作成し、そのままプリントしてご利用いただけます。ライブイベントやコンサートに、ぜひご活用ください。

本ウェブサイトは、「ピースして」「バーンして」などのかわいらしいテンプレートから選んでコンサート直前でも手軽に応援準備ができる「推し文字プリント」をもとに開発したウェブサービスです。推しの名前やクラス名、応援メッセージなど、お好みの文字を自由に入力してデザインすることができ、より自由度の高い“推し活”アイテム作りをお楽しみいただけます。作成したデザインは、本ウェブサイト上から「ネットプリント」に登録でき、セブン‐イレブン店内のマルチコピー機でスムーズにプリントしていただけます。

サービス紹介

■『推し文字プリントメーカー』

プリント用紙の種類：普通紙A3サイズ / A4サイズの2種類

価格：A3サイズ 100円 / A4サイズ 60円（1枚あたり税込価格）

フレーム：うちわ / ボード

編集可能部分：文字（ひらがな） / スタンプ / 背景カラー

ご利用方法

1．『推し文字プリントメーカー』のウェブサイトにアクセスし、「今すぐつくる」のバナーをクリックします。

URL: https://www.fujifilm.com/fb/solution/multicopy/oshikatu/oshimojiprintmaker

２．「うちわ」または「ボード」のいずれかのフレームと、用紙サイズ（A3・A4）を選択します。

３．文字やスタンプの入力、背景カラーの変更などを行い、お好みのデザインに編集します。

４．完成したデザインを本ウェブサイト上から「ネットプリント」に登録し、発行されたQRコードをセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にかざしてプリントします。

５．プリントされた用紙を、うちわやボードのサイズに合わせて使いやすい形に切り取り、うちわ本体やボードに貼り付ければ完成です。

お近くのセブン‐イレブンで、『推し文字プリントメーカー』をぜひご活用ください。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

URL: https://www.fujifilm.com/fb/solution/multicopy/oshikatu/oshimojiprintmaker

※税込価格は10％で表記しています。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/